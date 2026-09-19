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Chega de viver no modo sobrevivência: 4 signos começam a ter paz depois de meses de mudanças

Depois de uma longa fase de cobranças, adaptações e reviravoltas, esses signos entram em um período de mais clareza e tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:00

Vida leve para os signos
Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Foram meses em que parecia impossível simplesmente respirar e deixar as coisas acontecerem. Planos mudaram, responsabilidades aumentaram e situações que pareciam resolvidas voltaram a exigir atenção. Para quatro signos, porém, esse cenário começa a perder força.

A astrologia aponta para uma fase de transição importante. Saturno entrou em Áries em 13 de fevereiro de 2026, depois ficou retrógrado a partir de 26 de julho e só retoma o movimento direto em 10 de dezembro. Enquanto isso, a sensação de encerramento de um ciclo pesado pode começar a aparecer justamente quando esses signos percebem que não precisam mais reagir a tudo o tempo inteiro.

A astróloga Eleanor explica que os últimos anos trouxeram uma sequência de responsabilidades, atrasos e situações que exigiram muita capacidade de adaptação. Agora, a tendência é que parte dessa pressão dê espaço para escolhas mais conscientes. 

Para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, a mudança pode ser percebida principalmente na maneira de lidar com o futuro. A previsão feita por Eleanor foi publicada pelo site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos passou tanto tempo tentando resolver problemas, encontrar saídas e se adaptar ao que aparecia pelo caminho que até a própria curiosidade pode ter ficado cansada. Agora, a tendência é recuperar justamente essa vontade de experimentar, descobrir e olhar para frente.

Eleanor destaca que os últimos anos exigiram muito da capacidade de Gêmeos de encontrar soluções e mudar de rota. Só que essa habilidade, quando usada o tempo todo, também pode se transformar em desgaste.

A partir de agora, o signo pode começar a dizer mais “sim” para experiências diferentes, conhecer lugares novos e pensar novamente no que gostaria de construir nos próximos meses. Não se trata de voltar a ser quem era antes, mas de escolher com mais cuidado aquilo que realmente merece sua energia.

Dica cósmica: volte a fazer planos por prazer, não apenas porque existe algum problema para resolver.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais respondendo às necessidades de outras pessoas. Quando alguém precisava de ajuda, você resolvia. Quando um plano dava errado, encontrava uma alternativa. Quando alguma coisa mudava, rapidamente tentava colocar tudo novamente nos eixos.

Esse comportamento pode ter feito você esquecer uma pergunta básica: o que você realmente quer?

Segundo Eleanor, os últimos anos colocaram Virgem constantemente na posição de reagir às circunstâncias. Agora, o desafio é diferente. Em vez de consertar tudo para todo mundo, você pode começar a escolher onde vale realmente colocar seu esforço.

Isso também abre espaço para cuidar melhor da própria rotina e reconhecer resultados que demoraram a aparecer. Nem tudo precisa ser consertado imediatamente.

Dica cósmica: antes de resolver o problema de alguém, pergunte a si mesmo se aquilo realmente precisa da sua intervenção.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário costuma ser lembrado pelo otimismo e pela facilidade de encontrar alguma coisa para esperar com entusiasmo. Só que até esse signo pode ter passado por uma fase em que manter a esperança parecia mais difícil do que o normal.

Depois de anos de mudanças e responsabilidades, a perspectiva começa a ficar mais leve. Você pode voltar a sentir curiosidade pelo futuro e aquela vontade de descobrir o que existe do outro lado da próxima esquina.

O mais importante é não tentar recuperar de uma vez todo o tempo em que se sentiu limitado. A tranquilidade também pode ser construída aos poucos, por meio de pequenos planos, novas experiências e pessoas que devolvem a sensação de entusiasmo.

Eleanor aponta justamente essa retomada da esperança como uma das marcas dessa nova fase para Sagitário.

Dica cósmica: escolha algo simples para esperar com entusiasmo e deixe essa expectativa trazer leveza para a rotina.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode ser um dos signos que mais reconhecem o quanto mudou nos últimos anos. A passagem de Saturno pelo signo, iniciada em 2023 e encerrada em fevereiro de 2026, colocou em foco temas como responsabilidade, limites, tempo, consequências e encerramentos.

Na análise de Eleanor, esse período ensinou uma lição difícil: querer muito alguma coisa não significa que ela poderá acontecer exatamente quando você deseja.

Depois de tanto tempo lidando com limites e situações que exigiram maturidade, Peixes pode começar a experimentar uma relação mais tranquila com o próprio caminho. Algumas coisas terminaram, outras mudaram de forma e muitas decisões deixaram aprendizados importantes.

Agora, o signo pode olhar para trás sem sentir que precisa carregar tudo novamente. O passado continua fazendo parte da história, mas não precisa comandar os próximos capítulos.

Dica cósmica: reconheça o quanto você mudou e pare de exigir de si a mesma versão que existia antes de tudo isso acontecer.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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