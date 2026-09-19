ASTROLOGIA

Chega de viver no modo sobrevivência: 4 signos começam a ter paz depois de meses de mudanças

Depois de uma longa fase de cobranças, adaptações e reviravoltas, esses signos entram em um período de mais clareza e tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:00

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Foram meses em que parecia impossível simplesmente respirar e deixar as coisas acontecerem. Planos mudaram, responsabilidades aumentaram e situações que pareciam resolvidas voltaram a exigir atenção. Para quatro signos, porém, esse cenário começa a perder força.

A astrologia aponta para uma fase de transição importante. Saturno entrou em Áries em 13 de fevereiro de 2026, depois ficou retrógrado a partir de 26 de julho e só retoma o movimento direto em 10 de dezembro. Enquanto isso, a sensação de encerramento de um ciclo pesado pode começar a aparecer justamente quando esses signos percebem que não precisam mais reagir a tudo o tempo inteiro.

A astróloga Eleanor explica que os últimos anos trouxeram uma sequência de responsabilidades, atrasos e situações que exigiram muita capacidade de adaptação. Agora, a tendência é que parte dessa pressão dê espaço para escolhas mais conscientes.

Para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, a mudança pode ser percebida principalmente na maneira de lidar com o futuro. A previsão feita por Eleanor foi publicada pelo site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos passou tanto tempo tentando resolver problemas, encontrar saídas e se adaptar ao que aparecia pelo caminho que até a própria curiosidade pode ter ficado cansada. Agora, a tendência é recuperar justamente essa vontade de experimentar, descobrir e olhar para frente.

Eleanor destaca que os últimos anos exigiram muito da capacidade de Gêmeos de encontrar soluções e mudar de rota. Só que essa habilidade, quando usada o tempo todo, também pode se transformar em desgaste.

A partir de agora, o signo pode começar a dizer mais “sim” para experiências diferentes, conhecer lugares novos e pensar novamente no que gostaria de construir nos próximos meses. Não se trata de voltar a ser quem era antes, mas de escolher com mais cuidado aquilo que realmente merece sua energia.

Dica cósmica: volte a fazer planos por prazer, não apenas porque existe algum problema para resolver.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais respondendo às necessidades de outras pessoas. Quando alguém precisava de ajuda, você resolvia. Quando um plano dava errado, encontrava uma alternativa. Quando alguma coisa mudava, rapidamente tentava colocar tudo novamente nos eixos.

Esse comportamento pode ter feito você esquecer uma pergunta básica: o que você realmente quer?

Segundo Eleanor, os últimos anos colocaram Virgem constantemente na posição de reagir às circunstâncias. Agora, o desafio é diferente. Em vez de consertar tudo para todo mundo, você pode começar a escolher onde vale realmente colocar seu esforço.

Isso também abre espaço para cuidar melhor da própria rotina e reconhecer resultados que demoraram a aparecer. Nem tudo precisa ser consertado imediatamente.

Dica cósmica: antes de resolver o problema de alguém, pergunte a si mesmo se aquilo realmente precisa da sua intervenção.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitário costuma ser lembrado pelo otimismo e pela facilidade de encontrar alguma coisa para esperar com entusiasmo. Só que até esse signo pode ter passado por uma fase em que manter a esperança parecia mais difícil do que o normal.

Depois de anos de mudanças e responsabilidades, a perspectiva começa a ficar mais leve. Você pode voltar a sentir curiosidade pelo futuro e aquela vontade de descobrir o que existe do outro lado da próxima esquina.

O mais importante é não tentar recuperar de uma vez todo o tempo em que se sentiu limitado. A tranquilidade também pode ser construída aos poucos, por meio de pequenos planos, novas experiências e pessoas que devolvem a sensação de entusiasmo.

Eleanor aponta justamente essa retomada da esperança como uma das marcas dessa nova fase para Sagitário.

Dica cósmica: escolha algo simples para esperar com entusiasmo e deixe essa expectativa trazer leveza para a rotina.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes

Peixes pode ser um dos signos que mais reconhecem o quanto mudou nos últimos anos. A passagem de Saturno pelo signo, iniciada em 2023 e encerrada em fevereiro de 2026, colocou em foco temas como responsabilidade, limites, tempo, consequências e encerramentos.

Na análise de Eleanor, esse período ensinou uma lição difícil: querer muito alguma coisa não significa que ela poderá acontecer exatamente quando você deseja.

Depois de tanto tempo lidando com limites e situações que exigiram maturidade, Peixes pode começar a experimentar uma relação mais tranquila com o próprio caminho. Algumas coisas terminaram, outras mudaram de forma e muitas decisões deixaram aprendizados importantes.

Agora, o signo pode olhar para trás sem sentir que precisa carregar tudo novamente. O passado continua fazendo parte da história, mas não precisa comandar os próximos capítulos.

Dica cósmica: reconheça o quanto você mudou e pare de exigir de si a mesma versão que existia antes de tudo isso acontecer.