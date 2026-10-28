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'Chegamos a fazer terapia de casal', revela Bianca Rinaldi sobre diferença de idade com o marido

Juntos há 24 anos, atriz e o produtor Eduardo Menga são pais de gêmeas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:46

Bianca Rinaldi com o marido, o produtor Eduardo Menga Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bianca Rinaldi contou que fez sessões de terapia de casal com o marido, o produtor argentino Eduardo Menga, para entender a rotina de um casamento com diferença de idade. A artista tem 52 anos e o marido está com 72. Os dois estão juntos há 24 anos e são pais de filhas gêmeas.

Bianca Rinaldi com a família 1 de 8

Em conversa com a revista Caras, Bianca explicou que a ajuda de um terapeuta serviu para o casal lidar com as fases de vida diferentes de cada um. A ideia foi ajustar as vontades do dia a dia e evitar desgastes naturais gerados pela distância de duas décadas entre eles.

Os dois começaram a namorar nos bastidores de uma peça de teatro produzida por Menga e estrelada pela atriz. Bianca deixou claro que as opiniões de quem olhava de fora nunca atrapalharam a história dos dois.

Para ela, a preocupação com a idade sempre veio das outras pessoas, nunca de dentro de casa. A artista disse que os dois sempre cuidaram da relação e que o apoio psicológico deu tranquilidade para a família seguir junta sem dar ouvidos aos comentários.

Depois de tanto tempo de união, Bianca costuma usar as redes sociais para mandar mensagens carinhosas ao marido. No último aniversário de Menga, ela postou uma foto dos dois e agradeceu pela parceria construída nas últimas décadas.