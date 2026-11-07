ASTROLOGIA

Chegou a sua hora? 5 signos estão prontos para dar a volta por cima e recuperar o tempo perdido em novembro

Depois de meses de dúvidas, desgaste e planos que pareciam não sair do lugar, estes signos começam a recuperar a confiança e encontram caminhos para seguir em frente

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Nem todo recomeço acontece de uma hora para outra. Para cinco signos, novembro pode representar justamente a retomada de assuntos que estavam parados, a recuperação da autoestima e a coragem de fazer escolhas mais alinhadas com o que realmente desejam.

Uma data importante para esse movimento é 13 de novembro, quando Mercúrio e Vênus encerram seus períodos retrógrados. A partir daí, questões ligadas à comunicação, aos relacionamentos e à maneira de enxergar os próprios objetivos podem começar a ganhar mais clareza. Depois de tantas revisões, chega a hora de colocar em prática o que foi aprendido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro passou os últimos meses repensando o que realmente deseja para a própria vida. Metas antigas podem ter perdido o sentido, enquanto algumas relações e prioridades ganharam um novo peso. Essa revisão pode ter provocado insegurança, mas também ajudou você a entender melhor o que merece continuar fazendo parte da sua história.

O fim de Vênus retrógrado, em 13 de novembro, marca um momento importante para esse processo. Como Vênus é seu planeta regente, o movimento pode favorecer uma retomada da confiança e mais clareza sobre seus desejos. Em vez de questionar tanto as próprias escolhas, você começa a perceber que pode seguir um caminho diferente sem precisar se justificar o tempo inteiro.

Dica cósmica: não tente voltar a ser quem você era antes de todas essas mudanças. Use o que aprendeu para construir uma versão mais segura de si mesmo.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Gêmeos

Gêmeos pode finalmente começar a sair de uma situação de estagnação que já vinha incomodando há algum tempo. Com Mercúrio retrógrado em Escorpião desde outubro, pensar com clareza e separar a razão das emoções nem sempre foi uma tarefa simples. Algumas decisões podem ter sido adiadas justamente porque faltava segurança sobre o que fazer.

Em 13 de novembro, Mercúrio encerra seu movimento retrógrado, abrindo espaço para uma percepção mais organizada dos problemas. Ideias que pareciam confusas podem ganhar forma, e você tende a reconhecer com mais facilidade quais atitudes ajudam a colocar seus planos em movimento. A sensação é de finalmente enxergar uma saída depois de tanto tempo tentando encontrar respostas.

Dica cósmica: organize seus próximos passos e não tenha medo de retomar um plano que ficou parado. Agora, você pode enxergar detalhes que antes passavam despercebidos.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem

Virgem também pode sentir os efeitos positivos do fim de Mercúrio retrógrado. Como esse é seu planeta regente, os períodos de retrogradação podem mexer especialmente com sua capacidade de organizar pensamentos, tomar decisões e confiar no próprio julgamento. Nos últimos meses, questões emocionais podem ter atrapalhado a objetividade que você tanto valoriza.

A partir de 13 de novembro, a tendência é recuperar a clareza e entender melhor o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos. Aquilo que parecia complicado pode começar a se encaixar, especialmente quando você deixa de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Seu retorno à confiança não depende de ter todas as respostas, mas de voltar a acreditar na própria capacidade de encontrá-las.

Dica cósmica: não espere que tudo esteja perfeito para agir. Você já tem mais ferramentas do que imagina para começar a avançar.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra

Libra passou por um período de questionamentos sobre relacionamentos, autoestima e escolhas pessoais. Desde o início de outubro, Vênus retrógrado vem favorecendo uma revisão dessas áreas, o que pode ter deixado algumas situações mais intensas ou difíceis de compreender. Nem sempre foi simples saber o que você queria ou se estava seguindo na direção certa.

Essa etapa começa a mudar em 13 de novembro, quando Vênus encerra o movimento retrógrado e volta a avançar em seu signo. O momento favorece a retomada da confiança e a aplicação de tudo o que você descobriu sobre si mesmo. Talvez ainda existam objetivos a alcançar, mas você pode perceber que está muito mais perto deles do que imaginava.

Dica cósmica: pare de medir seu progresso pela velocidade dos outros. Reconheça o quanto amadureceu e escolha relações e projetos que respeitem quem você é hoje.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Escorpião

Escorpião pode terminar novembro com uma sensação de alívio depois de um período especialmente desgastante. Algumas situações podem ter exigido mais paciência do que você gostaria, enquanto problemas que pareciam resolvidos voltaram a pedir atenção. Ainda assim, sua capacidade de resistir e se adaptar ajudou a atravessar os momentos mais difíceis.

O fim de Mercúrio retrógrado em 13 de novembro pode trazer mais clareza para conversas, decisões e assuntos que estavam pendentes. Com a mente menos ocupada por dúvidas, fica mais fácil reconhecer o que precisa mudar e tomar atitudes concretas. A recuperação pode não acontecer de uma vez, mas você começa a perceber que não está mais no mesmo lugar de antes.

Dica cósmica: valorize sua resistência, mas não transforme a necessidade de ser forte em obrigação de suportar tudo. Também é hora de escolher o que merece sua energia.