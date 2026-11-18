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Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:20
Após anos no celibato, Beatriz Reis, ex-BBB conhecida como Bia do Brás foi flagrada aos beijos com um homem em Miami, nos Estados Unidos.
De vestido preto e salto alto, nas fotos divulgadas pelo portal LeoDias, a influenciadora aparece em clima de intimidade com um homem vestido de calça e camiseta branca.
Beatriz Reis, a Bia do Brás
Bia do Brás esteve na cidade norte-americana para acompanhar uma conferência internacional de tecnologia e criatividade, realizada entre os dias 9 e 12 de novembro.
No entanto, como nem só de trabalho se vive, a influenciadora arranjou um tempo para desfrutar os momentos de lazer do destino internacional.
Durante a saída noturna, a apresentadora demonstrou estar à vontade ao lado do rapaz e não apareceu se preocupar com olhares ao redor.
Entre um abraço e outros, ambos trocaram carinhos em público, sem fazer questão de esconder a aproximação.
Vale lembrar que a ex-vendedora do Brás revelou que era virgem aos 23 anos e não tinha namorado. Na ocasião, Bia revelou que preferiu escolher o momento certo, e que sua prioridade sempre foi investir na carreira e aguardar o momento certo para viver uma experiência especial.