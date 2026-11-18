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Chegou o momento! Bia do Brás é vista aos beijos com homem misterioso em Miami; veja foto

Bia do Brás esteve na cidade norte-americana para acompanhar uma conferência internacional de tecnologia e criatividade, realizada entre os dias 9 e 12 de novembro

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:20

Bia do Brás foi vista aos beijos Crédito: Reprodução | Instagram

Após anos no celibato, Beatriz Reis, ex-BBB conhecida como Bia do Brás foi flagrada aos beijos com um homem em Miami, nos Estados Unidos.

De vestido preto e salto alto, nas fotos divulgadas pelo portal LeoDias, a influenciadora aparece em clima de intimidade com um homem vestido de calça e camiseta branca.

Beatriz Reis, a Bia do Brás 1 de 21

Bia do Brás é vista aos beijos Crédito: Reproduçaõ | portal LeoDias

Bia do Brás esteve na cidade norte-americana para acompanhar uma conferência internacional de tecnologia e criatividade, realizada entre os dias 9 e 12 de novembro.

No entanto, como nem só de trabalho se vive, a influenciadora arranjou um tempo para desfrutar os momentos de lazer do destino internacional.

Durante a saída noturna, a apresentadora demonstrou estar à vontade ao lado do rapaz e não apareceu se preocupar com olhares ao redor.

Entre um abraço e outros, ambos trocaram carinhos em público, sem fazer questão de esconder a aproximação.