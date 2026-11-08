QUE FLAGRA!

'Cheiro de Culpado': como um áudio de amante vazado por engano virou fenômeno do sertanejo

Música de Júnior & Cézar ultrapassou 130 milhões de reproduções no Spotify

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 10:25

Júnior & Cézar cantam o sucesso 'Cheiro de Culpado' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A história parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Um homem foi pego no pulo pela namorada depois de abrir o áudio de término da amante com o celular conectado ao som do carro. Esse vacilo inspirou 'Cheiro de Culpado', música da dupla gaúcha Júnior e Cézar que virou febre no país e soma mais de 130 milhões de reproduções no Spotify.

Júnior & Cézar 1 de 7

Segundo informações do portal LeoDias, a letra surgiu de uma gravação verídica enviada ao rapaz. Na mensagem, a mulher decidia encerrar a relação:

"Oi, amor! Você foi embora e eu tô aqui me recompondo e pensando em como é maravilhoso toda vez que a gente tá junto. Nossa, você torna tudo tão gostoso e especial que fica difícil por um momento, assim, voltar pra realidade. Mas é tão bom que eu acho desperdício ser submetida à segunda opção. É injusto com a sua mulher, é injusto comigo, então por esse motivo eu tô terminando com você. Não dá mais pra mim", dizia o áudio.

A faixa chegou aos irmãos pelas mãos do produtor Eduardo Pepato, em São Paulo. Em entrevista ao site GZH, os dois contaram a surpresa que tiveram logo na primeira audição.

"Quando a gente ouviu, ficou impressionado com a história. Tem aquele plot twist, aquela reviravolta que pega todo mundo. A gente quis gravar na hora", relatou Júnior. Já Cézar quis saber se alguém realmente tinha passado por isso: "O produtor disse que um amigo dele viveu isso. É sempre um amigo, né? Mas é uma história real, sim".