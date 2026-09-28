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Chico Buarque aciona a polícia após ser alvo de ameaça de morte em site: 'Abreviar a vida deste desgraçado'

Advogada do cantor apresentou notícia-crime e pediu abertura de inquérito para identificar autor do comentário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:05

O cantor e compositor Chico Buarque
O cantor e compositor Chico Buarque Crédito: Francisco Proner/Reprodução

Chico Buarque procurou as autoridades após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. O cantor, por meio da advogada Maíra Fernandes, apresentou uma notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e pediu a abertura de um inquérito para identificar o responsável pela mensagem.

O comentário foi publicado na área destinada às manifestações dos leitores no site de um jornal de São Paulo. Na mensagem, um internauta escreveu: "Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!". A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pela advogada de Chico ao Metrópoles.

Chico Buarque

Chico Buarque por Francisco Proner
undefined por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Reprodução/Instagram
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Chico Buarque por Francisco Proner

Segundo as informações divulgadas, o comentário fazia referência ao posicionamento político do cantor. A mensagem foi publicada em uma reportagem relacionada à participação de Chico e outros artistas em um ato de campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no Rio de Janeiro.

A notícia-crime apresentada por Maíra Fernandes solicita que a Polícia Civil investigue a autoria da publicação e apure eventual responsabilidade criminal. Até o momento, a identidade do responsável pelo comentário não foi divulgada. Também não há informação sobre outras ameaças direcionadas ao cantor.

O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a mensagem do ar depois de considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação dos leitores. 

O episódio ocorre após a participação de Chico em um ato realizado na Fundição Progresso, no Rio, que reuniu outros artistas, como Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Marieta Severo.

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