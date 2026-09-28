FAMOSOS

Chico Buarque aciona a polícia após ser alvo de ameaça de morte em site: 'Abreviar a vida deste desgraçado'

Advogada do cantor apresentou notícia-crime e pediu abertura de inquérito para identificar autor do comentário

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:05

O cantor e compositor Chico Buarque Crédito: Francisco Proner/Reprodução

Chico Buarque procurou as autoridades após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. O cantor, por meio da advogada Maíra Fernandes, apresentou uma notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e pediu a abertura de um inquérito para identificar o responsável pela mensagem.

O comentário foi publicado na área destinada às manifestações dos leitores no site de um jornal de São Paulo. Na mensagem, um internauta escreveu: "Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!". A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pela advogada de Chico ao Metrópoles.

Chico Buarque 1 de 5

Segundo as informações divulgadas, o comentário fazia referência ao posicionamento político do cantor. A mensagem foi publicada em uma reportagem relacionada à participação de Chico e outros artistas em um ato de campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no Rio de Janeiro.

A notícia-crime apresentada por Maíra Fernandes solicita que a Polícia Civil investigue a autoria da publicação e apure eventual responsabilidade criminal. Até o momento, a identidade do responsável pelo comentário não foi divulgada. Também não há informação sobre outras ameaças direcionadas ao cantor.

O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a mensagem do ar depois de considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação dos leitores.