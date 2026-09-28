Chico Buarque aciona a polícia após ser alvo de ameaça de morte em site: 'Abreviar a vida deste desgraçado'

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:05
Chico Buarque procurou as autoridades após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. O cantor, por meio da advogada Maíra Fernandes, apresentou uma notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e pediu a abertura de um inquérito para identificar o responsável pela mensagem.
O comentário foi publicado na área destinada às manifestações dos leitores no site de um jornal de São Paulo. Na mensagem, um internauta escreveu: "Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!". A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pela advogada de Chico ao Metrópoles.
Chico Buarque
Segundo as informações divulgadas, o comentário fazia referência ao posicionamento político do cantor. A mensagem foi publicada em uma reportagem relacionada à participação de Chico e outros artistas em um ato de campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no Rio de Janeiro.
A notícia-crime apresentada por Maíra Fernandes solicita que a Polícia Civil investigue a autoria da publicação e apure eventual responsabilidade criminal. Até o momento, a identidade do responsável pelo comentário não foi divulgada. Também não há informação sobre outras ameaças direcionadas ao cantor.
O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a mensagem do ar depois de considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação dos leitores.
O episódio ocorre após a participação de Chico em um ato realizado na Fundição Progresso, no Rio, que reuniu outros artistas, como Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Marieta Severo.