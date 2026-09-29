ANIVERSÁRIO

Chico César parabeniza a namorada 30 anos mais jovem; saiba quem é

Cantor de 62 anos fez uma homenagem singela a namorada nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:45

Chico César e Larissa Carvalho Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Chico César, de 62 anos, fez uma homenagem à namorada, Larissa Carvalho Furtado, que completa 31 anos nesta terça-feira (29).

O cantor fez uma publicação singela com uma foto ao lado da amada, no Maranhão. “Hoje é aniversário de Larissa Furtado. temos juntos atravessado o tempo. e por ele sendo atravessados. feliz aniversário, meu amor ❤️??”, escreveu na legenda da publicação.

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Para a trilha sonora da publicação, o cantor escolheu sua música “Estado de Poesia”. Nos comentários, fãs se manifestaram. “Lindos e sortudos”, escreveu uma pessoa.

"Parabéns para sua linda musa! Saúde, sucesso!", declarou outra. "Massa! Parabéns pra os dois!", acrescentou mais uma. "Essa sabe o valor de um poeta", disse uma seguidora.

Alguns famosos também comentaram na publicação. Marcelo Jeneci comentou várias corações. “Parabéns pra Lala!”, escreveu Paulinho Moska, se referindo ao apelido de Larissa Carvalho. “Parabéns”, escreveu o cantor Jota.pê, com emojis de coração no comentário.

Larissa e Chico assumiram o romance publicamente em 2023. Antes, o cantor foi casado com a atriz Bárbara Santos. A relação chegou ao fim em 2019.

Quem é a namorada de Chico César?