Chico César parabeniza a namorada 30 anos mais jovem; saiba quem é

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:45
O cantor Chico César, de 62 anos, fez uma homenagem à namorada, Larissa Carvalho Furtado, que completa 31 anos nesta terça-feira (29).
O cantor fez uma publicação singela com uma foto ao lado da amada, no Maranhão. “Hoje é aniversário de Larissa Furtado. temos juntos atravessado o tempo. e por ele sendo atravessados. feliz aniversário, meu amor ❤️??”, escreveu na legenda da publicação.
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Para a trilha sonora da publicação, o cantor escolheu sua música “Estado de Poesia”. Nos comentários, fãs se manifestaram. “Lindos e sortudos”, escreveu uma pessoa.
"Parabéns para sua linda musa! Saúde, sucesso!", declarou outra. "Massa! Parabéns pra os dois!", acrescentou mais uma. "Essa sabe o valor de um poeta", disse uma seguidora.
Alguns famosos também comentaram na publicação. Marcelo Jeneci comentou várias corações. “Parabéns pra Lala!”, escreveu Paulinho Moska, se referindo ao apelido de Larissa Carvalho. “Parabéns”, escreveu o cantor Jota.pê, com emojis de coração no comentário.
Larissa e Chico assumiram o romance publicamente em 2023. Antes, o cantor foi casado com a atriz Bárbara Santos. A relação chegou ao fim em 2019.
Larissa é advogada e tem extensa formação acadêmica. Na biografia do Instagram, ela destaca que é doutoranda e mestra em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e bacharel pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O perfil é fechado e com pouco mais de 1500 seguidores.