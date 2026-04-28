CINEMA

Chimpanzé de Michael Jackson está vivo? Saiba destino de Bubbles após aparecer em filme

Animal de estimação do cantor surge em CGI na cinebiografia “Michael” e volta a despertar curiosidade do público

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:00

Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” Crédito: Divulgação

Michael já está em cartaz nos cinemas brasileiros e reacendeu uma antiga curiosidade entre fãs do Rei do Pop: afinal, o chimpanzé de Michael Jackson ainda está vivo?

No longa dirigido por Antoine Fuqua, o famoso animal de estimação Bubbles aparece em diversas cenas recriado por computação gráfica, o CGI. A escolha chamou atenção e trouxe de volta a história de um dos companheiros mais conhecidos do artista.

Bubbles ficou mundialmente famoso nos anos 1980 ao acompanhar Michael Jackson em viagens, entrevistas e eventos públicos. O chimpanzé chegou a dividir momentos da rotina do cantor e virou símbolo da fase mais excêntrica da carreira do astro.

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Sim, Bubbles ainda está vivo. O chimpanzé nasceu em 1983 e atualmente vive em um santuário animal nos Estados Unidos, onde recebe cuidados especializados. Longe dos holofotes, ele passou a morar em ambiente adaptado após deixar o convívio doméstico com o cantor.

Segundo relatos divulgados ao longo dos anos, Bubbles foi transferido para o local quando ficou mais forte e difícil de ser mantido como animal de estimação, algo comum com chimpanzés adultos. Desde então, segue em rotina protegida e supervisionada.

Na cinebiografia, o animal não foi interpretado por um chimpanzé real. A produção optou por criar Bubbles digitalmente após acordo entre o estúdio responsável e entidades de proteção animal, evitando o uso de animais selvagens nas filmagens.