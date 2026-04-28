Chimpanzé de Michael Jackson está vivo? Saiba destino de Bubbles após aparecer em filme

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:00
Michael já está em cartaz nos cinemas brasileiros e reacendeu uma antiga curiosidade entre fãs do Rei do Pop: afinal, o chimpanzé de Michael Jackson ainda está vivo?
No longa dirigido por Antoine Fuqua, o famoso animal de estimação Bubbles aparece em diversas cenas recriado por computação gráfica, o CGI. A escolha chamou atenção e trouxe de volta a história de um dos companheiros mais conhecidos do artista.
Bubbles ficou mundialmente famoso nos anos 1980 ao acompanhar Michael Jackson em viagens, entrevistas e eventos públicos. O chimpanzé chegou a dividir momentos da rotina do cantor e virou símbolo da fase mais excêntrica da carreira do astro.
Michael Jackson
Sim, Bubbles ainda está vivo. O chimpanzé nasceu em 1983 e atualmente vive em um santuário animal nos Estados Unidos, onde recebe cuidados especializados. Longe dos holofotes, ele passou a morar em ambiente adaptado após deixar o convívio doméstico com o cantor.
Segundo relatos divulgados ao longo dos anos, Bubbles foi transferido para o local quando ficou mais forte e difícil de ser mantido como animal de estimação, algo comum com chimpanzés adultos. Desde então, segue em rotina protegida e supervisionada.
Na cinebiografia, o animal não foi interpretado por um chimpanzé real. A produção optou por criar Bubbles digitalmente após acordo entre o estúdio responsável e entidades de proteção animal, evitando o uso de animais selvagens nas filmagens.
O filme acompanha a trajetória de Michael Jackson desde a infância nos Jackson Five até o estrelato mundial, incluindo bastidores pessoais, relação com a família e momentos marcantes fora dos palcos.