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China coloca duas máquinas gigantes em rota de colisão, elas precisam achar ponto exato no fundo do mar e criar o túnel para trem-balas mais longo do mundo

Jintang atravessará um canal no leste da China e receberá trens a até 250 km/h; duas tuneladoras de 4.350 toneladas escavam em sentidos opostos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:38

Túnel de Jintang terá 16,18 quilômetros e é considerado o mais longo túnel submarino para ferrovia de alta velocidade do mundo
Túnel de Jintang terá 16,18 quilômetros e é considerado o mais longo túnel submarino para ferrovia de alta velocidade do mundo Crédito: Tambo / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Em dois pontos separados pelo mar, duas máquinas de 4.350 toneladas avançam pela rocha. Elas não enxergam uma à outra, mas precisam terminar praticamente no mesmo lugar, dezenas de metros abaixo da água.

É assim que a China constrói o Túnel Submarino de Jintang fonte oficial do projeto, o mais longo túnel submarino do mundo projetado para uma ferrovia de alta velocidade. A passagem terá 16,18 quilômetros e fará parte da nova ligação ferroviária entre Ningbo e o arquipélago de Zhoushan, na província de Zhejiang.

Pontes circulares pelo mundo

A passarela circular de Lujiazui, em Xangai, envolve um grande cruzamento da área financeira e é um dos exemplos urbanos mais conhecidos de ponte em anel por Kallerna / Wikimedia Commons
A Nanpu Bridge, em Xangai, ficou famosa pela grande alça em espiral do acesso viário, que cria um dos desenhos mais reconhecíveis da engenharia urbana chinesa por Yhz1221 / Wikimedia Commons
O Hovenring, na região de Eindhoven, é uma rotatória aérea para ciclistas e pedestres e virou um dos casos mais conhecidos de ponte anelar da Europa por Reprodução / YouTube / ipv Delft
A Ponte Pedonal Circular, em Aveiro, aposta em um traçado redondo e leve, transformando a travessia em um ponto visual da paisagem urbana por Domoreira~commonswiki / Wikimedia Commons
A Murinsel, em Graz, combina passarela, ilha artificial e pavilhão em uma estrutura curva e fechada que lembra uma ponte-anél por Wikimedia Commons
O viaduto espiral de Brusio não é um círculo perfeito, mas possui geometria em laço, criada para vencer o desnível ferroviário por Kabelleger / David Gubler / Wikimedia Commons
A Laguna Garzón Bridge é um dos exemplos mais famosos de ponte circular, com desenho em anel sobre a lagoa entre Maldonado e Rocha por Jimmy Baikovicius / Wikimedia Commons
A “Ponte Infinita”, em Aarhus, funciona como píer circular sobre a água e é uma das estruturas mais fotogênicas entre as pontes redondas por Mikkel Houmøller / Wikimedia Commons
A Helix Bridge entra como caso relacionado, com desenho curvo e estrutura helicoidal que faz dela uma das pontes de pedestres mais marcantes da Ásia por A Helix Bridge entra como caso relacionado, com desenho curvo e estrutura helicoidal que faz dela uma das pontes de pedestres mais marcantes da Ásia
A Cirkelbroen, em Copenhague, combina cinco plataformas circulares e mastros inspirados em barcos, criando uma ponte-passeio sobre o canal de Christianshavn por Reprodução / YouTube / UIA 2023 Copenhagen
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A passarela circular de Lujiazui, em Xangai, envolve um grande cruzamento da área financeira e é um dos exemplos urbanos mais conhecidos de ponte em anel por Kallerna / Wikimedia Commons

A obra avançou novamente em setembro. Em 4 de setembro, trabalhadores concluíram toda a escavação convencional da parte terrestre, deixando o trecho submarino como uma das etapas decisivas restantes.

Encontro sob o mar

A parte mais complicada do projeto tem 11,21 quilômetros e é aberta por duas tuneladoras gigantes. A máquina Yongzhou parte do lado de Ningbo, enquanto a Dinghai avança de Zhoushan, com as duas máquinas escavando uma em direção à outra até se encontrarem sob o canal de Jintang.

Cada equipamento abre um túnel de 14,57 metros de diâmetro. A Yongzhou possui cerca de 135 metros de comprimento, enquanto a Dinghai pesa 4.350 toneladas — aproximadamente oito vezes o peso de uma tuneladora convencional, segundo o governo.

As tuneladoras Yongzhou e Dinghai avançam de lados opostos e deverão realizar um encontro de alta precisão abaixo do canal de Jintang
As tuneladoras Yongzhou e Dinghai avançam de lados opostos e deverão realizar um encontro de alta precisão abaixo do canal de Jintang Crédito: Monotensión / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

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Pressão no fundo

A escavação atravessa 28 transições entre formações macias e duras, enquanto quase 70% do trajeto da Yongzhou envolve rochas ou terrenos mistos. A profundidade e a água acima do túnel também submetem os equipamentos a pressões extremas.

Isso significa que até trocar uma peça desgastada na frente da tuneladora se torna uma operação especial. Para além disso, as condições exigem um preparo especial dos equipamentos para os operadores humanos nessa profundidade.

Dados oficiais colocam a profundidade máxima de implantação em cerca de 78 metros, com pressão da água e do solo chegando a 0,85 MPa, ou aproximadamente 8,5 bar
Dados oficiais colocam a profundidade máxima de implantação em cerca de 78 metros, com pressão da água e do solo chegando a 0,85 MPa, ou aproximadamente 8,5 bar Crédito: Nina Simková / Pexels / Imagem Ilustrativa

Engenheiros criaram um sistema hiperbárico apelidado de “estação espacial de águas profundas”, capaz de permitir intervenções humanas na máquina sob alta pressão. A tecnologia usa técnicas semelhantes às usadas em mergulhos profundos.

Respirando gás especial

No lado de Zhoushan, a equipe foi ainda mais longe. Trabalhadores utilizaram uma mistura de hélio, nitrogênio e oxigênio para entrar na região pressurizada da tuneladora e substituir ferramentas do cabeçote.

Uma dessas operações durou 75 dias. Foram 313 entradas em câmaras pressurizadas, 936 participações de trabalhadores e a substituição de 67 ferramentas em seis pontos localizados a cerca de 64 metros abaixo do nível do mar.

O sistema possui 113 módulos e foi desenvolvido justamente porque respirar ar convencional sob pressões tão elevadas aumentaria os riscos para quem precisa trabalhar dentro da máquina. A solução permite realizar manutenção sem retirar a gigantesca tuneladora do subsolo.

Tags:

Trem Obra Engenharia Civil Construção Civil Túnel Infraestrutura China Engenharia

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