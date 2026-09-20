China coloca duas máquinas gigantes em rota de colisão, elas precisam achar ponto exato no fundo do mar e criar o túnel para trem-balas mais longo do mundo

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:38
Em dois pontos separados pelo mar, duas máquinas de 4.350 toneladas avançam pela rocha. Elas não enxergam uma à outra, mas precisam terminar praticamente no mesmo lugar, dezenas de metros abaixo da água.
É assim que a China constrói o Túnel Submarino de Jintang fonte oficial do projeto, o mais longo túnel submarino do mundo projetado para uma ferrovia de alta velocidade. A passagem terá 16,18 quilômetros e fará parte da nova ligação ferroviária entre Ningbo e o arquipélago de Zhoushan, na província de Zhejiang.
Pontes circulares pelo mundo
A obra avançou novamente em setembro. Em 4 de setembro, trabalhadores concluíram toda a escavação convencional da parte terrestre, deixando o trecho submarino como uma das etapas decisivas restantes.
A parte mais complicada do projeto tem 11,21 quilômetros e é aberta por duas tuneladoras gigantes. A máquina Yongzhou parte do lado de Ningbo, enquanto a Dinghai avança de Zhoushan, com as duas máquinas escavando uma em direção à outra até se encontrarem sob o canal de Jintang.
Cada equipamento abre um túnel de 14,57 metros de diâmetro. A Yongzhou possui cerca de 135 metros de comprimento, enquanto a Dinghai pesa 4.350 toneladas — aproximadamente oito vezes o peso de uma tuneladora convencional, segundo o governo.
A escavação atravessa 28 transições entre formações macias e duras, enquanto quase 70% do trajeto da Yongzhou envolve rochas ou terrenos mistos. A profundidade e a água acima do túnel também submetem os equipamentos a pressões extremas.
Isso significa que até trocar uma peça desgastada na frente da tuneladora se torna uma operação especial. Para além disso, as condições exigem um preparo especial dos equipamentos para os operadores humanos nessa profundidade.
Engenheiros criaram um sistema hiperbárico apelidado de “estação espacial de águas profundas”, capaz de permitir intervenções humanas na máquina sob alta pressão. A tecnologia usa técnicas semelhantes às usadas em mergulhos profundos.
No lado de Zhoushan, a equipe foi ainda mais longe. Trabalhadores utilizaram uma mistura de hélio, nitrogênio e oxigênio para entrar na região pressurizada da tuneladora e substituir ferramentas do cabeçote.
Uma dessas operações durou 75 dias. Foram 313 entradas em câmaras pressurizadas, 936 participações de trabalhadores e a substituição de 67 ferramentas em seis pontos localizados a cerca de 64 metros abaixo do nível do mar.
O sistema possui 113 módulos e foi desenvolvido justamente porque respirar ar convencional sob pressões tão elevadas aumentaria os riscos para quem precisa trabalhar dentro da máquina. A solução permite realizar manutenção sem retirar a gigantesca tuneladora do subsolo.