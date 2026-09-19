CURIOSIDADE

China constrói cidade modular a 4 mil metros de altitude em montanha da América do Sul para abrigar até 5 mil trabalhadores de mineração

Os módulos são fabricados e produzidos na China e depois levados até a região montanhosa para serem instalados

Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:39

China constrói cidade modular a 4 mil metros de altitude em montanha da América do Sul para abrigar até 5 mil trabalhadores de mineração Crédito: Reprodução

A China vai construir uma cidade inteira em uma das regiões mais altas da Argentina para dar suporte a um grande projeto de mineração. A estrutura ficará a mais de 4 mil metros de altitude, na Cordilheira de San Juan, e será utilizada por trabalhadores do projeto Vicuña.

A construção ocorrerá no Campamento Batidero, área que já possui alojamentos e outros serviços para os profissionais da mineração. A expansão será feita com módulos pré-fabricados, produzidos em grande parte na China e depois levados até a região montanhosa para serem instalados.

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O empreendimento terá capacidade para cerca de 2.500 pessoas hospedadas simultaneamente. Como os trabalhadores serão distribuídos em diferentes turnos, porém, a estrutura poderá atender de 3.500 a 5 mil profissionais.

O projeto Vicuña é desenvolvido pela Lundin Mining e pela BHP. A nova estrutura foi planejada para acompanhar o avanço das operações e oferecer aos trabalhadores alojamento e serviços sem a necessidade de deslocamentos constantes para outras regiões.

Estruturas serão produzidas na China

A logística é uma das características do projeto. Em vez de construir todas as instalações diretamente na montanha, parte significativa dos módulos será produzida previamente na Ásia. Depois, as estruturas serão transportadas até San Juan, onde serão montadas.

O sistema permitirá reunir diferentes instalações em um mesmo complexo. Entre elas estarão dormitórios, refeitórios, escritórios e áreas de serviço, além de espaços destinados ao descanso e à recreação dos trabalhadores.

O Campamento Batidero já oferece parte desses serviços. O local possui alojamento, alimentação, atendimento médico, academia e áreas de recreação. A ampliação deverá aumentar a capacidade da estrutura para acompanhar o crescimento da atividade de mineração.

A expansão será executada por um consórcio formado pelas chinesas PowerChina e Beijing Chengdong e pela argentina RAFA S.A.

O desafio de construir em alta montanha

A localização impõe condições específicas à implantação do complexo. O Campamento Batidero está a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e distante dos grandes centros urbanos, o que torna a logística de construção e operação mais complexa.

Nesse contexto, a fabricação antecipada dos módulos é uma alternativa para reduzir parte do trabalho que precisaria ser realizado diretamente na montanha. As estruturas chegarão prontas para a montagem no local.