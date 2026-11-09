Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

China constrói maior ponte ferroviária sobre o mar do mundo: tem 29,2 km de extensão e vai servir de passagem para trens de até 350 km/h

Estrutura gigantesca atravessa a Baía de Hangzhou, já ultrapassou 90% de execução e promete ampliar a rede de transporte de alta velocidade do país

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:18

Nova ponte ferroviária chinesa terá 29,2 quilômetros de extensão e permitirá a circulação de trens de alta velocidade
Nova ponte ferroviária chinesa terá 29,2 quilômetros de extensão e permitirá a circulação de trens de alta velocidade Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

Uma das maiores obras de infraestrutura da China está próxima de atingir uma etapa decisiva. Com 29,2 quilômetros de extensão, a Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou será a maior ponte ferroviária marítima do mundo quando concluída.

Projetada para receber trens capazes de atingir 350 km/h, a construção já ultrapassou 90% de execução. A estrutura faz parte de uma nova ferrovia de alta velocidade que pretende ampliar as conexões entre importantes cidades do leste chinês.

As maiores pontes do mundo

Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação
Changhua–Kaohsiung, Taiwan: com 157,3 km, o viaduto faz parte da rede de trens de alta velocidade da ilha por Divulgação
Kita–Yaita, Japão: a estrutura de 114,4 km integra a linha ferroviária de alta velocidade Tohoku Shinkansen por Divulgaçao
Tianjin, China: com 113,7 km, o viaduto é outra estrutura gigantesca da ferrovia Pequim–Xangai por Divulgação
Cangde, China: o viaduto ferroviário tem cerca de 105,9 km e também integra a ligação entre Pequim e Xangai por Divulgação
Weinan Weihe, China: com 79,7 km, a ponte atravessa rios, estradas e áreas agrícolas no trajeto entre Zhengzhou e Xi’an por Divulgação
Bang Na Expressway, Tailândia: a rodovia elevada de seis faixas se estende por 54 km na região de Bangkok por Divulgação
Beijing Grand Bridge, China: com 48,2 km, a estrutura transporta trens de alta velocidade na linha Pequim–Xangai por Divulgação
Metro Manila Skyway, Filipinas: o sistema de vias expressas elevadas soma cerca de 39,2 km na região metropolitana de Manila por Divulgação
Lake Pontchartrain Causeway, Estados Unidos: a travessia de 38,4 km sobre o Lago Pontchartrain fica na Louisiana por Divulgação
1 de 10
Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação

Ponte de quase 30 km

A construção liga o condado de Haiyan, na cidade de Jiaxing, à região de Cixi, administrada por Ningbo. O trajeto atravessa a Baía de Hangzhou, em uma área marcada por ventos fortes, correntes marítimas e variações das marés.

Para superar essas condições, o projeto foi dividido em diferentes segmentos. A estrutura inclui três grandes pontes sobre canais de navegação, além de trechos de acesso construídos sobre águas profundas e rasas.

Leia mais

Imagem - Desde os anos 1950, centenas de cães se jogam da mesma ponte e intriga cientistas: o que está por trás do mistério da 'Ponte dos Cães Suicidas'

Desde os anos 1950, centenas de cães se jogam da mesma ponte e intriga cientistas: o que está por trás do mistério da 'Ponte dos Cães Suicidas'

Imagem - Maior obra ferroviária do país avança 1 km por dia, terá 743 km de extensão, 22 pontes, 21 viadutos e vai se conectar com megaterminal

Maior obra ferroviária do país avança 1 km por dia, terá 743 km de extensão, 22 pontes, 21 viadutos e vai se conectar com megaterminal

Imagem - Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Um dos principais desafios foi garantir a estabilidade dos trilhos. Como os trens poderão circular em velocidades extremas, pequenas deformações na estrutura precisam ser rigorosamente controladas.

A ponte também contará com duas vias ferroviárias e um sistema de trilhos sem lastro: tecnologia que dispensa a tradicional camada de pedras utilizada em muitos trechos ferroviários.

Construção atravessa a Baía de Hangzhou e reúne diferentes estruturas projetadas para suportar as condições do ambiente marítimo
Construção atravessa a Baía de Hangzhou e reúne diferentes estruturas projetadas para suportar as condições do ambiente marítimo Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

Precisão milimétrica

Em outubro de 2026, os trabalhadores concluíram uma importante ligação estrutural na seção norte da ponte. A operação aconteceu a aproximadamente 570 metros da costa de Haiyan.

A união das estruturas exigiu soldagens de alta precisão para garantir o alinhamento dos segmentos. Segundo os responsáveis pela construção, o avanço marcou a entrada do empreendimento em sua fase final de execução.

Trabalhadores concluíram a ligação de segmentos da ponte em uma operação que exigiu precisão milimétrica
Trabalhadores concluíram a ligação de segmentos da ponte em uma operação que exigiu precisão milimétrica Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

O canal norte possui um vão principal de 450 metros, considerado um dos maiores desafios técnicos do empreendimento. A dimensão exige cuidados especiais para evitar deformações que comprometam a futura circulação dos trens.

Para realizar a instalação, os engenheiros utilizam tecnologias de monitoramento em tempo real, coleta inteligente de informações e sistemas de controle de alinhamento das estruturas.

Tags:

Comércio Economia Engenharia Civil Ponte Tecnologia China Engenharia Recorde Mundial

Mais recentes

Imagem - AFROPUNK se consolida como espaço de encontro entre música, cultura e mercado

AFROPUNK se consolida como espaço de encontro entre música, cultura e mercado
Imagem - Quem é Jon Vlogs, influenciador que preparou pedido de namoro para Ana Castela e tem passado polêmico

Quem é Jon Vlogs, influenciador que preparou pedido de namoro para Ana Castela e tem passado polêmico
Imagem - Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro