INFRAESTRUTURA

China constrói maior ponte ferroviária sobre o mar do mundo: tem 29,2 km de extensão e vai servir de passagem para trens de até 350 km/h

Estrutura gigantesca atravessa a Baía de Hangzhou, já ultrapassou 90% de execução e promete ampliar a rede de transporte de alta velocidade do país



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:18

Nova ponte ferroviária chinesa terá 29,2 quilômetros de extensão e permitirá a circulação de trens de alta velocidade Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

Uma das maiores obras de infraestrutura da China está próxima de atingir uma etapa decisiva. Com 29,2 quilômetros de extensão, a Ponte Ferroviária da Baía de Hangzhou será a maior ponte ferroviária marítima do mundo quando concluída.

Projetada para receber trens capazes de atingir 350 km/h, a construção já ultrapassou 90% de execução. A estrutura faz parte de uma nova ferrovia de alta velocidade que pretende ampliar as conexões entre importantes cidades do leste chinês.

As maiores pontes do mundo 1 de 10

Ponte de quase 30 km

A construção liga o condado de Haiyan, na cidade de Jiaxing, à região de Cixi, administrada por Ningbo. O trajeto atravessa a Baía de Hangzhou, em uma área marcada por ventos fortes, correntes marítimas e variações das marés.

Para superar essas condições, o projeto foi dividido em diferentes segmentos. A estrutura inclui três grandes pontes sobre canais de navegação, além de trechos de acesso construídos sobre águas profundas e rasas.

Um dos principais desafios foi garantir a estabilidade dos trilhos. Como os trens poderão circular em velocidades extremas, pequenas deformações na estrutura precisam ser rigorosamente controladas.

A ponte também contará com duas vias ferroviárias e um sistema de trilhos sem lastro: tecnologia que dispensa a tradicional camada de pedras utilizada em muitos trechos ferroviários.

Construção atravessa a Baía de Hangzhou e reúne diferentes estruturas projetadas para suportar as condições do ambiente marítimo Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

Precisão milimétrica

Em outubro de 2026, os trabalhadores concluíram uma importante ligação estrutural na seção norte da ponte. A operação aconteceu a aproximadamente 570 metros da costa de Haiyan.

A união das estruturas exigiu soldagens de alta precisão para garantir o alinhamento dos segmentos. Segundo os responsáveis pela construção, o avanço marcou a entrada do empreendimento em sua fase final de execução.

Trabalhadores concluíram a ligação de segmentos da ponte em uma operação que exigiu precisão milimétrica Crédito: Divulgação / Zhang Shun et al / China Railway Group

O canal norte possui um vão principal de 450 metros, considerado um dos maiores desafios técnicos do empreendimento. A dimensão exige cuidados especiais para evitar deformações que comprometam a futura circulação dos trens.