AVIAÇÃO

China faz avião elétrico de 10 toneladas voar pela primeira vez: tecnologia promete viagens de 400 km de distância, a 300 km/h, sem utilizar combustível

Aeronave pode transportar até 19 passageiros, alcança 300 km/h e utiliza dez motores elétricos; tecnologia promete transformar os voos regionais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:15

CE-25A realizou seu primeiro voo tripulado na China e foi desenvolvido para transportar passageiros sem utilizar querosene de aviação Crédito: Divulgação / CAAC

A China deu um passo importante para transformar o futuro da aviação comercial. Um avião de 10 toneladas, inteiramente elétrico, realizou seu primeiro voo com pilotos a bordo, abrindo caminho para viagens sem a queima de combustíveis fósseis.

Batizada de CE-25A, a aeronave foi projetada para transportar até 19 passageiros, percorrer 400 quilômetros e atingir 300 km/h. O modelo utiliza baterias para alimentar seus motores e não produz emissões diretas de carbono durante o voo.

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O teste aconteceu em 14 de novembro de 2026, na cidade de Binzhou, na província de Shandong. Segundo a Administração de Aviação Civil da China (CAAC), o avião concluiu a operação sem apresentar problemas e cumpriu os parâmetros previstos.

16 minutos no ar

O primeiro voo tripulado do CE-25A contou com dois pilotos e um engenheiro de testes. Durante a operação, a aeronave permaneceu 16 minutos e 38 segundos no ar e percorreu 60,4 quilômetros, antes de retornar ao aeroporto.

Embora a distância seja pequena em comparação aos voos comerciais tradicionais, o resultado representa um avanço para a fabricante chinesa Comac, responsável pelo projeto em parceria com a CATL, produtora de baterias, e a Universidade Jiao Tong de Xangai.

O teste aconteceu em 14 de novembro de 2026, na cidade de Binzhou, na província de Shandong. Segundo a CAAC, o avião concluiu a operação sem apresentar problemas e cumpriu os parâmetros previstos.

O avião já havia realizado seu primeiro voo autônomo em 2 de fevereiro de 2026. Desde então, acumulou 19 testes sem tripulação, utilizados para avaliar os sistemas de controle, a propulsão elétrica e o desempenho da aeronave.

Avião sem querosene

Diferentemente dos aviões convencionais, o CE-25A dispensa turbinas alimentadas por combustível apostando na eletrificação do transporte aéreo. Seu sistema utiliza dez ventiladores elétricos com dutos, distribuídos igualmente entre as duas asas.

A configuração permite distribuir a propulsão por diferentes pontos da estrutura. Além disso, a tecnologia busca diminuir o ruído durante as operações e facilitar o uso da aeronave em aeroportos regionais.

Avião CE-25A utiliza dez ventiladores elétricos distribuídos pelas asas, cinco de cada lado Crédito: NASA / Imagem Ilustrativa

O modelo apresenta peso máximo de decolagem de 10 toneladas e altitude de cruzeiro prevista de 2.400 metros. Já a autonomia anunciada de 400 quilômetros poderia permitir conexões entre cidades próximas, sem a necessidade de grandes aviões comerciais.

Quando transportará passageiros?

Apesar do resultado positivo, o CE-25A ainda não está autorizado a operar voos comerciais. A autoridade de aviação chinesa aceitou o pedido de certificação da Comac, mas a aeronave precisará comprovar sua segurança antes de receber passageiros.

Entre os principais desafios estão a capacidade das baterias, os procedimentos de recarga e a necessidade de transportar pessoas e bagagens sem comprometer a autonomia. Até o momento, os 400 quilômetros anunciados representam uma meta de projeto, não uma distância comprovada em operação comercial.

O peso das baterias também dificulta viagens mais longas. Diferentemente do querosene, que é consumido durante o voo, os acumuladores elétricos continuam com praticamente a mesma massa, mesmo depois de descarregarem.

Aeronaves elétricas de pequeno porte já são utilizadas em atividades de treinamento, enquanto fabricantes desenvolvem modelos maiores Crédito: ZLEA / Wikimedia Commons

Tecnologia pode reduzir custos e transformar a aviação

A China não é a única interessada em substituir o combustível dos aviões. Em agosto de 2026, a fabricante Heart Aerospace realizou nos Estados Unidos um voo de teste com o X1, uma aeronave elétrica de mais de 11 toneladas.

O equipamento permaneceu em uma missão de 27 minutos e, segundo a empresa, consumiu aproximadamente US$ 5 em eletricidade. O valor considera apenas a energia utilizada, sem incluir manutenção, infraestrutura e outros custos de operação.

X1 realizou voo de teste de 27 minutos nos Estados Unidos em agosto de 2026 Crédito: Divulgação / Heart Aerospace