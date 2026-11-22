SERTANEJO

Chitãozinho e Xororó anunciam aposentadoria dos palcos após 56 anos de carreira

Dupla revelou a decisão em entrevista exclusiva ao Fantástico, que será exibida neste domingo (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:40

Chitãozinho e Xororó Crédito: Reprodução | Instagram

Após 56 anos de carreira, os irmãos Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos. A decisão foi revelada em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, que será exibida neste domingo (22), à repórter Poliana Britta.

Uma das duplas mais conhecidas da música sertaneja brasileira, os artistas estavam em atividade desde 1970 e ajudaram a popularizar o gênero em todo o país, especialmente a partir dos anos 1980, ao aproximar a música caipira de elementos do pop.

Fazenda Galopeira de Chitãozinho 1 de 7

Formada pelos irmãos José Lima Sobrinho, o Chitãozinho, e Durval de Lima, o Xororó, a dupla acumula mais de 40 milhões de discos vendidos e seis prêmios Grammy Latino. Entre os principais sucessos estão músicas como Evidências, Sinônimos, Fio de Cabelo e Galopeira.