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Chitãozinho e Xororó falam pela primeira vez após anúncio e revelam o futuro da dupla

Irmãos publicaram carta nas redes sociais para acalmar o público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09:37

Chitãozinho e Xororó Crédito: Reprodução | Instagram

Os cantores Chitãozinho e Xororó divulgaram uma carta nas redes sociais nesta quinta-feira (26) para explicar o futuro da carreira. Após anunciarem a saída dos palcos no último domingo (22), os irmãos avisaram aos fãs que a parceria continua firme.

Chitãozinho e Xororó 1 de 7

Os artistas contaram que vão parar apenas com a rotina cansativa de viagens e apresentações para ter mais tempo com a família. "Por isso, deixamos claro: esta é uma despedida dos palcos, nunca da música — porque a música é o que nós somos", escreveram eles na mensagem.

No texto, os sertanejos lembraram o início simples no interior do Paraná e na cidade de Astorga, quando eram meninos e cantavam em circos tocando viola. Eles disseram que tomaram a decisão de diminuir o ritmo com calma, aproveitando enquanto ainda estão bem de saúde e com a voz boa.

Os irmãos também agradeceram a quem paga ingresso e canta suas músicas há mais de 50 anos. "Nada disso existiria sem vocês, que sempre foram o nosso maior patrimônio, e sem cada profissional que caminhou ao nosso lado perfeitamente alinhado com o mesmo propósito", afirmaram.

A despedida dos palcos será em 2027 com a turnê 'Entretempos'. A reta final terá a presença de Jorge & Mateus e uma canção nova gravada pelos quatro juntos.