RECEITA

Chocolate quente cremoso é receita perfeita para os dias de chuva e fica pronto em 10 minutos

Bebida leva poucos ingredientes, fica encorpada e é opção para aquecer as manhãs e noites mais frias

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:48

Canela, essência de baunilha ou uma pequena pitada de sal podem realçar o sabor do chocolate sem exigir grandes mudanças na receita Crédito: Reprodução

Chuva forte e chocolate quente combinam, principalmente quando a receita é simples e fica pronta em poucos minutos. Para conseguir uma bebida bem cremosa, daquelas que ficam encorpadas na xícara, o segredo é usar chocolate em pó e um pouco de amido de milho.

A receita pode ser preparada em uma única panela e rende aproximadamente duas xícaras.

10 dicas para deixar o seu chocolate quente do jeito perfeito pro seu gosto 1 de 10

Chocolate quente cremoso

Ingredientes

* 500 ml de leite

* 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau

* 2 colheres de sopa de açúcar

* 1 colher de sopa rasa de amido de milho

* 80 g de chocolate meio amargo picado

* 1/2 caixinha de creme de leite

* Canela em pó a gosto (opcional)

Modo de preparo

Separe cerca de 100 ml do leite ainda frio e misture com o amido de milho até dissolver completamente. Esse cuidado evita que a bebida fique com bolinhas.

Coloque em uma panela o restante do leite, o chocolate em pó e o açúcar. Acrescente a mistura de leite com amido e leve ao fogo baixo ou médio, mexendo constantemente.

Quando começar a aquecer e engrossar, adicione o chocolate meio amargo picado. Continue mexendo até que ele derreta completamente e a bebida fique lisa e cremosa.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture bem e sirva imediatamente. Quem gostar pode finalizar com uma pitada de canela.

Como deixar o chocolate quente ainda mais cremoso

Não aumente demais a quantidade de amido. Ele deve apenas ajudar a encorpar a bebida, sem transformá-la em um creme. O chocolate em barra e o creme de leite são os responsáveis por deixar a textura mais aveludada.

Também é importante não deixar a mistura ferver por muito tempo. Assim que engrossar e atingir a consistência desejada, desligue o fogo.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 2 porções