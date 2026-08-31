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Chocolate quente cremoso é receita perfeita para os dias de chuva e fica pronto em 10 minutos

Bebida leva poucos ingredientes, fica encorpada e é opção para aquecer as manhãs e noites mais frias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:48

Canela, essência de baunilha ou uma pequena pitada de sal podem realçar o sabor do chocolate sem exigir grandes mudanças na receita
Canela, essência de baunilha ou uma pequena pitada de sal podem realçar o sabor do chocolate sem exigir grandes mudanças na receita Crédito: Reprodução

Chuva forte e chocolate quente combinam, principalmente quando a receita é simples e fica pronta em poucos minutos. Para conseguir uma bebida bem cremosa, daquelas que ficam encorpadas na xícara, o segredo é usar chocolate em pó e um pouco de amido de milho.

A receita pode ser preparada em uma única panela e rende aproximadamente duas xícaras.

10 dicas para deixar o seu chocolate quente do jeito perfeito pro seu gosto

Canela, essência de baunilha ou uma pequena pitada de sal podem realçar o sabor do chocolate sem exigir grandes mudanças na receita por Reprodução
Se o chocolate quente engrossou demais, não precisa começar de novo: acrescente um pouco de leite, misture em fogo baixo e ajuste até chegar à textura desejada por Reprodução
Mexer constantemente enquanto a bebida aquece ajuda a deixar a mistura homogênea e evita que o chocolate grude ou queime no fundo da panela por Reprodução
Para uma bebida mais doce, ajuste o açúcar somente depois de provar. O chocolate em barra já pode acrescentar doçura à receita por Reprodução
Quem gosta de chocolate mais intenso pode usar chocolate em pó 50% cacau ou aumentar a quantidade de chocolate meio amargo por Reprodução
Para evitar bolinhas, dissolva o amido em um pouco de leite frio antes de colocá-lo na panela por Reprodução
O creme de leite deixa o chocolate quente mais cremoso e suaviza o sabor intenso do cacau. Coloque no final do preparo e misture bem por Reprodução
Se prefere o chocolate quente mais ralo, aumente aos poucos a quantidade de leite até chegar à consistência desejada por Reprodução
O amido de milho ajuda a engrossar, mas deve ser usado com moderação. Em excesso, pode deixar a bebida com textura de mingau por Reprodução
Para um chocolate quente mais cremoso, acrescente chocolate em barra à receita. Ele derrete e ajuda a deixar a bebida mais encorpada e aveludada por Reprodução
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Canela, essência de baunilha ou uma pequena pitada de sal podem realçar o sabor do chocolate sem exigir grandes mudanças na receita por Reprodução

Chocolate quente cremoso

Ingredientes

* 500 ml de leite

* 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau

* 2 colheres de sopa de açúcar

* 1 colher de sopa rasa de amido de milho

* 80 g de chocolate meio amargo picado

* 1/2 caixinha de creme de leite

* Canela em pó a gosto (opcional)

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Modo de preparo

Separe cerca de 100 ml do leite ainda frio e misture com o amido de milho até dissolver completamente. Esse cuidado evita que a bebida fique com bolinhas.

Coloque em uma panela o restante do leite, o chocolate em pó e o açúcar. Acrescente a mistura de leite com amido e leve ao fogo baixo ou médio, mexendo constantemente.

Quando começar a aquecer e engrossar, adicione o chocolate meio amargo picado. Continue mexendo até que ele derreta completamente e a bebida fique lisa e cremosa.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture bem e sirva imediatamente. Quem gostar pode finalizar com uma pitada de canela.

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Como deixar o chocolate quente ainda mais cremoso

Não aumente demais a quantidade de amido. Ele deve apenas ajudar a encorpar a bebida, sem transformá-la em um creme. O chocolate em barra e o creme de leite são os responsáveis por deixar a textura mais aveludada.

Também é importante não deixar a mistura ferver por muito tempo. Assim que engrossar e atingir a consistência desejada, desligue o fogo.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

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