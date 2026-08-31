Chocolate quente cremoso é receita perfeita para os dias de chuva e fica pronto em 10 minutos

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:48
Chuva forte e chocolate quente combinam, principalmente quando a receita é simples e fica pronta em poucos minutos. Para conseguir uma bebida bem cremosa, daquelas que ficam encorpadas na xícara, o segredo é usar chocolate em pó e um pouco de amido de milho.
A receita pode ser preparada em uma única panela e rende aproximadamente duas xícaras.
10 dicas para deixar o seu chocolate quente do jeito perfeito pro seu gosto
Ingredientes
* 500 ml de leite
* 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau
* 2 colheres de sopa de açúcar
* 1 colher de sopa rasa de amido de milho
* 80 g de chocolate meio amargo picado
* 1/2 caixinha de creme de leite
* Canela em pó a gosto (opcional)
Modo de preparo
Separe cerca de 100 ml do leite ainda frio e misture com o amido de milho até dissolver completamente. Esse cuidado evita que a bebida fique com bolinhas.
Coloque em uma panela o restante do leite, o chocolate em pó e o açúcar. Acrescente a mistura de leite com amido e leve ao fogo baixo ou médio, mexendo constantemente.
Quando começar a aquecer e engrossar, adicione o chocolate meio amargo picado. Continue mexendo até que ele derreta completamente e a bebida fique lisa e cremosa.
Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture bem e sirva imediatamente. Quem gostar pode finalizar com uma pitada de canela.
Como deixar o chocolate quente ainda mais cremoso
Não aumente demais a quantidade de amido. Ele deve apenas ajudar a encorpar a bebida, sem transformá-la em um creme. O chocolate em barra e o creme de leite são os responsáveis por deixar a textura mais aveludada.
Também é importante não deixar a mistura ferver por muito tempo. Assim que engrossar e atingir a consistência desejada, desligue o fogo.
Tempo de preparo: 10 minutos
Rendimento: 2 porções
Dificuldade: fácil