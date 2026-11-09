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'Choque de monstro': relembre rivalidade de Rochele Santrelly e Sangalo que marcou reality e virou meme

Drag queen morreu no último domingo (8), mas deixou bordões e momentos que continuam sendo lembrados pelos fãs do 'Glitter: Em Busca de um Sonho'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:49

Rivalidade entre Santrelly e Sangalo é lembrada pelos fãs como um dos pontos altos da 1ª temporada
Rivalidade entre Santrelly e Sangalo é lembrada pelos fãs como um dos pontos altos da 1ª temporada Crédito: Reprodução/Instagram

A rivalidade com Sangalo Schneider, os confrontos diante das câmeras e bordões que atravessaram gerações da internet. Rochele Santrelly marcou a história do reality show "Glitter: Em Busca de um Sonho", exibido pela TV Diário entre 2012 e 2014. Um dos momentos mais lembrados da atração foi protagonizado pela artista, que criou a expressão "choque de monstro", transformada em meme nas redes sociais. A humorista morreu no último domingo (8), conforme comunicado divulgado por um familiar.

Considerado pioneiro na televisão brasileira, o programa foi o primeiro reality show do país estrelado por drag queens e travestis. A atração ganhou notoriedade ao dar visibilidade a artistas LGBTQIA+ e permanece na memória do público por suas disputas e frases que continuam circulando na internet.

Rochele Santrelly

Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram
Rivalidade entre Santrelly e Sangalo é lembrada pelos fãs como um dos pontos altos da 1ª temporada por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram
Santrelly virou uma das personagens mais icônicas do reality show por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
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Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram

As participantes enfrentavam provas de maquiagem, passarela, performances e outros desafios artísticos. As eliminações aconteciam ao vivo, em uma etapa conhecida como "Fala na Cara", que também rendia confrontos e momentos de tensão entre as competidoras.

Além de "Choque de monstro", criado por Rochele, outros bordões da atração ficaram conhecidos, como "Apenas meu silêncio pra você" e "Bicha, a senhora é destruidora mesmo". As frases seguem sendo utilizadas com humor nas redes sociais.

O "Glitter" era exibido como um quadro do Programa Ênio Carlos, transmitido aos domingos, às 18h, pela TV Diário. A atração era idealizada e comandada pela jornalista Lena Oxa. O apresentador Ênio Carlos morreu em 2016, aos 51 anos, em decorrência de um tumor no cérebro.

Trajetória de Rochele no 'Glitter'

Rochele participou da primeira temporada do reality, uma das mais lembradas pelo público. Na edição, dividiu a competição com nomes como Sangalo, Waleska Bariloche, D'Mon e Letícia Dayer.

Um dos principais destaques de sua participação foi a rivalidade com Sangalo Schneider. As duas protagonizaram embates que se tornaram alguns dos momentos mais emblemáticos do programa, com cortes que continuaram repercutindo na internet anos depois da exibição.

A relação entre as artistas também marcou suas trajetórias posteriores. Em 2022, durante o lançamento do filme "De Repente Drag", que homenageia a arte drag e recria momentos do reality, Rochele comentou ao Diário do Nordeste sobre a repercussão da disputa.

"O sucesso eu acho que foi esse conjunto bem gostoso com a Sangalo. Essa disputa, essa briga, né? Eu acho que as pessoas gostam disso. É como se fosse Batman e Robin", afirmou.

Apesar da popularidade, Rochele não venceu o "Glitter: Em Busca de um Sonho". A artista foi eliminada no quarto episódio da primeira temporada, exibido originalmente em 14 de outubro de 2012.

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