DEU O QUE FALAR

Choro de Davi Brito em casamento com Emilly Araujo divide opiniões na web: 'Não vejo verdade'

Internautas se dividiram entre críticas e mensagens de apoio ao casal nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:21

Davi Brito chorando no altar de seu casamento com Emilly Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de Davi Brito e Emilly Araujo, realizado em Salvador, deu o que falar nas redes neste domingo (6) após um momento específico da cerimônia. O ex-campeão de reality show não conteve as lágrimas ao caminhar em direção ao altar de mãos dadas com a mãe, Elisângela Brito.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

Enquanto a superprodução da festa para 300 convidados impressionava, contando com decoração luxuosa erguida em apenas 25 dias e jarros vietnamitas avaliados em milhões de reais, a web focou nas lágrimas do noivo. Internautas apontaram falta de espontaneidade no choro do baiano, com comentários de usuários afirmando que a cena seria forçada e que o verdadeiro protagonismo deveria ser da noiva.

As reações na internet não perdoaram o momento de emoção e renderam diversas brincadeiras e alfinetadas nos comentários. Um seguidor disparou em tom de piada: "Se chorar demais o reconhecimento facial vai falhar macho kkkk". Outros foram mais diretos ao duvidar da sinceridade do baiano, escrevendo frases como "muito ator" e classificando o momento como "Lágrimas de crocodilo".