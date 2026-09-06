Choro de Davi Brito em casamento com Emilly Araujo divide opiniões na web: 'Não vejo verdade'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:21
O casamento de Davi Brito e Emilly Araujo, realizado em Salvador, deu o que falar nas redes neste domingo (6) após um momento específico da cerimônia. O ex-campeão de reality show não conteve as lágrimas ao caminhar em direção ao altar de mãos dadas com a mãe, Elisângela Brito.
Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo
Enquanto a superprodução da festa para 300 convidados impressionava, contando com decoração luxuosa erguida em apenas 25 dias e jarros vietnamitas avaliados em milhões de reais, a web focou nas lágrimas do noivo. Internautas apontaram falta de espontaneidade no choro do baiano, com comentários de usuários afirmando que a cena seria forçada e que o verdadeiro protagonismo deveria ser da noiva.
As reações na internet não perdoaram o momento de emoção e renderam diversas brincadeiras e alfinetadas nos comentários. Um seguidor disparou em tom de piada: "Se chorar demais o reconhecimento facial vai falhar macho kkkk". Outros foram mais diretos ao duvidar da sinceridade do baiano, escrevendo frases como "muito ator" e classificando o momento como "Lágrimas de crocodilo".
Por outro lado, o casal encontrou apoio de seus fãs, que enviaram mensagens de carinho. Entre as interações, um seguidor resumiu o sentimento de muitos admiradores: "A gente bagunça que só, Davi, contigo, tira onda! Mas, deixando a bagunça de lado, casamento lindo, felicidades".