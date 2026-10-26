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Chris Brown é condenado a oito meses de prisão por agredir produtor musical com garrafadas na cabeça em boate

Cantor norte-americano tinha chegado a ser preso por um crime em maio de 2025

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:57

Chris Brown Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor norte-americano Chris Brown foi condenado a oito meses de prisão nesta segunda-feira (26), mas espancou por pouco.

O artista teve a condenação suspensa a pena por 12 meses. A sentença se deve a um caso de agressão que aconteceu em 19 de fevereiro de 2023, na boate Tape, em Londres.

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Segundo o POPline, o produtor musical Abraham Diaw abriu um processo contra Chris Brown após ser agredido pelo cantor e hospitalizado.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram Brown agredindo Diaw na cabeça com uma garrafa de tequila, além de dar chutes e socos na vítima. Chris já tinha chegado a ser preso pelo crime em maio de 2025.

Embora não cumpra pena de prisão, o cantor está sob aviso de que a sentença é uma “punição”. Qualquer outro crime que possa acontecer na Inglaterra, ele terá consequências mais graves. Chris Brown se declarou culpado e pediu “desculpas profundas” por seu comportamento.