LUTO NA MÚSICA

Chris Campbell, baixista de Bob Seger por cinco décadas, morre aos 78 anos

Músico integrou a Silver Bullet Band desde 1969, gravou sucessos como "Night Moves" e "Against the Wind" e acompanhou o cantor até a turnê de despedida, em 2019

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:53

Chris Campbell Crédito: Gus Stewart/Redferns

Chris Campbell, baixista histórico da Bob Seger & The Silver Bullet Band, morreu no domingo (22), aos 78 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Courtney Campbell, à revista Rolling Stone. Segundo ela, o músico morreu de causas naturais.

Campbell acompanhou Bob Seger por cinco décadas e participou de gravações de alguns dos maiores sucessos do cantor, como "Turn the Page", "Night Moves", "Rock and Roll Never Forgets", "Still the Same", "Hollywood Nights" e "Against the Wind". Ele permaneceu na formação até a turnê de despedida da banda, encerrada em 2019.

Chris Campbell 1 de 3

A vocalista Shaun Murphy, que também integrou a Silver Bullet Band, lamentou a morte do colega nas redes sociais. "Estou de luto pela perda do meu amigo de longa data e companheiro de Silver Bullet Band, Chris Campbell... Descanse em paz", escreveu. Ela também enviou condolências a Courtney e às três filhas do baixista, afirmando que será eternamente grata pelas lembranças que guarda do amigo.

Como Chris Campbell entrou para a banda de Bob Seger?

Nascido em Plymouth, no estado americano de Michigan, Campbell frequentava a cena musical de Detroit, conhecida por revelar grupos como MC5, The Stooges e Amboy Dukes. Em 1969, recebeu um convite para tocar com Bob Seger, inicialmente como substituto temporário do baixista Dan Honaker, que havia quebrado o pulso pouco antes de uma turnê.

"Fui contratado para o que achei que seria um trabalho temporário como baixista, porque Dan Honaker tinha quebrado o pulso cerca de uma semana antes da turnê de Mongrel. Tive uma semana para me preparar. Precisava aprender aquele álbum de trás para frente", contou à Rolling Stone em 2011.

A oportunidade se tornou definitiva após o fim do Bob Seger System. O próprio cantor procurou Campbell para formar uma nova banda, que daria origem à Silver Bullet Band. "Bob me ligou... Acho que foi em 1971 ou 1972. Ele disse: 'Estou pensando em montar uma banda'. Respondi: 'Que coincidência, tenho um tecladista e um baterista'. Então ele disse: 'Tenho um guitarrista, Drew Abbott'. Foi assim que começou a Silver Bullet Band", relembrou.

Os primeiros anos foram marcados por uma rotina intensa de apresentações. A banda ganhou projeção com o álbum ao vivo Live Bullet, lançado em 1976, e consolidou o sucesso com Night Moves, que transformou Seger em um dos grandes nomes do rock.

Ao longo das décadas, a formação passou por mudanças, mas Campbell permaneceu ao lado do cantor. A parceria chegou ao fim nas estradas com a turnê de despedida iniciada em 2018 e encerrada no ano seguinte, na Filadélfia.

Disputa judicial por royalties

Em 2021, dois anos após o encerramento da turnê, Campbell entrou com um processo contra Bob Seger e o empresário do cantor, Punch Andrews. O baixista alegava que não havia recebido valores referentes a royalties de gravações e turnês.

Em comunicado, Seger e Andrews afirmaram que apoiaram Campbell lealmente por mais de 45 anos. O músico acabou perdendo a disputa judicial relacionada aos direitos sobre royalties de gravação.

Depois da despedida da banda, Campbell manteve um perfil discreto. Em entrevista à Rolling Stone em 2011, ele havia descrito a relação com os companheiros e a satisfação em continuar na estrada ao lado de Seger.