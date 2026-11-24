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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:53
Chris Campbell, baixista histórico da Bob Seger & The Silver Bullet Band, morreu no domingo (22), aos 78 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Courtney Campbell, à revista Rolling Stone. Segundo ela, o músico morreu de causas naturais.
Campbell acompanhou Bob Seger por cinco décadas e participou de gravações de alguns dos maiores sucessos do cantor, como "Turn the Page", "Night Moves", "Rock and Roll Never Forgets", "Still the Same", "Hollywood Nights" e "Against the Wind". Ele permaneceu na formação até a turnê de despedida da banda, encerrada em 2019.
Chris Campbell
A vocalista Shaun Murphy, que também integrou a Silver Bullet Band, lamentou a morte do colega nas redes sociais. "Estou de luto pela perda do meu amigo de longa data e companheiro de Silver Bullet Band, Chris Campbell... Descanse em paz", escreveu. Ela também enviou condolências a Courtney e às três filhas do baixista, afirmando que será eternamente grata pelas lembranças que guarda do amigo.
Como Chris Campbell entrou para a banda de Bob Seger?
Nascido em Plymouth, no estado americano de Michigan, Campbell frequentava a cena musical de Detroit, conhecida por revelar grupos como MC5, The Stooges e Amboy Dukes. Em 1969, recebeu um convite para tocar com Bob Seger, inicialmente como substituto temporário do baixista Dan Honaker, que havia quebrado o pulso pouco antes de uma turnê.
"Fui contratado para o que achei que seria um trabalho temporário como baixista, porque Dan Honaker tinha quebrado o pulso cerca de uma semana antes da turnê de Mongrel. Tive uma semana para me preparar. Precisava aprender aquele álbum de trás para frente", contou à Rolling Stone em 2011.
A oportunidade se tornou definitiva após o fim do Bob Seger System. O próprio cantor procurou Campbell para formar uma nova banda, que daria origem à Silver Bullet Band. "Bob me ligou... Acho que foi em 1971 ou 1972. Ele disse: 'Estou pensando em montar uma banda'. Respondi: 'Que coincidência, tenho um tecladista e um baterista'. Então ele disse: 'Tenho um guitarrista, Drew Abbott'. Foi assim que começou a Silver Bullet Band", relembrou.
Os primeiros anos foram marcados por uma rotina intensa de apresentações. A banda ganhou projeção com o álbum ao vivo Live Bullet, lançado em 1976, e consolidou o sucesso com Night Moves, que transformou Seger em um dos grandes nomes do rock.
Ao longo das décadas, a formação passou por mudanças, mas Campbell permaneceu ao lado do cantor. A parceria chegou ao fim nas estradas com a turnê de despedida iniciada em 2018 e encerrada no ano seguinte, na Filadélfia.
Disputa judicial por royalties
Em 2021, dois anos após o encerramento da turnê, Campbell entrou com um processo contra Bob Seger e o empresário do cantor, Punch Andrews. O baixista alegava que não havia recebido valores referentes a royalties de gravações e turnês.
Em comunicado, Seger e Andrews afirmaram que apoiaram Campbell lealmente por mais de 45 anos. O músico acabou perdendo a disputa judicial relacionada aos direitos sobre royalties de gravação.
Depois da despedida da banda, Campbell manteve um perfil discreto. Em entrevista à Rolling Stone em 2011, ele havia descrito a relação com os companheiros e a satisfação em continuar na estrada ao lado de Seger.
"Bob trabalha no próprio ritmo. Posso sair e fazer outras coisas. É assim desde 1969. Não saberia viver de outra maneira. Esta é a minha vida, e estou muito feliz com ela. Tenho filhos maravilhosos e uma vida boa, e somos todos amigos. Somos muito afortunados. Não há ressentimentos nem brigas. Bob é nossa rocha, nosso patriarca. Todos nós o admiramos", afirmou.