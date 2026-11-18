CINEMA

Chris Evans conta por que voltou a ser o Capitão América após dizer 'não' 12 vezes

Ator revela que conversas para o filme 'Vingadores: Doutor Destino' começaram ainda nas gravações do longa anterior

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:57

Chris Evans interpretou o Capitão América no MCU Crédito: divulgação

Chris Evans vai voltar a interpretar Steve Rogers, o Capitão América, no filme 'Vingadores: Doutor Destino', que chega aos cinemas em 18 de dezembro. O ator revelou que recusou pelo menos 12 convites diferentes da Marvel antes de aceitar o novo trabalho.

Chris Evans e Alba Baptista 1 de 10

As conversas começaram ainda nas gravações de Vingadores: Ultimato, quando o chefe da produtora, Kevin Feige, tentou fazer o artista mudar de ideia. Evans admitiu que sentiu medo de retomar o papel depois da despedida do personagem, mas aceitou o convite feito pelos diretores irmãos Russo. "Sempre vou ter receio antes de explorar o papel novamente", disse.

O que fez o ator assinar o contrato foi o fato de a nova trama começar exatamente onde o último filme parou. "É muito divertido e empolgante pegar esse momento que todos conhecemos tão bem e dizer ao público: 'Na verdade, dois segundos depois, aconteceu isso'", contou o astro sobre o roteiro.

Nesta fase da vida, Steve Rogers quer deixar o escudo de lado para ter uma rotina normal. De acordo com Evans, o maior sonho do personagem agora é encontrar um amor, ser pai e ficar longe das lutas.

O longa também vai colocar o Capitão América cara a cara com o vilão Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., ator conhecido por ter interpretado o Homem de Ferro nos mesmos filmes. Evans lembrou que já enfrentou esse inimigo no cinema há 20 anos, quando participou de outra história de heróis.