Chris Pratt, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon lideram maiores cachês da TV; veja ranking

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 21:13
Para quem já teve curiosidade de saber quanto seu ator favorito ganha, a resposta pode surpreender. Nas séries, o cachê é pago por episódio e, segundo um levantamento da Variety, o atual ranking é liderado por duas mulheres e dois homens: Chris Pratt, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Sylvester Stallone ocupam o topo dos profissionais mais bem pagos da televisão norte-americana.
Os quatro artistas recebem US$ 2 milhões por episódio e encabeçam uma lista composta por 21 estrelas de Hollywood com contratos milionários em produções de sucesso.
Pratt recebe o valor por sua atuação em “A Lista Terminal”, do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Aniston e Witherspoon atingem o mesmo patamar salarial com “The Morning Show”, da Apple TV, enquanto Stallone estrela "Tulsa King", do Paramount+.
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Na sequência aparece o ator Kenneth Branagh, remunerado com US$ 1,4 milhão por episódio de “Laird”, que ainda vai estrear, em 2027. Harrison Ford e Jason Segel vêm logo depois, com ganhos individuais de US$ 1,3 milhão pela série “Falando a Real”.
Mais abaixo estão Cole Hauser e Kelly Reilly, que faturam US$ 1,2 milhão cada por “Rancho Dutton”. Elisabeth Moss fecha o grupo dos que superam a marca de US$ 1 milhão, com cachê de US$ 1,1 milhão por “Iluminadas”.
Os outros 11 integrantes da lista ganham US$ 1 milhão por episódio. Fazem parte desse grupo os protagonistas de “Only Murders in the Building”: Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Andrew Garfield e Jude Law, ambos por “Wild Things", também estão entre os atores que recebem esse valor.
Completam o ranking Jake Gyllenhaal (“Acima de Qualquer Suspeita”), Alan Ritchson (“Reacher”), Nicolas Cage (“Spider-Noir”), Robert De Niro (“Dia Zero”), Jennifer Garner (“The Five-Star Weekend”) e Zendaya (“Euphoria”).
De acordo com a análise da Variety, o pagamento de cachês milionários permanece consolidado para grandes nomes da indústria do entretenimento, mesmo diante de um cenário de baixa produção de séries originais. A Apple se destaca entre as empresas que mais investem na contratação de grandes astros, ao lado de HBO e Amazon.
Confira a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood
Chris Pratt, The Terminal List
US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)
Jennifer Aniston, The Morning Show
US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)
Reese Witherspoon, The Morning Show
US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)
Sylvester Stallone, Tulsa King
US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)
Kenneth Branagh, Laird
US$ 1,4 milhão (R$ 7,89 milhões)
Harrison Ford, Shrinking
US$ 1,3 milhão (R$ 7,32 milhões)
Jason Segel, Shrinking
US$ 1,3 milhão (R$ 7,32 milhões)
Cole Hauser, Dutton Ranch
US$ 1,2 milhão (R$ 6,76 milhões)
Kelly Reilly, Dutton Ranch
US$ 1,2 milhão (R$ 6,76 milhões)
Elisabeth Moss, Shining Girls
US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões)
Alan Ritchson, Reacher
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Andrew Garfield, Wild Things
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Jennifer Garner, The Five-Star Weekend
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Jude Law, Wild Things
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Martin Short, Only Murders in the Building
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Nicolas Cage, Spider-Noir
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Robert De Niro, Zero Day
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Selena Gomez, Only Murders in the Building
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Steve Martin, Only Murders in the Building
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)
Zendaya, Euphoria
US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)