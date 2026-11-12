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Chris Pratt, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon lideram maiores cachês da TV; veja ranking

Levantamento da revista Variety lista os 21 atores mais bem pagos da televisão norte-americana, com salários que chegam a US$ 2 milhões por episódio

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 21:13

Jennifer Aniston, Chris Pratt e Reese Witherspoon recebem o mesmo salário por episódio em séries
Jennifer Aniston, Chris Pratt e Reese Witherspoon recebem o mesmo salário por episódio Crédito: Divulgação

Para quem já teve curiosidade de saber quanto seu ator favorito ganha, a resposta pode surpreender. Nas séries, o cachê é pago por episódio e, segundo um levantamento da Variety, o atual ranking é liderado por duas mulheres e dois homens: Chris Pratt, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Sylvester Stallone ocupam o topo dos profissionais mais bem pagos da televisão norte-americana.

Os quatro artistas recebem US$ 2 milhões por episódio e encabeçam uma lista composta por 21 estrelas de Hollywood com contratos milionários em produções de sucesso.

Pratt recebe o valor por sua atuação em “A Lista Terminal”, do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Aniston e Witherspoon atingem o mesmo patamar salarial com “The Morning Show”, da Apple TV, enquanto Stallone estrela "Tulsa King", do Paramount+.

Confira 30 séries curtas para maratonar no fim do ano

Fleabag – Drama/Comédia – 2 temporadas. Disponível no Prime Video por Reprodução/Prime Video
Pretendente Surpresa – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução
American Crime Story – True crime – 3 temporadas.  Disponível no Disney+ por Reprodução
O Mundo por Philomena Cunk – Documentário ficcional – 1 temporada. Disponível na Netflix  por Reprodução/Netflix
Assassinato na Casa Branca – Drama/Comédia – 1 temporada. Disponível na Netflix  por Reprodução
Hollywood – Drama – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução
Dash e Lily – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por ALISON COHEN ROSA/NETFLIX
Na Mira do Júri – Reality/Comédia – 1 temporada. Disponível no Amazon Prime Video por Reprodução
Just Beyond – Terror/Fantasia – 1 temporada. Disponível no Disney+ por Reprodução/Disney+
Ladrões de Drogas – Ficção policial – 1 temporada. Disponível na Apple TV por Reprodução/Apple TV
Objetos Cortantes – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO
Chernobyl – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Mare of Easttown – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Watchmen – Ficção científica – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO
O Canto da Sereia – Thriller/Suspense – 1 temporada. Disponível no Globoplay por Reprodução/Globoplay
Clickbait – Thriller – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução/Netflix
Love, Death & Robots – Ficção científica/Ação – 4 temporadas. Disponível na Netflix por Imagem: Reprodução digital | Netflix
Um Dia – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Reprodução/Netflix
I May Destroy You – Drama – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução/HBO Max
O Casal Perfeito – Mistério – 1 temporada. Disponível na Netflix por
Adolescência – Drama – 1 temporada. Disponível na Netflix por Divulgação
Treta – Humor ácido – 1 temporada. Disponível na Netflix por Imagem: Reprodução digital | Netflix
WandaVision – Comédia/Ação – 1 temporada. Disponível no Disney+ por divulgação
Pousando no Amor – Romance – 1 temporada. Disponível na Netflix por Divulgação/Netflix
Pinguim – Ação – 1 temporada. Disponível no HBO Max por Reprodução
Daisy Jones & The Six – Drama – 1 temporada. Disponível no Amazon Prime Video por divulgação
Big Little Lies – Drama – 2 temporadas. Disponível no HBO Max por Reprodução
Justiça – Drama – 1 temporada. Disponível no Globoplay  por Foto: Estevam Avellar/TV Globo
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Fleabag – Drama/Comédia – 2 temporadas. Disponível no Prime Video por Reprodução/Prime Video

Na sequência aparece o ator Kenneth Branagh, remunerado com US$ 1,4 milhão por episódio de “Laird”, que ainda vai estrear, em 2027. Harrison Ford e Jason Segel vêm logo depois, com ganhos individuais de US$ 1,3 milhão pela série “Falando a Real”.

Mais abaixo estão Cole Hauser e Kelly Reilly, que faturam US$ 1,2 milhão cada por “Rancho Dutton”. Elisabeth Moss fecha o grupo dos que superam a marca de US$ 1 milhão, com cachê de US$ 1,1 milhão por “Iluminadas”.

Os outros 11 integrantes da lista ganham US$ 1 milhão por episódio. Fazem parte desse grupo os protagonistas de “Only Murders in the Building”: Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Andrew Garfield e Jude Law, ambos por “Wild Things", também estão entre os atores que recebem esse valor.

Completam o ranking Jake Gyllenhaal (“Acima de Qualquer Suspeita”), Alan Ritchson (“Reacher”), Nicolas Cage (“Spider-Noir”), Robert De Niro (“Dia Zero”), Jennifer Garner (“The Five-Star Weekend”) e Zendaya (“Euphoria”).

De acordo com a análise da Variety, o pagamento de cachês milionários permanece consolidado para grandes nomes da indústria do entretenimento, mesmo diante de um cenário de baixa produção de séries originais. A Apple se destaca entre as empresas que mais investem na contratação de grandes astros, ao lado de HBO e Amazon.

Confira a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood

Chris Pratt, The Terminal List

US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)

Jennifer Aniston, The Morning Show

US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)

Reese Witherspoon, The Morning Show

US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)

Sylvester Stallone, Tulsa King

US$ 2 milhões (R$ 11,27 milhões)

Kenneth Branagh, Laird

US$ 1,4 milhão (R$ 7,89 milhões)

Harrison Ford, Shrinking

US$ 1,3 milhão (R$ 7,32 milhões)

Jason Segel, Shrinking

US$ 1,3 milhão (R$ 7,32 milhões)

Cole Hauser, Dutton Ranch

US$ 1,2 milhão (R$ 6,76 milhões)

Kelly Reilly, Dutton Ranch

US$ 1,2 milhão (R$ 6,76 milhões)

Elisabeth Moss, Shining Girls

US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões)

Alan Ritchson, Reacher

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Andrew Garfield, Wild Things

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Jennifer Garner, The Five-Star Weekend

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Jude Law, Wild Things

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Martin Short, Only Murders in the Building

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Nicolas Cage, Spider-Noir

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Robert De Niro, Zero Day

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Selena Gomez, Only Murders in the Building

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Steve Martin, Only Murders in the Building

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

Zendaya, Euphoria

US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões)

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