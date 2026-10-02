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Christina Rocha pede desculpas a Adryana após gafe de Carol Lekker sobre morte de Rick

Após gafe, Carol foi duramente criticada nas redes sociais e desativou seus perfis

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:55

Christina Rocha ficou chocada com atitude de Carol Lekker
Christina Rocha ficou chocada com atitude de Carol Lekker Crédito: Reprodução | Twitter

Christina Rocha pediu desculpas a Adryana, primeira eliminada de A Fazenda 18, nesta sexta-feira (2), após uma gafe cometida por Carol Lekker durante a Cabine de Descompressão do reality show, que acontece logo após a eliminação.

Na noite anterior, após deixar o reality show, a cantora foi entrevistada ao vivo por Christina e por Carol Lekker, que encontrou na frente das câmeras para ela sobre a morte de Rick Sollo, que formava dupla com Renner.

Christina Rocha

Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
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Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais

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"Quero pedir desculpas em nome de toda equipe. Teve aquele assunto da morte. Eu não sabia [que seria abordado]. Peço desculpas pela equipe inteira", disse Christina durante a Live do Eliminado nesta tarde.

"Achei que era brincadeira. Teria sido melhor se tivesse sido uma brincadeira", respondeu Adryana. "O ideal seria que não fosse nem uma brincadeira. Só queria te dizer que não foi o momento certo", complementou a apresentadora.

Durante a Cabine de Descompressão, Carol Lekker disse para Adryana que tinha uma notícia desagradável para dar. “Tenho uma notícia que não é tão agradável para te dar, Adryana. Infelizmente, a gente perdeu uma estrela, que era sua amiga. O Brasil sangra e está triste. A gente perdeu o seu amigo Rick em um acidente de helicóptero. O Rick da dupla Rick e Renner", disse.

Abalada, a artista perguntou se Carol estava falando a verdade e demonstrou ficar abalada. já Christina fez uma expressão de surpresa enquanto a colega de trabalho falava e encerrou o programa logo em seguida.

Nas redes sociais, Carol foi duramente criticada por causa de sua postura no programa. “Está notícia jamais deveria ser dada ao vivo e por eles. Era uma notícia que tinha que vir de familiares ou amigos!”, comentou uma pessoa no X, antigo Twitter. Além de não se pronunciar sobre o caso, Carol desativou seus perfis nas redes sociais.

Tags:

Christina Rocha Carol Lekker

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