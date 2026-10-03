Christina Rocha pede desculpas após Adryana descobrir morte de Rick durante a ‘Cabine de Descompressão’ em ‘A Fazenda 18’

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08:16
Christina Rocha pediu desculpas a Adryana nesta sexta-feira (2) após a cantora descobrir, ao vivo, a morte de Rick Sollo, da dupla Rick & Renner. A notícia foi dada por Carol Lekker durante a Cabine de Descompressão, exibida após a primeira eliminação de A Fazenda 18.
Adryana, que era amiga do sertanejo, foi informada sobre a morte enquanto participava da entrevista após deixar o reality. Ao ouvir que Rick havia morrido em um acidente de helicóptero, a cantora questionou se Carol estava falando sério e demonstrou estar abalada.
No dia seguinte, durante a Live do Eliminado, Christina se dirigiu a Adryana e pediu desculpas em nome da equipe do programa. A apresentadora afirmou que não sabia que o assunto seria abordado durante a entrevista.
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Adryana respondeu que inicialmente pensou que a informação pudesse ser uma brincadeira. Christina, então, reforçou que a situação não deveria ter acontecido daquela maneira e reconheceu que aquele não era o momento adequado para a revelação.
A atitude de Carol gerou forte repercussão nas redes sociais. Após as críticas, a apresentadora desativou seus perfis nas redes, mas não se pronunciou publicamente sobre o episódio até o momento.
O caso aconteceu durante a primeira edição da Cabine de Descompressão com um eliminado de A Fazenda 18. Adryana foi a primeira participante a deixar a temporada.