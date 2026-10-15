Chuvas do El Niño causarão espetáculo raro: 100 mil quilômetros quadrados do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, podem florescer em 2026

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:22
O que normalmente parece um cenário de areia, pedras e vegetação escassa pode ganhar tons de branco, violeta e outras cores em uma das regiões mais secas do planeta. No norte do Chile, o deserto do Atacama se prepara para uma floração que pode entrar para a história, impulsionada pelas chuvas intensas registradas durante o inverno austral e pela influência do fenômeno El Niño.
A expectativa é que o chamado deserto florido alcance aproximadamente 15 mil hectares, formando um mosaico de flores em meio à paisagem árida. O espetáculo natural deve atingir seu auge em outubro de 2026, segundo a Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf).
Deserto atacama
O fenômeno chama a atenção não apenas pela beleza, mas também pela capacidade de revelar uma característica surpreendente do deserto: mesmo após longos períodos de seca, muitas plantas conseguem sobreviver no solo à espera das condições necessárias para voltar a crescer.
O deserto do Atacama está entre os lugares mais áridos do mundo. Em grande parte da região, a escassez de água limita o desenvolvimento da vegetação durante boa parte do ano.
Entretanto, a paisagem pode mudar drasticamente quando as chuvas atingem volumes suficientes para despertar sementes e bulbos que permanecem sob a terra. Com a umidade, essas estruturas iniciam o processo de germinação e dão origem a plantas que podem florescer em um intervalo relativamente curto.
Em 2026, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram esse processo. Em alguns pontos, o volume de chuva ultrapassou 180 milímetros, uma quantidade considerada excepcional para a região.
Segundo César Pizarro Gacitúa, chefe da seção de conservação da biodiversidade da Conaf no Atacama, a água conseguiu penetrar mais profundamente no solo, criando condições para o desenvolvimento de diferentes espécies vegetais.
O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Essa mudança altera padrões de circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas em diferentes partes do mundo.
No Chile, determinados episódios de El Niño estão associados a precipitações mais intensas em algumas regiões, embora os efeitos variem conforme a localização, a época do ano e as condições climáticas de cada evento.
No caso do Atacama, a combinação entre a influência climática e as chuvas excepcionais criou condições favoráveis para uma floração de grandes proporções.
É importante destacar que o El Niño não faz as flores surgirem diretamente. O principal fator para o desenvolvimento das plantas é a disponibilidade de água, que permite a germinação das sementes e o crescimento da vegetação.
Entre as espécies que ajudam a colorir a paisagem estão os suspiros brancos e as patas de guanaco. As flores apresentam tonalidades diferentes e contribuem para o contraste com o solo seco e as formações rochosas.
A distribuição da vegetação não é uniforme. Dependendo da quantidade de água disponível, da altitude e das características do terreno, determinados trechos podem concentrar mais flores do que outros. Essa variação torna cada área do deserto visualmente diferente e ajuda a explicar o interesse de visitantes e fotógrafos pelo fenômeno.
Durante os períodos de maior floração, alguns cenários podem reunir: