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Chuvas do El Niño causarão espetáculo raro: 100 mil quilômetros quadrados do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, podem florescer em 2026

Chuvas acima do normal podem provocar uma das maiores florações da história do deserto chileno, com cerca de 15 mil hectares

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:22

Segundo a Conaf, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram o desenvolvimento da vegetação no deserto chileno
Segundo a Conaf, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram o desenvolvimento da vegetação no deserto chileno Crédito: Foto: Magda Ehlers- Pexels

O que normalmente parece um cenário de areia, pedras e vegetação escassa pode ganhar tons de branco, violeta e outras cores em uma das regiões mais secas do planeta. No norte do Chile, o deserto do Atacama se prepara para uma floração que pode entrar para a história, impulsionada pelas chuvas intensas registradas durante o inverno austral e pela influência do fenômeno El Niño.

A expectativa é que o chamado deserto florido alcance aproximadamente 15 mil hectares, formando um mosaico de flores em meio à paisagem árida. O espetáculo natural deve atingir seu auge em outubro de 2026, segundo a Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf).

Deserto atacama

Sementes que permanecem sob o solo durante longos períodos de seca podem germinar quando as chuvas criam condições favoráveis no Atacama por Foto: Suna no onna- Wikimedia Commons
As chuvas intensas e a influência do El Niño favorecem o fenômeno conhecido como deserto florido no norte do Chile por Foto: Javier Torres/ AFP
O deserto do Atacama, no Chile, pode registrar uma das maiores florações de sua história em 2026, com cerca de 15 mil hectares de flores por Foto: Diego Delso- Wikimedia Commons
A floração do Atacama transforma temporariamente a paisagem árida em um cenário repleto de flores silvestres por Foto: Jean-Marie Vugnon- Wikimedia Commons
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Sementes que permanecem sob o solo durante longos períodos de seca podem germinar quando as chuvas criam condições favoráveis no Atacama por Foto: Suna no onna- Wikimedia Commons

O fenômeno chama a atenção não apenas pela beleza, mas também pela capacidade de revelar uma característica surpreendente do deserto: mesmo após longos períodos de seca, muitas plantas conseguem sobreviver no solo à espera das condições necessárias para voltar a crescer.

Por que o deserto do Atacama pode ficar coberto de flores?

O deserto do Atacama está entre os lugares mais áridos do mundo. Em grande parte da região, a escassez de água limita o desenvolvimento da vegetação durante boa parte do ano.

Entretanto, a paisagem pode mudar drasticamente quando as chuvas atingem volumes suficientes para despertar sementes e bulbos que permanecem sob a terra. Com a umidade, essas estruturas iniciam o processo de germinação e dão origem a plantas que podem florescer em um intervalo relativamente curto.

Em 2026, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram esse processo. Em alguns pontos, o volume de chuva ultrapassou 180 milímetros, uma quantidade considerada excepcional para a região.

Segundo César Pizarro Gacitúa, chefe da seção de conservação da biodiversidade da Conaf no Atacama, a água conseguiu penetrar mais profundamente no solo, criando condições para o desenvolvimento de diferentes espécies vegetais.

El Niño tem papel importante na floração de 2026

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Essa mudança altera padrões de circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas em diferentes partes do mundo.

As chuvas intensas e a influência do El Niño favorecem o fenômeno conhecido como deserto florido no norte do Chile
As chuvas intensas e a influência do El Niño favorecem o fenômeno conhecido como deserto florido no norte do Chile Crédito: Foto: Javier Torres/ AFP

No Chile, determinados episódios de El Niño estão associados a precipitações mais intensas em algumas regiões, embora os efeitos variem conforme a localização, a época do ano e as condições climáticas de cada evento.

No caso do Atacama, a combinação entre a influência climática e as chuvas excepcionais criou condições favoráveis para uma floração de grandes proporções.

É importante destacar que o El Niño não faz as flores surgirem diretamente. O principal fator para o desenvolvimento das plantas é a disponibilidade de água, que permite a germinação das sementes e o crescimento da vegetação.

Quais flores aparecem no deserto florido do Chile?

Entre as espécies que ajudam a colorir a paisagem estão os suspiros brancos e as patas de guanaco. As flores apresentam tonalidades diferentes e contribuem para o contraste com o solo seco e as formações rochosas.

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A distribuição da vegetação não é uniforme. Dependendo da quantidade de água disponível, da altitude e das características do terreno, determinados trechos podem concentrar mais flores do que outros. Essa variação torna cada área do deserto visualmente diferente e ajuda a explicar o interesse de visitantes e fotógrafos pelo fenômeno.

Durante os períodos de maior floração, alguns cenários podem reunir:

  • Flores brancas: os suspiros criam manchas claras que contrastam com a paisagem árida.
  • Tonalidades violetas e rosadas: as patas de guanaco acrescentam cores intensas a diferentes áreas.
  • Contrastes naturais: a vegetação se destaca entre areia, pedras e montanhas.
  • Céu e pôr do sol: dependendo das condições meteorológicas, a paisagem pode ganhar ainda mais destaque com nuvens, arco-íris e tons avermelhados no horizonte.

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Flores Deserto do Atacama

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