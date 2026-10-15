CURIOSIDADES

Chuvas do El Niño causarão espetáculo raro: 100 mil quilômetros quadrados do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, podem florescer em 2026

Chuvas acima do normal podem provocar uma das maiores florações da história do deserto chileno, com cerca de 15 mil hectares



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:22

Segundo a Conaf, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram o desenvolvimento da vegetação no deserto chileno Crédito: Foto: Magda Ehlers- Pexels

O que normalmente parece um cenário de areia, pedras e vegetação escassa pode ganhar tons de branco, violeta e outras cores em uma das regiões mais secas do planeta. No norte do Chile, o deserto do Atacama se prepara para uma floração que pode entrar para a história, impulsionada pelas chuvas intensas registradas durante o inverno austral e pela influência do fenômeno El Niño.

A expectativa é que o chamado deserto florido alcance aproximadamente 15 mil hectares, formando um mosaico de flores em meio à paisagem árida. O espetáculo natural deve atingir seu auge em outubro de 2026, segundo a Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf).

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O fenômeno chama a atenção não apenas pela beleza, mas também pela capacidade de revelar uma característica surpreendente do deserto: mesmo após longos períodos de seca, muitas plantas conseguem sobreviver no solo à espera das condições necessárias para voltar a crescer.

Por que o deserto do Atacama pode ficar coberto de flores?

O deserto do Atacama está entre os lugares mais áridos do mundo. Em grande parte da região, a escassez de água limita o desenvolvimento da vegetação durante boa parte do ano.

Entretanto, a paisagem pode mudar drasticamente quando as chuvas atingem volumes suficientes para despertar sementes e bulbos que permanecem sob a terra. Com a umidade, essas estruturas iniciam o processo de germinação e dão origem a plantas que podem florescer em um intervalo relativamente curto.

Em 2026, as precipitações registradas durante o inverno austral favoreceram esse processo. Em alguns pontos, o volume de chuva ultrapassou 180 milímetros, uma quantidade considerada excepcional para a região.

Segundo César Pizarro Gacitúa, chefe da seção de conservação da biodiversidade da Conaf no Atacama, a água conseguiu penetrar mais profundamente no solo, criando condições para o desenvolvimento de diferentes espécies vegetais.

El Niño tem papel importante na floração de 2026

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Essa mudança altera padrões de circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas em diferentes partes do mundo.

As chuvas intensas e a influência do El Niño favorecem o fenômeno conhecido como deserto florido no norte do Chile Crédito: Foto: Javier Torres/ AFP

No Chile, determinados episódios de El Niño estão associados a precipitações mais intensas em algumas regiões, embora os efeitos variem conforme a localização, a época do ano e as condições climáticas de cada evento.

No caso do Atacama, a combinação entre a influência climática e as chuvas excepcionais criou condições favoráveis para uma floração de grandes proporções.

É importante destacar que o El Niño não faz as flores surgirem diretamente. O principal fator para o desenvolvimento das plantas é a disponibilidade de água, que permite a germinação das sementes e o crescimento da vegetação.

Quais flores aparecem no deserto florido do Chile?

Entre as espécies que ajudam a colorir a paisagem estão os suspiros brancos e as patas de guanaco. As flores apresentam tonalidades diferentes e contribuem para o contraste com o solo seco e as formações rochosas.

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A distribuição da vegetação não é uniforme. Dependendo da quantidade de água disponível, da altitude e das características do terreno, determinados trechos podem concentrar mais flores do que outros. Essa variação torna cada área do deserto visualmente diferente e ajuda a explicar o interesse de visitantes e fotógrafos pelo fenômeno.

Durante os períodos de maior floração, alguns cenários podem reunir: