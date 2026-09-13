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Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web

Fisioterapeuta pedalava no interior de São Paulo quando encontrou o animal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:14

Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web Crédito: Reprodução/Instagram @mbonfogo

O que era para ser apenas mais uma pedalada de rotina se transformou em uma missão de resgate emocionante. A fisioterapeuta Mariana Bonfogo pedalava por uma estrada em Leme, no interior de São Paulo, quando se deparou com um filhote de cachorro abandonado sozinho no meio do nada. Sem pensar duas vezes, ela improvisou um suporte junto ao corpo, acomodou a pequena passageira e seguiu viagem.

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Contando com o apoio de seu grupo de pedal, a filhotinha logo exigiu cuidados intensos. Pouco dias após o resgate, ela começou a apresentar fraqueza, ganho e perda de peso monitorados, além de crises convulsivas e irritação ocular que exigiram acompanhamento veterinário com uso de anticonvulsivantes e pomadas.

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