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Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web

Fisioterapeuta pedalava no interior de São Paulo quando encontrou o animal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:14

Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web
Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web Crédito: Reprodução/Instagram @mbonfogo

O que era para ser apenas mais uma pedalada de rotina se transformou em uma missão de resgate emocionante. A fisioterapeuta Mariana Bonfogo pedalava por uma estrada em Leme, no interior de São Paulo, quando se deparou com um filhote de cachorro abandonado sozinho no meio do nada. Sem pensar duas vezes, ela improvisou um suporte junto ao corpo, acomodou a pequena passageira e seguiu viagem.

Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada

Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo
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Ciclista improvisa suporte para salvar filhote abandonada e vídeo emociona a web por Reprodução/Instagram @mbonfogo

Contando com o apoio de seu grupo de pedal, a filhotinha logo exigiu cuidados intensos. Pouco dias após o resgate, ela começou a apresentar fraqueza, ganho e perda de peso monitorados, além de crises convulsivas e irritação ocular que exigiram acompanhamento veterinário com uso de anticonvulsivantes e pomadas.

Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde

Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo
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Ciclista que salvou filhote abandonada atualiza estado de saúde por Reprodução/Instagram @mbonfogo

O vídeo do momento do resgate compartilhado nas redes sociais viralizou rapidamente, acumulando milhares de visualizações e gerando uma corrente de apoio. A repercussão foi tamanha que supostos familiares entraram em contato afirmando procurar pela cachorrinha. Agora, Mariana avalia a situação para entender a origem do pet e garantir que, independentemente de quem fique com ela, a pequena receba todo o amor e tratamento que merece.

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Cachorro Animal Abandono de Animal Ciclista

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