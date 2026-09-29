TURISMO

Cidade com tradição italiana perto de São Paulo reúne vinhos, história e atrações para um fim de semana

A cidade reúne tradição italiana, vinhedos, turismo rural e uma das atrações mais radicais do interior paulista



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:04

Com influência da imigração italiana, Vinhedo preserva a tradição do cultivo de uvas e a história do interior de São Paulo Crédito: Foto: enioprado- Wikimedia Commons

A pouco mais de uma hora da capital paulista, existe uma cidade onde parreirais, tradições italianas e atrações de aventura dividem espaço com construções históricas e ambientes religiosos.



Vinhedo, no interior de São Paulo, reúne cerca de 76 mil habitantes e se tornou um destino interessante para quem procura uma viagem curta sem abrir mão de experiências variadas.

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A aproximadamente 76 km de São Paulo, o município preserva características que ajudam a contar a história da imigração italiana no estado

Por que Vinhedo tem influência italiana?

A história de Vinhedo começou muito antes da chegada dos imigrantes europeus. Por volta de 1620, a região era utilizada por bandeirantes e tropeiros como ponto de parada entre Jundiaí e Campinas.

Na época, o povoado ficou conhecido como Rocinha e fazia parte de uma região marcada pelas rotas utilizadas para deslocamento pelo interior paulista. A transformação da economia local aconteceu principalmente no final do século XIX.

Com a chegada de imigrantes italianos, novos hábitos agrícolas começaram a ganhar espaço. Entre eles estava o cultivo de uvas, especialmente a variedade Niágara. A produção de uvas passou a fazer parte da identidade do município e ajudou a transformar antigas áreas destinadas aos cafezais.

De Rocinha a Vinhedo

A relação com a produção de uvas ficou tão forte que também influenciou o nome da cidade. Em 1948, um plebiscito colocou diferentes opções em votação. Entre elas estavam nomes como Parreiral, Videiral e Vinhalândia.

A escolha dos moradores, foi Vinhedo. No mesmo ano, foi realizada a primeira edição da Festa da Uva, evento que se tornou uma das principais tradições culturais do município.

A festa continua fazendo parte do calendário local. Em março de 2026, chegou à sua 62ª edição, mantendo a ligação histórica da cidade com a produção de uvas.

A antiga ferrovia também faz parte da história

Outro elemento importante para o desenvolvimento de Vinhedo foi a ferrovia. A antiga estação da Companhia Paulista, inaugurada em 1872, ajudou a conectar a região e contribuiu para o crescimento econômico do município.

O prédio histórico da estação permanece preservado e é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).

Para quem gosta de turismo histórico, o local ajuda a entender como as ferrovias participaram da formação de diversas cidades do interior paulista.

Vinhedo preserva a história sem ficar parada no tempo

Com atrações para diferentes públicos, Vinhedo vai além das vinícolas e reúne aventura, história e tradição Crédito: Foto: Heitor Carvalho Jorge- Wikimedia Commons

Uma das características que tornam Vinhedo interessante para uma viagem curta é justamente a variedade.

O visitante pode organizar o roteiro de acordo com o próprio perfil:

Para quem gosta de aventura: o Hopi Hari concentra atrações radicais;

Para quem prefere história: a antiga estação ferroviária é uma opção;

Para quem busca tranquilidade: o Mosteiro de São Bento oferece um ambiente mais silencioso;

Para quem gosta de gastronomia e vinhos: propriedades rurais e produtores locais ajudam a preservar a tradição da uva;

Para quem viaja em família: a cidade permite combinar diferentes atrações no mesmo fim de semana.