Cidade com tradição italiana perto de São Paulo reúne vinhos, história e atrações para um fim de semana

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:04
A pouco mais de uma hora da capital paulista, existe uma cidade onde parreirais, tradições italianas e atrações de aventura dividem espaço com construções históricas e ambientes religiosos.
Vinhedo, no interior de São Paulo, reúne cerca de 76 mil habitantes e se tornou um destino interessante para quem procura uma viagem curta sem abrir mão de experiências variadas.
Vinhedo
A aproximadamente 76 km de São Paulo, o município preserva características que ajudam a contar a história da imigração italiana no estado
A história de Vinhedo começou muito antes da chegada dos imigrantes europeus. Por volta de 1620, a região era utilizada por bandeirantes e tropeiros como ponto de parada entre Jundiaí e Campinas.
Na época, o povoado ficou conhecido como Rocinha e fazia parte de uma região marcada pelas rotas utilizadas para deslocamento pelo interior paulista. A transformação da economia local aconteceu principalmente no final do século XIX.
Com a chegada de imigrantes italianos, novos hábitos agrícolas começaram a ganhar espaço. Entre eles estava o cultivo de uvas, especialmente a variedade Niágara. A produção de uvas passou a fazer parte da identidade do município e ajudou a transformar antigas áreas destinadas aos cafezais.
A relação com a produção de uvas ficou tão forte que também influenciou o nome da cidade. Em 1948, um plebiscito colocou diferentes opções em votação. Entre elas estavam nomes como Parreiral, Videiral e Vinhalândia.
A escolha dos moradores, foi Vinhedo. No mesmo ano, foi realizada a primeira edição da Festa da Uva, evento que se tornou uma das principais tradições culturais do município.
A festa continua fazendo parte do calendário local. Em março de 2026, chegou à sua 62ª edição, mantendo a ligação histórica da cidade com a produção de uvas.
Outro elemento importante para o desenvolvimento de Vinhedo foi a ferrovia. A antiga estação da Companhia Paulista, inaugurada em 1872, ajudou a conectar a região e contribuiu para o crescimento econômico do município.
O prédio histórico da estação permanece preservado e é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).
Para quem gosta de turismo histórico, o local ajuda a entender como as ferrovias participaram da formação de diversas cidades do interior paulista.
Uma das características que tornam Vinhedo interessante para uma viagem curta é justamente a variedade.
O visitante pode organizar o roteiro de acordo com o próprio perfil:
Essa diversidade faz com que o município vá muito além da imagem de uma cidade ligada apenas às vinícolas.