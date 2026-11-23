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Cidade da Dinamarca troca luzes brancas por vermelhas: mudança provoca impacto direto nos morcegos e causa impactos nas ruas

Município de Gladsaxe substituiu parte da iluminação pública para reduzir impactos sobre morcegos e outros animais da região



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:21

Iluminação vermelha foi escolhida como alternativa para diminuir a interferência nos hábitos de animais noturnos Crédito: Foto: Diana Room- Pexels

Uma mudança na iluminação pública de uma cidade europeia chama a atenção por unir tecnologia e preservação ambiental. Em Gladsaxe, na Dinamarca, parte dos postes de iluminação das ruas passou a utilizar luzes vermelhas em vez das tradicionais lâmpadas brancas, em uma iniciativa para diminuir os impactos sobre morcegos e outros animais da região.

Iluminação vermelha para morcegos 1 de 6

Localizado a aproximadamente 13 quilômetros de Copenhague, o município adotou a medida no fim de 2021. A decisão foi tomada durante a substituição do sistema de iluminação de um bairro, após a prefeitura considerar a presença de uma colônia de morcegos que vive nas proximidades.

A iniciativa busca conciliar a necessidade de iluminar os espaços públicos com a proteção de espécies que podem ter seu comportamento alterado pela exposição à luz artificial.

Por que a Dinamarca adotou luzes vermelhas nas ruas?

A escolha da iluminação vermelha está relacionada à maneira como os animais noturnos percebem diferentes comprimentos de onda da luz.

Os morcegos são especialmente sensíveis a alterações no ambiente durante seus períodos de atividade. Por isso, a iluminação artificial pode interferir em seus deslocamentos, hábitos de alimentação e utilização de abrigos.

Nesse contexto, a luz vermelha é considerada uma alternativa que provoca menos interferência no comportamento de determinadas espécies fotossensíveis quando comparada à iluminação branca ou verde.

A prefeitura de Gladsaxe levou essa característica em consideração ao planejar a mudança dos postes próximos à colônia de morcegos.

Como funciona a iluminação vermelha para proteger os morcegos?

A principal diferença está na forma como os animais percebem a iluminação artificial. Enquanto determinadas fontes de luz podem alterar o comportamento de espécies noturnas, a iluminação vermelha tende a ser menos perceptível para alguns desses animais.

Na prática, a proposta é diminuir a interferência humana nos ambientes utilizados pela fauna local, sem necessariamente eliminar a iluminação das ruas.

A medida também considera que diferentes espécies podem apresentar respostas distintas aos estímulos luminosos. Portanto, a utilização de luz vermelha não significa que todos os animais sejam completamente indiferentes a ela.

Ideia surgiu após experiência na Holanda

A iniciativa dinamarquesa não foi a primeira a utilizar iluminação vermelha como alternativa para diminuir os impactos ambientais dos postes de rua.

O projeto de Gladsaxe teve como inspiração uma experiência realizada em Nieuwkoop, na Holanda, onde uma solução semelhante foi adotada após estudos indicarem que a iluminação vermelha poderia ser menos perceptível para determinados morcegos.

A experiência demonstra como o planejamento urbano pode considerar características da fauna local antes de implementar mudanças na infraestrutura das cidades.

Em vez de tratar a iluminação pública apenas como uma questão de visibilidade, projetos desse tipo também levam em conta os efeitos da luz artificial sobre os ecossistemas.

Como a iluminação artificial pode afetar os animais?

A presença de luz durante a noite pode modificar o comportamento de diferentes espécies, principalmente aquelas que dependem da escuridão para realizar atividades essenciais.

Mudança na iluminação das ruas de Gladsaxe busca proteger morcegos e outros animais sensíveis à luz artificial Crédito: Foto: Ian Gabaraev- Pexels

Entre os possíveis impactos estão:

Alteração dos deslocamentos: a iluminação pode modificar as rotas utilizadas por animais noturnos.

Mudanças na alimentação: algumas espécies podem evitar áreas iluminadas durante a busca por alimentos.

Interferência nos abrigos: a exposição à luz pode afetar os locais utilizados por determinados animais para descansar e se proteger.

Mudanças no comportamento: a presença constante de iluminação artificial pode alterar os períodos de atividade de espécies sensíveis.