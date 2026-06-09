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Cidade no Nordeste onde fica o coração da exploração espacial brasileira reúne tradição histórica, passado de quilombos e lançamento de foguetes

Com menos de 19 mil habitantes, Alcântara guarda um dos cenários mais improváveis e fascinantes do País

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:20

Vizinha da capital do Maranhão, São Luís, cidade já foi um polo agrícola e comercial da região
Vizinha da capital do Maranhão, São Luís, cidade já foi um polo agrícola e comercial da região Crédito: John Jessé / Wikimedia Commons

Alcântara, município maranhense localizado em frente à capital São Luís, é uma das cidades mais singulares do Brasil. Em um mesmo território, ela reúne herança colonial, cultura quilombola e um centro de lançamento espacial.

Com menos de 19 mil habitantes, a cidade tem um centro histórico com atrações que podem ser conhecidas a pé. Esse conjunto ajuda a transformar Alcântara em um dos destinos mais curiosos do Maranhão, ao lado de pontos famosos do estado, como os Lençóis Maranhenses.

Alcântara

A Praça Matriz é o ponto de partida para quem deseja explorar Alcântara por Ridiculopathy / Wikimedia Commons
Ruínas de igrejas e casarões, bem como prédios históricos conservados do centro histórico tombado, já podem ser encontrados diretamente na praça por Ridiculopathy / Wikimedia Commons
Registro da Praça Matriz com foco em uma das ruínas por Ciriice / Wikimedia Commons
Igreja Santa Teresa no Quilombo Itamatatiua por Túllio F / Wikimedia Commons
Registro do Quilombo Itamatatiua em Alcântara por Túllio F / Wikimedia Commons
O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), maior instalação do gênero no Brasil, fica localizado no município por Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Homenagem a Santos Dumont, Pai da Aviação, localizada no CLA por Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Ruínas do Palácio do Barão de Mearim por Sintegrity / Wikimedia Commons
Registro de outras ruínas da cidade por Ridiculopathy / Wikimedia Commons
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A Praça Matriz é o ponto de partida para quem deseja explorar Alcântara por Ridiculopathy / Wikimedia Commons

Herança colonial

Nascida a partir do antigo núcleo de Tapuitapera, Alcântara viveu seu auge durante o período imperial, impulsionada pela produção e exportação de suas fazendas. Depois, a crise econômica, o fim da escravidão e a decadência das antigas elites atingiram fortemente a cidade.

Sem a mão de obra escravizada que sustentava parte da produção local, a economia perdeu força. Com isso, muitas famílias ricas e profissionais especializados deixaram o município em direção a outras regiões.

Esse esvaziamento ajudou a preservar, ainda que em ruínas, um importante conjunto arquitetônico colonial. O centro histórico foi tombado pelo Iphan em 1948, e Alcântara passou a ser reconhecida como cidade monumento nacional.

Pontos turísticos

O cartão-postal do conjunto histórico é a Praça da Matriz, onde ficam as ruínas da Igreja de São Matias, o pelourinho e a antiga Casa da Câmara e Cadeia.

Registro da Praça Matriz com foco em uma das ruínas
Registro da Praça Matriz com foco em uma das ruínas Crédito: Ciriice / Wikimedia Commons

Além dela, há vários pontos de interesse histórico e religioso. Entre eles estão o Museu Histórico e Artístico de Alcântara, com acervo de mobiliário, arte sacra e joias de irmandades; a Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo, iniciada no século 17; e a Igreja do Rosário dos Pretos, ligada à história da população negra local.

Outro destaque é a famosa história das ruínas do imperador. Segundo a tradição, dois barões disputavam a honra de receber Dom Pedro II em uma eventual visita à cidade e mandaram erguer palácios em sua homenagem: o Palácio do Barão de Mearim e o Palácio do Barão de Pindaré.

No entanto, a visita imperial nunca aconteceu. Com isso, as construções rivais de Mearim e Pindaré foram abandonadas antes de serem concluídas. Hoje, os dois palácios inacabados estão entre as ruínas mais conhecidas de Alcântara.

Ruínas do Palácio do Barão de Mearim
Ruínas do Palácio do Barão de Mearim Crédito: Sintegrity / Wikimedia Commons

Raízes quilombolas

Segundo o Censo 2022, Alcântara tem a maior proporção de população quilombola entre os municípios brasileiros. Quase 85% dos moradores se autodeclaram pertencentes a esse grupo. O território quilombola oficialmente delimitado do município reúne 9.344 pessoas quilombolas, de acordo com o IBGE.

Essa população está diretamente ligada ao processo que também deu origem às ruínas do centro histórico. Com o esvaziamento econômico e a saída de antigos proprietários, populações negras, indígenas e tradicionais permaneceram no território e moldaram profundamente a demografia local.

Registro do Quilombo Itamatatiua em Alcântara
Registro do Quilombo Itamatatiua em Alcântara Crédito: Túllio F / Wikimedia Commons

Apesar de formar a maioria da população, a comunidade quilombola de Alcântara ainda enfrenta conflitos fundiários e sociais. A AGU reconheceu violações relacionadas ao direito à propriedade coletiva e à demora na regularização territorial.

Em 2024, o governo federal firmou um acordo para avançar no reconhecimento do território quilombola. Em 2026, novas medidas e títulos de domínio foram divulgados como parte de uma tentativa de reparação histórica.

Estação espacial

Alcântara também abriga o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), uma das principais instalações dedicadas à atividade espacial no Brasil. A outra base histórica do país é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

A Operação Spaceward, realizada em dezembro de 2025, marcou o primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território nacional, com partida do Centro de Lançamento de Alcântara
A Operação Spaceward, realizada em dezembro de 2025, marcou o primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território nacional, com partida do Centro de Lançamento de Alcântara Crédito: Agência Brasil

A instalação da base no município tem razões estratégicas. A principal delas é a localização, a 2°18' ao sul da Linha do Equador. Lançamentos feitos a partir dessa posição podem aproveitar melhor a rotação da Terra, tornando os voos mais eficientes.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a proximidade de Alcântara com a Linha do Equador pode reduzir em até 30% o custo de lançamento de foguetes, devido à economia de combustível.

Sítio de lançamento do CLA
Sítio de lançamento do CLA Crédito: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Tags:

Turismo Nave Espacial Nordeste Espaço Maranhão

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