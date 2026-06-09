MARANHÃO

Cidade no Nordeste onde fica o coração da exploração espacial brasileira reúne tradição histórica, passado de quilombos e lançamento de foguetes

Com menos de 19 mil habitantes, Alcântara guarda um dos cenários mais improváveis e fascinantes do País



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:20

Vizinha da capital do Maranhão, São Luís, cidade já foi um polo agrícola e comercial da região Crédito: John Jessé / Wikimedia Commons

Alcântara, município maranhense localizado em frente à capital São Luís, é uma das cidades mais singulares do Brasil. Em um mesmo território, ela reúne herança colonial, cultura quilombola e um centro de lançamento espacial.

Com menos de 19 mil habitantes, a cidade tem um centro histórico com atrações que podem ser conhecidas a pé. Esse conjunto ajuda a transformar Alcântara em um dos destinos mais curiosos do Maranhão, ao lado de pontos famosos do estado, como os Lençóis Maranhenses.

Alcântara 1 de 9

Herança colonial

Nascida a partir do antigo núcleo de Tapuitapera, Alcântara viveu seu auge durante o período imperial, impulsionada pela produção e exportação de suas fazendas. Depois, a crise econômica, o fim da escravidão e a decadência das antigas elites atingiram fortemente a cidade.

Sem a mão de obra escravizada que sustentava parte da produção local, a economia perdeu força. Com isso, muitas famílias ricas e profissionais especializados deixaram o município em direção a outras regiões.

Esse esvaziamento ajudou a preservar, ainda que em ruínas, um importante conjunto arquitetônico colonial. O centro histórico foi tombado pelo Iphan em 1948, e Alcântara passou a ser reconhecida como cidade monumento nacional.

Pontos turísticos

O cartão-postal do conjunto histórico é a Praça da Matriz, onde ficam as ruínas da Igreja de São Matias, o pelourinho e a antiga Casa da Câmara e Cadeia.

Registro da Praça Matriz com foco em uma das ruínas Crédito: Ciriice / Wikimedia Commons

Além dela, há vários pontos de interesse histórico e religioso. Entre eles estão o Museu Histórico e Artístico de Alcântara, com acervo de mobiliário, arte sacra e joias de irmandades; a Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo, iniciada no século 17; e a Igreja do Rosário dos Pretos, ligada à história da população negra local.

Outro destaque é a famosa história das ruínas do imperador. Segundo a tradição, dois barões disputavam a honra de receber Dom Pedro II em uma eventual visita à cidade e mandaram erguer palácios em sua homenagem: o Palácio do Barão de Mearim e o Palácio do Barão de Pindaré.

No entanto, a visita imperial nunca aconteceu. Com isso, as construções rivais de Mearim e Pindaré foram abandonadas antes de serem concluídas. Hoje, os dois palácios inacabados estão entre as ruínas mais conhecidas de Alcântara.

Ruínas do Palácio do Barão de Mearim Crédito: Sintegrity / Wikimedia Commons

Raízes quilombolas

Segundo o Censo 2022, Alcântara tem a maior proporção de população quilombola entre os municípios brasileiros. Quase 85% dos moradores se autodeclaram pertencentes a esse grupo. O território quilombola oficialmente delimitado do município reúne 9.344 pessoas quilombolas, de acordo com o IBGE.

Essa população está diretamente ligada ao processo que também deu origem às ruínas do centro histórico. Com o esvaziamento econômico e a saída de antigos proprietários, populações negras, indígenas e tradicionais permaneceram no território e moldaram profundamente a demografia local.

Registro do Quilombo Itamatatiua em Alcântara Crédito: Túllio F / Wikimedia Commons

Apesar de formar a maioria da população, a comunidade quilombola de Alcântara ainda enfrenta conflitos fundiários e sociais. A AGU reconheceu violações relacionadas ao direito à propriedade coletiva e à demora na regularização territorial.

Em 2024, o governo federal firmou um acordo para avançar no reconhecimento do território quilombola. Em 2026, novas medidas e títulos de domínio foram divulgados como parte de uma tentativa de reparação histórica.

Estação espacial

Alcântara também abriga o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), uma das principais instalações dedicadas à atividade espacial no Brasil. A outra base histórica do país é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

A Operação Spaceward, realizada em dezembro de 2025, marcou o primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território nacional, com partida do Centro de Lançamento de Alcântara Crédito: Agência Brasil

A instalação da base no município tem razões estratégicas. A principal delas é a localização, a 2°18' ao sul da Linha do Equador. Lançamentos feitos a partir dessa posição podem aproveitar melhor a rotação da Terra, tornando os voos mais eficientes.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a proximidade de Alcântara com a Linha do Equador pode reduzir em até 30% o custo de lançamento de foguetes, devido à economia de combustível.