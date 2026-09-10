Cidade pinta de branco telhados de casas, reduz pela metade o calor interno, e moradores economizam 560 kWh por ano em ar-condicionado

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 22:22
Em dias de calor intenso, o telhado pode se transformar em uma das principais portas de entrada para o calor dentro de casa. Foi justamente esse problema que um experimento realizado nos Estados Unidos tentou enfrentar com uma solução extremamente simples: cobrir telhados com material branco e refletivo.
A iniciativa foi realizada na Filadélfia e envolveu cerca de 340 casas de moradores de classe média baixa. O objetivo era descobrir se uma mudança relativamente barata poderia diminuir a temperatura interna e, ao mesmo tempo, reduzir a necessidade de usar o ar-condicionado ou ventilador.
CASAS DE TELHADO BRANCO
O resultado chamou atenção porque mostrou que combater o calor antes que ele entre na residência pode ser uma estratégia eficiente para economizar energia.
A explicação está na forma como diferentes superfícies absorvem a radiação solar. Telhados escuros tendem a absorver uma quantidade maior da energia recebida do Sol, aquecendo bastante durante os períodos de maior incidência solar.
Esse calor acumulado pode ser transferido para a estrutura da casa e aumentar a temperatura dos ambientes internos. Em dias muito quentes, isso significa mais trabalho para ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.
Superfícies brancas ou altamente refletivas, por outro lado, devolvem uma parcela maior da radiação solar para o ambiente externo. Com menos energia absorvida, o telhado tende a aquecer menos.
No início dos anos 2000, o chamado Projeto Casas Frescas da Filadélfia testou essa estratégia em aproximadamente 340 residências de baixa renda.
Em vez de instalar equipamentos sofisticados, os pesquisadores utilizaram uma cobertura branca sobre os telhados existentes. A ideia era avaliar quanto calor poderia ser evitado com uma intervenção relativamente simples.
Os resultados indicaram uma redução de aproximadamente 4 a 5 °F na temperatura máxima da superfície interna dos tetos. Isso representa cerca de 2,2 a 2,8 °C.
Nos quartos localizados nos andares superiores e sem ar-condicionado, a temperatura máxima do ar também caiu cerca de 2 °F, o equivalente a aproximadamente 1,1 °C.
A diferença pode parecer pequena quando apresentada apenas em números, mas ganha importância durante ondas de calor, principalmente em imóveis que possuem pouca ventilação ou isolamento térmico.
Em média, cada residência participante reduziu o uso anual de eletricidade destinado ao ar-condicionado em cerca de 560 kWh, algo em torno de R$ 347. Isso significa que o telhado não apenas ajudou a deixar os ambientes menos quentes, como também reduziu a quantidade de energia necessária para refrigerá-los.
A lógica é relativamente simples:
O resultado também mostra por que medidas passivas de conforto térmico podem ser importantes. Em vez de depender exclusivamente de aparelhos para retirar o calor depois que ele entrou, a estratégia tenta impedir parte desse aquecimento desde o início.