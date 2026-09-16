SAÚDE

Cientista descobre efeito inesperado do vinho no organismo após algumas semanas: o que diz a ciência sobre impacto na saúde

Estudo com adultos analisou os efeitos de uma bebida enriquecida com polifenóis da casca da uva e encontrou mudanças em marcadores de saúde



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:05

Pesquisa colocou em foco compostos antioxidantes presentes na uva e seus possíveis efeitos sobre fígado, ácido úrico e inflamação Crédito: Pexels

Uma taça de vinho pode ter efeitos no organismo que vão além do sabor. Um estudo realizado no Chile encontrou mudanças favoráveis em alguns marcadores de saúde após o consumo moderado de uma bebida com teor alcoólico reduzido e enriquecida com polifenóis extraídos da casca da uva.

A pesquisa chama atenção justamente por olhar para uma característica presente naturalmente nas uvas: os polifenóis, compostos associados à ação antioxidante.

Vinho 1 de 3

Publicado na revista científica Food & Function, o trabalho foi conduzido por pesquisadores da Pontificia Universidad Católica de Chile e da Universidad de Talca. O objetivo foi observar como esse tipo de vinho poderia influenciar determinados parâmetros relacionados à saúde.

O que os pesquisadores observaram

O estudo envolveu adultos com excesso de peso ou que apresentavam pelo menos um critério relacionado à síndrome metabólica, como glicemia elevada em jejum.

Durante um período de cinco a seis semanas, os participantes consumiram a bebida no almoço e no jantar.

A quantidade estabelecida pelos pesquisadores foi de 125 ml por ocasião para mulheres e 250 ml para homens.

Para fazer a comparação, uma parte dos participantes recebeu o vinho enriquecido com polifenóis, enquanto outro grupo consumiu um vinho convencional utilizado como controle.

Depois desse período, algumas diferenças apareceram nos exames.

Fígado e processos inflamatórios entraram no radar

Entre os resultados observados, o grupo que consumiu o vinho enriquecido apresentou redução da alanina aminotransferase (ALT), uma enzima utilizada como marcador da saúde do fígado.

Outro ponto chamou atenção. Em determinados parâmetros, a bebida enriquecida evitou o aumento dos níveis de ácido úrico observado no grupo de controle.

Os pesquisadores também identificaram uma redução na concentração plasmática de quinurenina, uma substância associada a processos inflamatórios.

Essas mudanças fizeram com que o estudo colocasse novamente os compostos presentes na uva no centro das discussões sobre seus possíveis efeitos no organismo.

Não foi simplesmente “beber vinho faz bem”

Apesar dos resultados, a pesquisa não significa que o consumo de vinho possa ser considerado uma recomendação de saúde.

O destaque do trabalho está no fato de ter sido realizado em humanos e por meio de um ensaio clínico randomizado, permitindo aos pesquisadores comparar os efeitos do vinho enriquecido com uma bebida convencional.

Segundo Felipe Ávila, professor da Universidad de Talca e um dos pesquisadores envolvidos, essa é uma das principais contribuições do estudo.