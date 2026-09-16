Cientista descobre efeito inesperado do vinho no organismo após algumas semanas: o que diz a ciência sobre impacto na saúde

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:05
Uma taça de vinho pode ter efeitos no organismo que vão além do sabor. Um estudo realizado no Chile encontrou mudanças favoráveis em alguns marcadores de saúde após o consumo moderado de uma bebida com teor alcoólico reduzido e enriquecida com polifenóis extraídos da casca da uva.
A pesquisa chama atenção justamente por olhar para uma característica presente naturalmente nas uvas: os polifenóis, compostos associados à ação antioxidante.
Vinho
Publicado na revista científica Food & Function, o trabalho foi conduzido por pesquisadores da Pontificia Universidad Católica de Chile e da Universidad de Talca. O objetivo foi observar como esse tipo de vinho poderia influenciar determinados parâmetros relacionados à saúde.
O estudo envolveu adultos com excesso de peso ou que apresentavam pelo menos um critério relacionado à síndrome metabólica, como glicemia elevada em jejum.
Durante um período de cinco a seis semanas, os participantes consumiram a bebida no almoço e no jantar.
A quantidade estabelecida pelos pesquisadores foi de 125 ml por ocasião para mulheres e 250 ml para homens.
Para fazer a comparação, uma parte dos participantes recebeu o vinho enriquecido com polifenóis, enquanto outro grupo consumiu um vinho convencional utilizado como controle.
Depois desse período, algumas diferenças apareceram nos exames.
Entre os resultados observados, o grupo que consumiu o vinho enriquecido apresentou redução da alanina aminotransferase (ALT), uma enzima utilizada como marcador da saúde do fígado.
Outro ponto chamou atenção. Em determinados parâmetros, a bebida enriquecida evitou o aumento dos níveis de ácido úrico observado no grupo de controle.
Os pesquisadores também identificaram uma redução na concentração plasmática de quinurenina, uma substância associada a processos inflamatórios.
Essas mudanças fizeram com que o estudo colocasse novamente os compostos presentes na uva no centro das discussões sobre seus possíveis efeitos no organismo.
Apesar dos resultados, a pesquisa não significa que o consumo de vinho possa ser considerado uma recomendação de saúde.
O destaque do trabalho está no fato de ter sido realizado em humanos e por meio de um ensaio clínico randomizado, permitindo aos pesquisadores comparar os efeitos do vinho enriquecido com uma bebida convencional.
Segundo Felipe Ávila, professor da Universidad de Talca e um dos pesquisadores envolvidos, essa é uma das principais contribuições do estudo.
Ao mesmo tempo, os próprios pesquisadores apontam que novos trabalhos ainda são necessários para entender melhor o papel dos antioxidantes presentes nas uvas e seus possíveis efeitos no organismo.