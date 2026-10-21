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Cientistas criam baratas-ciborgues com câmeras e seringas para atuar entre os escombros do campo de batalha

Pesquisadores australianos transformaram baratas gigantes em pequenos “paramédicos” controlados à distância para atuar onde equipes humanas não conseguem entrar

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 23:23

Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso
Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Um grupo de pesquisadores australianos está testando uma ideia que parece saída da ficção científica: transformar baratas gigantes em “paramédicos”. Equipados com câmeras e medicação, os insetos podem circular por escombros e alcançar vítimas.

Batizadas de “paraborgs”, as baratas-ciborgues foram desenvolvidas por cientistas das universidades de Queensland e de Nova Gales do Sul. O objetivo é aproveitar a mobilidade natural dos animais para levar assistência médica básica em áreas de guerra, terremotos e outros desastres.

Soluções baratas contra as baratas

 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock
Seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas por Imagem: Banco de imagens
Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar. por Shutterstock
A hortelã desencoraja a presença de baratas por Shutterstock
Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido por Imagem gerada por IA
Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas por Divulgação
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 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock

Resgate entre escombros

Os pesquisadores trabalharam com exemplares de Macropanesthia rhinoceros, uma espécie de barata gigante. Cada inseto tem um sistema instalado nas costas. Dentre eles podem haver câmeras e dispositivos de injeção com controle remoto.

Os testes preveem que as paraborgs atuem como uma minúscula equipe de socorristas. Uma das baratas atua como observadora, batendo o terreno, enquanto aquelas com injeções podem aplicar medicação emergencial nas vítimas até a chegada dos paramédicos humanos.

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Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso
Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Baratas por controle remoto

Para conduzir os insetos, a equipe implantou eletrodos capazes de estimular partes do sistema nervoso das baratas. De forma prática, um controlador humano emite o comando e o equipamento no inseto dispara descargas elétricas que direcionam o animal a realizar as ações desejadas.

Antes da implantação, os pesquisadores anestesiam e imobilizam os animais. Depois, os eletrodos permitem transmitir os estímulos usados na navegação. A equipe aposta nessa combinação entre um organismo vivo e componentes eletrônicos para alcançar regiões onde pequenos robôs teriam mais dificuldade.

Segundo os cientistas, as baratas oferecem vantagens importantes nesse tipo de cenário. Os insetos atravessam espaços estreitos e terrenos irregulares, resistem a obstáculos e precisam de pouca energia para continuar em movimento.

Essa combinação de fatores é um diferencial em relação a pequenos robôs
Essa combinação de fatores é um diferencial em relação a pequenos robôs Crédito: Urasimaru / Wikimedia Commons

Resultados nos testes

Nos experimentos, os ciborgues conseguiram alcançar todos os pontos de controle definidos pelos pesquisadores. A taxa geral de sucesso na entrega dos medicamentos ficou em 72%. Quando o dispositivo de injeção era acionado a até 15 centímetros do alvo, o índice chegava a 95%.

A equipe avalia que a tecnologia também poderia ajudar em emergências nas quais cada minuto faz diferença, incluindo reações alérgicas graves e acidentes envolvendo picadas de cobra.

Experimentos avaliaram tanto a capacidade de chegar ao alvo quanto a precisão do dispositivo de injeção. O dispositivo de injeção pode disparar seringas em alvos a poucos metros de distância
Experimentos avaliaram tanto a capacidade de chegar ao alvo quanto a precisão do dispositivo de injeção. O dispositivo de injeção pode disparar seringas em alvos a poucos metros de distância Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Testes ainda iniciais

Apesar dos resultados, a tecnologia ainda está distante de uma operação real de resgate. Os experimentos foram realizados em laboratório, com alvos de silicone e pele de porco. Estruturas desabadas podem apresentar dificuldades muito maiores do que aquelas reproduzidas em um ambiente controlado.

Entre os obstáculos estão a perda de sinal dentro dos escombros, os terrenos imprevisíveis, a segurança das injeções e a necessidade de controlar vários animais. Os pesquisadores querem avançar justamente nessa última frente e estudar enxames capazes de vasculhar estruturas maiores em busca de vítimas.

O projeto foi apresentado em estudo publicado na revista Advanced Science.

Tags:

Barata Inseto Robô Guerra Pesquisa Animal Terremoto Ciência Tecnologia Emergencia

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