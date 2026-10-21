TECNOLOGIA

Cientistas criam baratas-ciborgues com câmeras e seringas para atuar entre os escombros do campo de batalha

Pesquisadores australianos transformaram baratas gigantes em pequenos “paramédicos” controlados à distância para atuar onde equipes humanas não conseguem entrar



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 23:23

Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Um grupo de pesquisadores australianos está testando uma ideia que parece saída da ficção científica: transformar baratas gigantes em “paramédicos”. Equipados com câmeras e medicação, os insetos podem circular por escombros e alcançar vítimas.

Batizadas de “paraborgs”, as baratas-ciborgues foram desenvolvidas por cientistas das universidades de Queensland e de Nova Gales do Sul. O objetivo é aproveitar a mobilidade natural dos animais para levar assistência médica básica em áreas de guerra, terremotos e outros desastres.

Soluções baratas contra as baratas 1 de 6

Resgate entre escombros

Os pesquisadores trabalharam com exemplares de Macropanesthia rhinoceros, uma espécie de barata gigante. Cada inseto tem um sistema instalado nas costas. Dentre eles podem haver câmeras e dispositivos de injeção com controle remoto.

Os testes preveem que as paraborgs atuem como uma minúscula equipe de socorristas. Uma das baratas atua como observadora, batendo o terreno, enquanto aquelas com injeções podem aplicar medicação emergencial nas vítimas até a chegada dos paramédicos humanos.

Baratas-ciborgues carregam pequenos equipamentos para localizar e prestar assistência a vítimas em áreas de difícil acesso Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Baratas por controle remoto

Para conduzir os insetos, a equipe implantou eletrodos capazes de estimular partes do sistema nervoso das baratas. De forma prática, um controlador humano emite o comando e o equipamento no inseto dispara descargas elétricas que direcionam o animal a realizar as ações desejadas.

Antes da implantação, os pesquisadores anestesiam e imobilizam os animais. Depois, os eletrodos permitem transmitir os estímulos usados na navegação. A equipe aposta nessa combinação entre um organismo vivo e componentes eletrônicos para alcançar regiões onde pequenos robôs teriam mais dificuldade.

Segundo os cientistas, as baratas oferecem vantagens importantes nesse tipo de cenário. Os insetos atravessam espaços estreitos e terrenos irregulares, resistem a obstáculos e precisam de pouca energia para continuar em movimento.

Essa combinação de fatores é um diferencial em relação a pequenos robôs Crédito: Urasimaru / Wikimedia Commons

Resultados nos testes

Nos experimentos, os ciborgues conseguiram alcançar todos os pontos de controle definidos pelos pesquisadores. A taxa geral de sucesso na entrega dos medicamentos ficou em 72%. Quando o dispositivo de injeção era acionado a até 15 centímetros do alvo, o índice chegava a 95%.

A equipe avalia que a tecnologia também poderia ajudar em emergências nas quais cada minuto faz diferença, incluindo reações alérgicas graves e acidentes envolvendo picadas de cobra.

Experimentos avaliaram tanto a capacidade de chegar ao alvo quanto a precisão do dispositivo de injeção. O dispositivo de injeção pode disparar seringas em alvos a poucos metros de distância Crédito: Divulgação / H. Nhan Le et al.

Testes ainda iniciais

Apesar dos resultados, a tecnologia ainda está distante de uma operação real de resgate. Os experimentos foram realizados em laboratório, com alvos de silicone e pele de porco. Estruturas desabadas podem apresentar dificuldades muito maiores do que aquelas reproduzidas em um ambiente controlado.

Entre os obstáculos estão a perda de sinal dentro dos escombros, os terrenos imprevisíveis, a segurança das injeções e a necessidade de controlar vários animais. Os pesquisadores querem avançar justamente nessa última frente e estudar enxames capazes de vasculhar estruturas maiores em busca de vítimas.