TECNOLOGIA

Cientistas criam robô-origami que pode mudar de forma, assume corpo de diferentes animais e se adapta ao ambiente

Máquina desenvolvida por pesquisadores britânicos e chineses utiliza uma estrutura capaz de se dobrar continuamente, permitindo criar máquinas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:17

Tecnologia inspirada em dobraduras de papel pode permitir que robôs alterem completamente sua estrutura Crédito: Divulgação / Zhao Lab Stanford / Imagem Ilustrativa

Você já viu alguém fazendo um origami? A pessoa transforma uma folha em papel em pássaros, flores e todos os tipos de animais. Essa capacidade pode estar perto de ser aplicada em robôs através de uma nova tecnologia desenvolvida pelo King's College de Londres.

Pesquisadores britânicos desenvolveram um "robô-origami" que consegue mudar continuamente de forma, sem danificar a estrutura. O avanço foi apresentado em um estudo publicado na revista PNAS.

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Origami que nunca termina

O principal segredo dessa tecnologia, chamada de Dual-Chirality Flexagon Linkage, é a estrutura conhecida como flexágono. Ela consiste em uma construção geométrica feita de várias faces dobráveis escondidas que se mostram ao virar a peça do avesso.

Diferente de uma dobradura convencional, que possui uma quantidade de dobras limitada, esse mecanismo não possui limitação. Suas articulações permitem que a estrutura continue se dobrando sem limitações mecânicas para se remodelar indefinidamente.

O flexágono utiliza dobraduras e articulações para revelar novas superfícies enquanto modifica continuamente sua geometria. O princípio dessa estrutura é comum em origamis de brincadeira infantis Crédito: Anna Frodesiak / Wikimedia Commons

Para chegar ao resultado, os pesquisadores utilizaram princípios matemáticos associados à fita de Möbius, uma superfície que possui apenas um lado e uma borda infinita e contínua. A equipe transformou essas propriedades em um sistema de conexões articuladas.

Inteligência no próprio corpo

O projeto é liderado pelo professor Jian Dai, especialista em mecanismos e robótica do King's College de Londres, que defende uma mudança na maneira como engenheiros desenvolvem máquinas inteligentes.

Segundo ele, os cientistas tradicionalmente tentam adaptar suas máquinas ao ambiente apenas através de sensores e IAs. Os sensores atuam como os sentidos da máquina, enquanto as inteligências artificiais calculam como lidar com os problemas.

Porém, o pesquisador britânico propõe um caminho diferente para a integração em diversos ambientes: adaptação total. Um robô que seja capaz de se remodelar em qualquer ambiente se torna mais eficiente do que aqueles que possuem limitações físicas.

Robô que vira outro

O novo trabalho representa uma evolução de uma pesquisa anterior da equipe, que desenvolveu o Origaker, um robô quadrúpede capaz de alterar sua configuração corporal durante o deslocamento.

O projeto Origaker recebeu o prêmio de Melhor Artigo Científico da revista Journal of Mechanisms and Robotics em 2024. A proposta da equipe é ampliar essa capacidade premiada de adaptação de forma contínua.

Máquinas para outros mundos

As aplicações pretendidas vão além da locomoção. O mecanismo também pode ajudar a desenvolver painéis solares reconfiguráveis, estruturas espaciais dobráveis e equipamentos capazes de alterar o formato depois de instalados.

Na exploração espacial, por exemplo, estruturas compactas poderiam ser transportadas dentro de foguetes e posteriormente expandidas, aproveitando melhor o espaço disponível durante o lançamento.