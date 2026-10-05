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Cientistas criam robô-origami que pode mudar de forma, assume corpo de diferentes animais e se adapta ao ambiente

Máquina desenvolvida por pesquisadores britânicos e chineses utiliza uma estrutura capaz de se dobrar continuamente, permitindo criar máquinas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:17

Tecnologia inspirada em dobraduras de papel pode permitir que robôs alterem completamente sua estrutura
Tecnologia inspirada em dobraduras de papel pode permitir que robôs alterem completamente sua estrutura Crédito: Divulgação / Zhao Lab Stanford / Imagem Ilustrativa

Você já viu alguém fazendo um origami? A pessoa transforma uma folha em papel em pássaros, flores e todos os tipos de animais. Essa capacidade pode estar perto de ser aplicada em robôs através de uma nova tecnologia desenvolvida pelo King's College de Londres.

Pesquisadores britânicos desenvolveram um "robô-origami" que consegue mudar continuamente de forma, sem danificar a estrutura. O avanço foi apresentado em um estudo publicado na revista PNAS.

Cronologia dos robôs humanoides

1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons
1928 — Mais de quatro séculos depois, Eric levou o “homem mecânico” ao mundo real, movimentando cabeça e braços diante de um público fascinado por Wikimedia Commons
1939 — Elektro apareceu na Feira Mundial de Nova York e mostrou que robôs humanoides também poderiam virar símbolos populares de um futuro tecnológico por Daderot / Wikimedia Commons
1973 — O japonês WABOT-1 reuniu pernas, braços, visão e comunicação, tornando-se um marco na passagem dos autômatos para os humanoides modernos por Divulgação / Waseda University
1993 — A Honda apresentou o P1, enorme protótipo que adicionou braços e tronco às experiências que ensinavam robôs a caminhar sobre duas pernas por Morio / Wikimedia Commons
2000 — O ASIMO reduziu o tamanho dos protótipos e virou um ícone mundial ao mostrar que humanoides poderiam circular em ambientes feitos para pessoas por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
2002 — O HRP-2 avançou além da caminhada: podia deitar e voltar a ficar de pé, passo importante para robôs destinados a tarefas no mundo real por Morio / Wikimedia Commons
2004 — O iCub levou a evolução para a inteligência: nasceu como plataforma para estudar como robôs podem perceber, aprender e interagir com o ambiente por Festival della Scienza / Wikimedia Commons
2004 — O pequeno QRIO mostrou uma nova direção, combinando equilíbrio, movimentos rápidos e entretenimento em um corpo muito menor que seus antecessores por Dschen Reinecke / Wikimedia Commons
2008 — Compacto e programável, o NAO se espalhou por universidades e competições, aproximando uma geração de pesquisadores da robótica humanoide por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
2009 — No mesmo ano, TOPIO mostrou sua coordenação ao jogar tênis de mesa, transformando velocidade e precisão em novos desafios para os humanoides por Humanrobo / Wikimedia Commons
2009 — O HRP-4C aproximou ainda mais máquina e pessoa ao combinar corpo humanoide, reconhecimento de fala e movimentos inspirados em seres humanos por ELiveFdragon / Wikimedia Commons
2011 — O Robonaut 2 levou a história para fora da Terra e se tornou o primeiro humanoide de alta destreza operado na Estação Espacial Internacional por NASA / Wikimedia Commons
2013 — Atlas nasceu para enfrentar terrenos e situações perigosas, abrindo caminho para humanoides capazes de atuar onde enviar pessoas seria arriscado por DARPA / Wikimedia Commons
2015 — O HUBO venceu desafios com escadas e obstáculos, mostrando como humanoides começavam a ser testados para responder a situações de desastre por John F. Williams / U.S. Navy / Wikimedia Commons
2014 — Pepper seguiu outra direção: em vez de força, apostou na comunicação e colocou a interação social no centro da evolução dos robôs por Kukarobot / Wikimedia Commons
2016 — Sophia transformou o rosto em protagonista e popularizou a busca por humanoides capazes de conversar e reproduzir expressões familiares por International Telecommunication Union / Wikimedia Commons
2022 — A Tesla apresentou Optimus e colocou a escala industrial no centro da corrida, prometendo humanoides para tarefas repetitivas ou perigosas por Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
2022 — Ameca levou essa busca adiante com expressões faciais mais detalhadas, tornando pequenos movimentos dos olhos e da boca surpreendentemente humanos por Willy Jackson / Wikimedia Commons
2024 — O Unitree G1 resume a fase atual: máquinas menores, ágeis e treinadas com IA, enquanto humanoides deixam os laboratórios e entram numa corrida comercial por Sayanesy / Wikimedia Commons
2026 — Com Moya e UWorld U1, os humanoides avançaram da força para o vínculo emocional, ganhando pele realista, expressões faciais e IA para conversar e fazer companhia por Divulgação / UBTech Robotics
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1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons

Origami que nunca termina

O principal segredo dessa tecnologia, chamada de Dual-Chirality Flexagon Linkage, é a estrutura conhecida como flexágono. Ela consiste em uma construção geométrica feita de várias faces dobráveis escondidas que se mostram ao virar a peça do avesso.

Diferente de uma dobradura convencional, que possui uma quantidade de dobras limitada, esse mecanismo não possui limitação. Suas articulações permitem que a estrutura continue se dobrando sem limitações mecânicas para se remodelar indefinidamente.

O flexágono utiliza dobraduras e articulações para revelar novas superfícies enquanto modifica continuamente sua geometria. O princípio dessa estrutura é comum em origamis de brincadeira infantis
O flexágono utiliza dobraduras e articulações para revelar novas superfícies enquanto modifica continuamente sua geometria. O princípio dessa estrutura é comum em origamis de brincadeira infantis Crédito: Anna Frodesiak / Wikimedia Commons

Para chegar ao resultado, os pesquisadores utilizaram princípios matemáticos associados à fita de Möbius, uma superfície que possui apenas um lado e uma borda infinita e contínua. A equipe transformou essas propriedades em um sistema de conexões articuladas.

Inteligência no próprio corpo

O projeto é liderado pelo professor Jian Dai, especialista em mecanismos e robótica do King's College de Londres, que defende uma mudança na maneira como engenheiros desenvolvem máquinas inteligentes.

Segundo ele, os cientistas tradicionalmente tentam adaptar suas máquinas ao ambiente apenas através de sensores e IAs. Os sensores atuam como os sentidos da máquina, enquanto as inteligências artificiais calculam como lidar com os problemas.

Porém, o pesquisador britânico propõe um caminho diferente para a integração em diversos ambientes: adaptação total. Um robô que seja capaz de se remodelar em qualquer ambiente se torna mais eficiente do que aqueles que possuem limitações físicas.

Robô que vira outro

O novo trabalho representa uma evolução de uma pesquisa anterior da equipe, que desenvolveu o Origaker, um robô quadrúpede capaz de alterar sua configuração corporal durante o deslocamento.

O projeto Origaker recebeu o prêmio de Melhor Artigo Científico da revista Journal of Mechanisms and Robotics em 2024. A proposta da equipe é ampliar essa capacidade premiada de adaptação de forma contínua.

Máquinas para outros mundos

As aplicações pretendidas vão além da locomoção. O mecanismo também pode ajudar a desenvolver painéis solares reconfiguráveis, estruturas espaciais dobráveis e equipamentos capazes de alterar o formato depois de instalados.

Na exploração espacial, por exemplo, estruturas compactas poderiam ser transportadas dentro de foguetes e posteriormente expandidas, aproveitando melhor o espaço disponível durante o lançamento.

A equipe também investiga possibilidades para a robótica modular, em que diferentes componentes trabalham juntos para formar máquinas maiores e adaptáveis.

Tags:

Robô Pesquisa Inglaterra Ciência Tecnologia China

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