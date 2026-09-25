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Cientistas do MIT desenvolvem drone que sai da água em menos de 1 segundo, tem asas finas e flexíveis e voa como um pássaro aquático

Protótipo sai da água em menos de um segundo e pode abrir caminho para drones capazes de explorar oceanos e coletar amostras em regiões perigosas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:33

Robô FAAV utiliza asas flexíveis para atravessar a superfície da água e continuar voando
Robô FAAV utiliza asas flexíveis para atravessar a superfície da água e continuar voando Crédito: Reprodução / YouTube / MIT Mechanical Engineering)

Um pequeno drone de apenas 250 gramas conseguiu realizar uma manobra praticamente inédita para a ciência: mergulhar, nadar e, com um salto, voltar a voar. O feito é inédito, pois as asas são usadas para ambas as funções, sem precisar de propulsores.

A máquina foi desenvolvida por engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), na Suíça. O projeto, foi apresentado em um estudo publicado na revista Science.

História dos drones

O Kettering Bug foi um dos primeiros aviões não tripulados, criado nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial. Usava controles mecânicos e carregava explosivos, mas não entrou em combate por U.S. Army / Wikimedia Commons
A britânica Queen Bee surgiu em 1935 como aeronave controlada por rádio para treinamento antiaéreo. Seu nome ajudou a popularizar o termo drone, que significa zangão por Michael Gaylard / Wikimedia Commons
O Radioplane OQ-2 tornou-se o primeiro drone americano produzido em massa. Cerca de 15 mil unidades de diferentes versões foram usadas como alvos para treinamento militar por Alan Wilson / Wikimedia Commons
O Ryan Firebee inaugurou uma geração de drones a jato capazes de simular aviões inimigos em alta velocidade. Suas versões também serviram para reconhecimento por Eric Friedebach / Wikimedia Commons
Na década de 1960, a família AQM-34 passou a fotografar áreas perigosas sem expor pilotos ao fogo inimigo. Após as missões, os drones retornavam por paraquedas por U.S. Air Force / Wikimedia Commons
O israelense IAI Scout ganhou destaque na Guerra do Líbano, em 1982, transmitindo imagens aos operadores. O modelo ajudou a consolidar a vigilância aérea não tripulada por Aick / Wikimedia Commons
O Predator surgiu em 1995 e ampliou a vigilância aérea, transmitindo imagens quase em tempo real para operadores distantes. Posteriormente, ganhou versões armadas por Jeffrey S. Viano / U.S. Navy
O Global Hawk realizou seu primeiro voo em 1998. Projetado para reconhecimento de longa duração e grandes altitudes, assumiu missões antes reservadas a aeronaves tripuladas por Stacey Knott / U.S. Air Force
Lançado em 2010, o Parrot AR.Drone popularizou os quadricópteros domésticos. Com quatro hélices e conexão Wi-Fi, podia ser controlado por dispositivos móveis por Nicolas Halftermeyer / Wikimedia Commons
O primeiro DJI Phantom chegou em 2013 com GPS e controles simplificados, ajudando a popularizar fotografias e vídeos aéreos entre consumidores e profissionais por TheSachuHopes / Wikimedia Commons
O Ingenuity realizou o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta, em abril de 2021. Projetado para cinco testes, o helicóptero da NASA completou 72 voos em Marte por NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS
A guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, acelerou o uso militar de drones. Modelos de baixo custo passaram a realizar reconhecimento, orientar artilharia e atacar alvos, transformando o combate moderno por Trydence / Wikimedia Commons
Em 2026, o FAAV, desenvolvido pelo MIT e pela EPFL, passou a usar as mesmas asas para nadar e voar. Com menos de 300 gramas, consegue mergulhar e voltar ao ar em menos de um segundo por Raphael Zufferey / Divulgação MIT
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O Kettering Bug foi um dos primeiros aviões não tripulados, criado nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial. Usava controles mecânicos e carregava explosivos, mas não entrou em combate por U.S. Army / Wikimedia Commons

Inspirado nos pássaros

O robô é considerado da classe FAAV, sigla em inglês para veículo aéreo-aquático de asas batentes. Sua aparência aerodinâmica foi inspirada em pequenos pássaros, com um corpo central, cauda e asas flexíveis.

Para construí-lo, os pesquisadores se baseiam em aves aquáticas capazes de mergulhar, como os papagaios-do-mar e petréis. Essas aves utilizam as asas para se impulsionar tanto no ar quanto debaixo d'água, adaptando os movimentos à resistência de cada ambiente.

Esse setor da tecnologia que estuda estruturas biológicas para criar tecnologias análogas é conhecido como biomimética ou biomimetismo
Esse setor da tecnologia que estuda estruturas biológicas para criar tecnologias análogas é conhecido como biomimética ou biomimetismo Crédito: Raphael Zufferey / Divulgação MIT

A principal dificuldade para asas robóticas capazes de transitar entre os dois ambientes é que a água possui uma densidade até 800 vezes mais densa que o ar. Dessa forma, a força necessária para nadar é muito maior do que aquela para voar.

A solução encontrada foi construir asas com membranas finas e flexíveis, revestidas com nanopartículas hidrofóbicas (que repelem a água). Elas conseguem se deformar durante o mergulho e recuperar sua abertura quando o robô volta ao ar.

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Salto em um segundo

Assim como na aviação, o momento crítico para esse drone é o salto de partida do voo. Nos experimentos realizados em um tanque e no Lago de Genebra, na Suíça, os engenheiros testaram diferentes configurações até encontrar a mais adequada.

A escolha final ficou em asas de aproximadamente 80 centímetros, com capacidade de até cinco batidas por segundo. Essa velocidade de batidas de asas pode ser comparada com a das borboletas.

Com esses ajustes, o equipamento conseguiu romper a superfície e começar a voar em menos de um segundo, utilizando um impulso de oito a dez movimentos das asas
Com esses ajustes, o equipamento conseguiu romper a superfície e começar a voar em menos de um segundo, utilizando um impulso de oito a dez movimentos das asas Crédito: Raphael Zufferey / Divulgação MIT

O resultado surpreendeu os próprios pesquisadores. Diferentemente de aves como patos e papagaios-do-mar, que utilizam os pés para auxiliar na decolagem, o FAAV consegue executar a manobra apenas com suas asas e cauda.

Nos testes, a máquina alcançou aproximadamente 0,95 metro por segundo debaixo d'água, equivalente a 3,4 km/h. No ar, atingiu velocidade de cruzeiro de 6,3 metros por segundo, aproximadamente 22,7 km/h.

O protótipo possui motor elétrico impermeável e cauda ajustável, permitindo controlar a direção e a inclinação durante os movimentos
O protótipo possui motor elétrico impermeável e cauda ajustável, permitindo controlar a direção e a inclinação durante os movimentos Crédito: Raphael Zufferey / Divulgação MIT

Segundo o laboratório responsável, o drone possui autonomia estimada de 6 quilômetros no ar e 2 quilômetros na água, embora essas distâncias ainda precisem ser testadas em missões mais longas.

Aplicação na realidade

Segundo Raphael Zufferey, pesquisador do MIT e principal autor do estudo, uma aplicação futura seria lançar o robô de uma embarcação ou da costa para investigar regiões próximas a icebergs, instalações portuárias e grupos de baleias.

O drone poderia voar até o local, mergulhar para realizar medições e coletar amostras. Dessa forma, pesquisadores poderiam realizar missões de pesquisa submarinas sem precisar mover embarcações ou se expor em áreas de alto risco.

Antes disso, porém, os pesquisadores precisam aprimorar o controle das asas e testar o desempenho em condições mais difíceis, incluindo ondas, ventos e turbulência.

Tags:

Oceano Robô Pesquisa Tecnologia Drone

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