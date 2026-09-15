Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco atores de ‘Chiquititas’ estão em A Fazenda 18 e público nota climão entre dois deles; saiba o que aconteceu

Um dos aspectos notados pelo público foi a falta de entrosamento entre Renata, a chiquitita Vivi entre 1997 e 1998, e Jônatas, o chiquitito Samuca entre 1998 e 1999

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:31

Atores de trama teen estão em A Fazenda 18
Atores de trama teen estão em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução | Instagram

A estreia de A Fazenda 18 aconteceu na noite desta segunda-feira (14), exibida pela TV Record e surpreendeu com o elenco que traz cinco atores que atuaram em Chiquititas.

Dois deles, Renata Del Bianco e Jonatas Faro, são da primeira versão da novela teen. Já Giovanna Gold, Jottapê e Renê Thristan, são da segunda.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
1 de 14
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Leia mais

Imagem - Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, e Giselle Tigre se reencontram e recordam 'Malhação' após 26 anos

Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, e Giselle Tigre se reencontram e recordam 'Malhação' após 26 anos

Imagem - Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’

Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’

Imagem - Ana Hickmann homenageia fãs em casamento com Edu Guedes; saiba detalhes

Ana Hickmann homenageia fãs em casamento com Edu Guedes; saiba detalhes

Um dos aspectos notados pelo público foi a falta de entrosamento entre Renata, a chiquitita Vivi entre 1997 e 1998, e Jônatas, o chiquitito Samuca entre 1998 e 1999.

“Antes de entrar na Fazenda, os chiquititos tiveram alguma treta? Por que Vivi e Samuca não conversam", comentou um. “Por que Renata e Jônatas não interagem?", questionou outro.

Diferente de Vivi e Jônatas, Giovanna Gold, Jottapê e Renê Thristan, intérpretes de Dona Carmen, Janjão e João Pedro entre 2013 e 2015, tiveram um encontro amistoso, com troca de abraços e resgate de memórias.

O que pode justificar a falta de entrosamento dos atores é a linha cronológica da novela. A primeira versão brasileira de Chiquititas, gravada na Argentina e exibida pelo SBT entre julho de 1997 e janeiro de 2001, foi dividida em cinco fases.

Renata atuou na primeira fase, enquanto Jônatas fez a segunda e a terceira. Por isso, eles não chegaram a contracenar diretamente na trama.

Ao longo dos anos, atores de diferentes fases da trama se reuniram em encontros. Renata Del Bianco costuma participar, diferente de Jônatas.

Jônatas prefere não se vincular como um ex-integrante de apenas uma novela, e enaltece que já teve outras oportunidades em novelas e no teatro.

Após atuar em Chiquititas, Jônatas esteve no elenco das novelas Um Anjo Caiu do Céu (Globo, 2001), Marisol (SBT, 2002), Malhação (Globo, 2007/2009), Insensato Coração (Globo, 2011) e Cheias de Charme (Globo, 2012). Nos últimos anos, ficou afastado da televisão, sendo Apocalipse (Record, 2017) sua mais recente novela.

Tags:

A Fazenda A Fazenda 18

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: veja as principais mudanças na câmera, bateria e desempenho do novo celular

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: veja as principais mudanças na câmera, bateria e desempenho do novo celular