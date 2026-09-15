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Cinco atores de ‘Chiquititas’ estão em A Fazenda 18 e público nota climão entre dois deles; saiba o que aconteceu

Um dos aspectos notados pelo público foi a falta de entrosamento entre Renata, a chiquitita Vivi entre 1997 e 1998, e Jônatas, o chiquitito Samuca entre 1998 e 1999

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:31

Atores de trama teen estão em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução | Instagram

A estreia de A Fazenda 18 aconteceu na noite desta segunda-feira (14), exibida pela TV Record e surpreendeu com o elenco que traz cinco atores que atuaram em Chiquititas.

Dois deles, Renata Del Bianco e Jonatas Faro, são da primeira versão da novela teen. Já Giovanna Gold, Jottapê e Renê Thristan, são da segunda.

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Um dos aspectos notados pelo público foi a falta de entrosamento entre Renata, a chiquitita Vivi entre 1997 e 1998, e Jônatas, o chiquitito Samuca entre 1998 e 1999.

“Antes de entrar na Fazenda, os chiquititos tiveram alguma treta? Por que Vivi e Samuca não conversam", comentou um. “Por que Renata e Jônatas não interagem?", questionou outro.

Diferente de Vivi e Jônatas, Giovanna Gold, Jottapê e Renê Thristan, intérpretes de Dona Carmen, Janjão e João Pedro entre 2013 e 2015, tiveram um encontro amistoso, com troca de abraços e resgate de memórias.

O que pode justificar a falta de entrosamento dos atores é a linha cronológica da novela. A primeira versão brasileira de Chiquititas, gravada na Argentina e exibida pelo SBT entre julho de 1997 e janeiro de 2001, foi dividida em cinco fases.

Renata atuou na primeira fase, enquanto Jônatas fez a segunda e a terceira. Por isso, eles não chegaram a contracenar diretamente na trama.

Ao longo dos anos, atores de diferentes fases da trama se reuniram em encontros. Renata Del Bianco costuma participar, diferente de Jônatas.

Jônatas prefere não se vincular como um ex-integrante de apenas uma novela, e enaltece que já teve outras oportunidades em novelas e no teatro.