REALITY SHOW

Cinco baianos disputam prêmio no ‘Chef de Alto Nível’; conheça os representantes da Bahia

De Salvador ao extremo sul do estado, Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo representam diferentes trajetórias da gastronomia baiana no reality da TV Globo

Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:06

Conheça Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo Crédito: Guido Argel

A Bahia está representada por cinco participantes na segunda temporada de ‘Chef de Alto Nível’, reality culinário comandado por Ana Maria Braga, que estreou nesta terça-feira (13), na TV Globo. Com histórias e experiências diferentes na cozinha, Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo encaram os desafios da competição em busca do prêmio.

Ao todo, 24 participantes integram a disputa, que conta com orientação dos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. As provas acontecem na chamada Torre das Cozinhas, estrutura com três níveis que oferecem condições distintas para os competidores demonstrarem técnica, criatividade e agilidade.

Entre os representantes baianos, Rafaela Cabadas é de Salvador e tem experiência em restaurantes conhecidos. Também soteropolitano, Jamil Máximo atua como chef executivo e leva referências da culinária baiana para seu trabalho.

Baianos no ‘Chef de Alto Nível’ 1 de 5

Jéssica Cunha começou a desenvolver suas habilidades na cozinha ainda na adolescência, em casa. Já Deborah Pataxó, natural de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, compartilha nas redes sociais receitas e conhecimentos ligados à alimentação indígena.

Completa o grupo Mitchell Figueiredo, nascido em Itabuna e radicado em Salvador, que trabalha como sous-chef no restaurante de um hotel de luxo.