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Cinco baianos disputam prêmio no ‘Chef de Alto Nível’; conheça os representantes da Bahia

De Salvador ao extremo sul do estado, Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo representam diferentes trajetórias da gastronomia baiana no reality da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:06

Conheça Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo
Conheça Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo Crédito: Guido Argel

A Bahia está representada por cinco participantes na segunda temporada de ‘Chef de Alto Nível’, reality culinário comandado por Ana Maria Braga, que estreou nesta terça-feira (13), na TV Globo. Com histórias e experiências diferentes na cozinha, Rafaela Cabadas, Jéssica Cunha, Jamil Máximo, Deborah Pataxó e Mitchell Figueiredo encaram os desafios da competição em busca do prêmio.

Ao todo, 24 participantes integram a disputa, que conta com orientação dos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. As provas acontecem na chamada Torre das Cozinhas, estrutura com três níveis que oferecem condições distintas para os competidores demonstrarem técnica, criatividade e agilidade.

Entre os representantes baianos, Rafaela Cabadas é de Salvador e tem experiência em restaurantes conhecidos. Também soteropolitano, Jamil Máximo atua como chef executivo e leva referências da culinária baiana para seu trabalho.

Baianos no ‘Chef de Alto Nível’

Jéssica Cunha por Guido Argel
 Rafaela Cabadas por Guido Argel
Jamil Máximo por Guido Argel
Deborah Pataxó por Guido Argel
Mitchell Figueiredo por Guido Argel
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Jéssica Cunha por Guido Argel

Jéssica Cunha começou a desenvolver suas habilidades na cozinha ainda na adolescência, em casa. Já Deborah Pataxó, natural de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, compartilha nas redes sociais receitas e conhecimentos ligados à alimentação indígena.

Completa o grupo Mitchell Figueiredo, nascido em Itabuna e radicado em Salvador, que trabalha como sous-chef no restaurante de um hotel de luxo.

A temporada também conta com atrações complementares, entre elas o ‘Desafio de Alto Nível’, apresentado por Douglas Silva, além de conteúdos digitais e especiais dedicados aos participantes eliminados.

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