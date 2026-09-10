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Cinebiografia sobre Marília Mendonça encerra gravações; confira os primeiras imagens

Protagonizado por Marina Versos no papel da cantora sertaneja, o longa-metragem será lançado no Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:27

Klara Castanho, Marina Versos e Sophia Valverde na cinebiografia de Marília Mendonça
Klara Castanho, Marina Versos e Sophia Valverde na cinebiografia de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

As gravações da cinebiografia sobre a trajetória de Marília Mendonça (1995-2021) foram encerradas nesta quinta-feira (10). O longa-metragem, intitulado "Marília", foi filmado em locações divididas entre Goiânia e São Paulo, com o objetivo de retratar a vida e o legado de uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil.

A cantora morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

Confira imagens da cinebiografia "Marília"

Marina Versos interpreta Marília Mendonça por Divulgação
Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa criaram o projeto "As Patroas" por Divulgação
Klara Castanho, Marina Versos e Sophia Valverde como Maiara, Marília Mendonça e Maraísa por Divulgação
João Guilherme interpreta o compositor Juliano Tchula por Divulgação
Klara Castanho, Marina Versos e Sophia Valverde na cinebiografia de Marília Mendonça por Divulgação
Klara Castanho e Sophia Valverde interpretam a dupla Maiara e Maraísa por Divulgação
Marina Versos interpreta Marília Mendonça por Divulgação
Marina Versos interpreta Marília Mendonça por Divulgação
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Marina Versos interpreta Marília Mendonça por Divulgação

No elenco, a atriz Marina Versos assume a missão de protagonizar o longa como Marília. O time conta ainda com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da artista, além de Klara Castanho e Sophia Valverde, escaladas para interpretar a dupla Maiara e Maraísa, respectivamente. João Guilherme vive o compositor Juliano Tchula, e Igor Armucho interpreta Murilo Huff.

Com previsão de estreia para 2027, o filme tem direção de Dainara Toffoli e roteiro assinado por Carina Schulze e Patrícia Andrade. A produção será lançada no catálogo da plataforma Prime Video.

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Tags:

Filme Marília Mendonça Prime Video

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