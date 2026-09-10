Cinebiografia sobre Marília Mendonça encerra gravações; confira os primeiras imagens

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:27
As gravações da cinebiografia sobre a trajetória de Marília Mendonça (1995-2021) foram encerradas nesta quinta-feira (10). O longa-metragem, intitulado "Marília", foi filmado em locações divididas entre Goiânia e São Paulo, com o objetivo de retratar a vida e o legado de uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil.
A cantora morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.
Confira imagens da cinebiografia "Marília"
No elenco, a atriz Marina Versos assume a missão de protagonizar o longa como Marília. O time conta ainda com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da artista, além de Klara Castanho e Sophia Valverde, escaladas para interpretar a dupla Maiara e Maraísa, respectivamente. João Guilherme vive o compositor Juliano Tchula, e Igor Armucho interpreta Murilo Huff.
Com previsão de estreia para 2027, o filme tem direção de Dainara Toffoli e roteiro assinado por Carina Schulze e Patrícia Andrade. A produção será lançada no catálogo da plataforma Prime Video.