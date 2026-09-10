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Cinebiografia sobre Marília Mendonça encerra gravações; confira os primeiras imagens

Protagonizado por Marina Versos no papel da cantora sertaneja, o longa-metragem será lançado no Prime Video

Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:27

Klara Castanho, Marina Versos e Sophia Valverde na cinebiografia de Marília Mendonça Crédito: Divulgação

As gravações da cinebiografia sobre a trajetória de Marília Mendonça (1995-2021) foram encerradas nesta quinta-feira (10). O longa-metragem, intitulado "Marília", foi filmado em locações divididas entre Goiânia e São Paulo, com o objetivo de retratar a vida e o legado de uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil.

A cantora morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

Confira imagens da cinebiografia "Marília" 1 de 8

No elenco, a atriz Marina Versos assume a missão de protagonizar o longa como Marília. O time conta ainda com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da artista, além de Klara Castanho e Sophia Valverde, escaladas para interpretar a dupla Maiara e Maraísa, respectivamente. João Guilherme vive o compositor Juliano Tchula, e Igor Armucho interpreta Murilo Huff.