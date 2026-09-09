Cinema, piscina com cascata e gazebo: Larissa Manoela e André Luiz mostram mansão luxuosa em construção

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00
Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão transformando a nova mansão em um projeto que reúne os gostos e desejos dos dois. O casal mostrou detalhes da reforma e revelou alguns dos ambientes que farão parte da casa, incluindo cinema, piscina com cascata, área gourmet e espaços inspirados nas paixões da atriz.
Em vídeo publicado nas redes sociais, os atores apresentaram parte do projeto e deram uma prévia de como ficará o imóvel depois das mudanças. A ideia é deixar os cômodos com a personalidade dos moradores.
Um dos espaços que já ganhou atenção é o escritório de Larissa. Apaixonada pela cor rosa, a atriz terá uma grande estante para livros e objetos decorativos, além de uma bancada para trabalhar.
Mansão de Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Ao lado do escritório ficará uma sala de reuniões para receber equipe e clientes. O ambiente terá ainda uma decoração especial: uma parede com uma coleção de famosas orelhas da Minnie, personagem que faz parte das paixões de Larissa.
Mas é na área externa que um dos grandes destaques da reforma aparece.
A mansão já possui uma piscina com cascata, que será revitalizada durante a obra. O espaço está entre os favoritos do casal e ganhará ainda mais destaque no novo projeto.
No jardim, outro cantinho promete chamar atenção: um gazebo branco, que André Luiz contou que pretende transformar em um dos lugares mais especiais da casa. “Essa casa tem duas paixões da Larissa: a piscina e esse gazebo, que ela sempre sonhou em ter”, afirmou.
A área externa também contará com um espaço gourmet equipado com churrasqueira e painel de LED, pensado para os momentos em que o casal receber amigos e familiares.
Um desejo antigo de Larissa
A personalidade da atriz também estará presente no quarto. O ambiente terá uma decoração clássica e uma cabeceira inspirada no estilo das princesas, um desejo antigo de Larissa.
A casa ainda terá uma sauna e uma sala exclusiva para cinema e jogos, equipada com tela e espaço dedicado ao entretenimento.
Outro projeto de destaque será o closet. André Luiz ficará com o espaço que já existia no imóvel, enquanto Larissa ganhará um ambiente completamente novo, planejado para acomodar roupas, acessórios e sapatos.
A reforma ainda não terminou. Segundo o casal, outros cômodos da mansão serão apresentados aos seguidores conforme o projeto avançar.