CASA DOS FAMOSOS

Cinema, piscina com cascata e gazebo: Larissa Manoela e André Luiz mostram mansão luxuosa em construção

Casal prepara reforma com cinema, piscina com cascata, área gourmet e ambientes personalizados; um dos cômodos terá inspiração no universo das princesas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00

Larissa Manoela e André Luiz mostraram a nova mansão Crédito: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão transformando a nova mansão em um projeto que reúne os gostos e desejos dos dois. O casal mostrou detalhes da reforma e revelou alguns dos ambientes que farão parte da casa, incluindo cinema, piscina com cascata, área gourmet e espaços inspirados nas paixões da atriz.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os atores apresentaram parte do projeto e deram uma prévia de como ficará o imóvel depois das mudanças. A ideia é deixar os cômodos com a personalidade dos moradores.

Um dos espaços que já ganhou atenção é o escritório de Larissa. Apaixonada pela cor rosa, a atriz terá uma grande estante para livros e objetos decorativos, além de uma bancada para trabalhar.

Mansão de Larissa Manoela e André Luiz Frambach 1 de 14

Ao lado do escritório ficará uma sala de reuniões para receber equipe e clientes. O ambiente terá ainda uma decoração especial: uma parede com uma coleção de famosas orelhas da Minnie, personagem que faz parte das paixões de Larissa.

Mas é na área externa que um dos grandes destaques da reforma aparece.

A mansão já possui uma piscina com cascata, que será revitalizada durante a obra. O espaço está entre os favoritos do casal e ganhará ainda mais destaque no novo projeto.

No jardim, outro cantinho promete chamar atenção: um gazebo branco, que André Luiz contou que pretende transformar em um dos lugares mais especiais da casa. “Essa casa tem duas paixões da Larissa: a piscina e esse gazebo, que ela sempre sonhou em ter”, afirmou.

A área externa também contará com um espaço gourmet equipado com churrasqueira e painel de LED, pensado para os momentos em que o casal receber amigos e familiares.

Um desejo antigo de Larissa

A personalidade da atriz também estará presente no quarto. O ambiente terá uma decoração clássica e uma cabeceira inspirada no estilo das princesas, um desejo antigo de Larissa.

A casa ainda terá uma sauna e uma sala exclusiva para cinema e jogos, equipada com tela e espaço dedicado ao entretenimento.

Outro projeto de destaque será o closet. André Luiz ficará com o espaço que já existia no imóvel, enquanto Larissa ganhará um ambiente completamente novo, planejado para acomodar roupas, acessórios e sapatos.