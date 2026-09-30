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Cíntia Chagas abre o jogo sobre fim do relacionamento com Rubens Barrichello: ‘Fofíssimo’

Rubinho já tinha falado sobre motivos para término com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:39

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello Crédito: Reprodução | Instagram

Cíntia Chagas quebrou o silêncio sobre o fim do relacionamento que durou apenas um mês com Rubens Barrichello.

Ao revelar que está solteira, a influenciadora disse que Rubinho “é um fofo”. “Sobre o Rubinho, vou me limitar a dizer o seguinte: Ele é um fofo. Fofíssimo!", disse Cíntia em comunicado enviado a Quem.

Rubens Barrichello e Cintia Chagas curtem viagem de luxo na Itália

Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello surgiram juntos pela primeira vez após assumirem o namoro por Reprodução
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello por Reprodução | Instagram
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Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução

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Os dois assumiram o relacionamento no dia 1ª de setembro, durante uma viagem que fizeram à Itália. O fim tinha sido anunciado pelo campeão da Stock Car ao portal LeoDias na terça-feira (29).

Segundo Rubinho, os conflitos de agenda e “momentos de vida diferentes” levaram ao fim do namoro.

Após publicarem fotos nas mesmas paisagens da Itália, Cíntia e Rubinho confirmaram o relacionamento no início de setembro e chegaram a aparecer juntos em clima de romance.

Alguns dias antes do anúncio do término, a influenciadora respondeu a algumas perguntas de seguidores e com humor responde a pergunta de uma moça que perguntou o que ela faria “se o marido não a levasse a lugar nenhum, sendo que o que mais quer é viajar”. “Moça, você sabe que eu vou dizer que me separaria. A vida é muito curta para tolerarmos marido chato”, disse Cíntia.

Ainda antes de assumir o relacionamento, Cinti fez um desabafo nas redes sociais, no qual afirmou não ter “vocação” para morar com um homem e celebrou a liberdade de fazer o que quer todos os dias.

"Ter homem em casa exige vocação. E eu não a tenho. Há mulheres que amam ter filhos. Eu amo acordar depois do meio-dia. Há mulheres que amam o barulho da família em casa. Eu amo estar no silêncio", garantiu.

Tags:

Cintia Chagas Rubens Barrichello

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