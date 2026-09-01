Cíntia Chagas confirma namoro com Rubens Barrichello; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14:44
A apresentadora e influenciadora digital Cíntia Chagas, de 44 anos, está namorando com Rubens Barrichello, de 54 anos.
Cíntia confirmou a informação divulgada no portal LeoDias, na noite desta segunda-feira (31). “Sim, estamos namorando e muito felizes”, disse a influenciadora.
Cíntia Chagas
O casal está na Itália e tem passado alguns dias juntos no país. Algumas publicações do mais novo casal alimentou especulações do público.
No mesmo horário, os dois publicaram registros com a mesma paisagem ao entardecer, sem se marcarem ou mencionar a companhia um do outro.
Cíntia teve recentemente um suposto affair com Murilo Benício. Os dois foram vistos em um teatro no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Rubinho está solteiro desde fevereiro deste ano. Ele teve um relacionamento com a influenciadora e publicitária Beta Whately que durou cerca de três meses.