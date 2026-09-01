ROMANCE

Cíntia Chagas confirma namoro com Rubens Barrichello; saiba detalhes

Apresentadora e influenciadora deu detalhes do novo romance

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14:44

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora e influenciadora digital Cíntia Chagas, de 44 anos, está namorando com Rubens Barrichello, de 54 anos.

Cíntia confirmou a informação divulgada no portal LeoDias, na noite desta segunda-feira (31). “Sim, estamos namorando e muito felizes”, disse a influenciadora.

Cíntia Chagas 1 de 10

O casal está na Itália e tem passado alguns dias juntos no país. Algumas publicações do mais novo casal alimentou especulações do público.

No mesmo horário, os dois publicaram registros com a mesma paisagem ao entardecer, sem se marcarem ou mencionar a companhia um do outro.

Cíntia teve recentemente um suposto affair com Murilo Benício. Os dois foram vistos em um teatro no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.