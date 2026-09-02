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Cíntia Chagas e Rubens Barrichello aparecem juntos pela primeira vez após assumirem namoro

Casal está na Itália e foi fotografado durante passeio por uma vinícola

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:49

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello surgiram juntos pela primeira vez após assumirem o namoro
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello surgiram juntos pela primeira vez após assumirem o namoro Crédito: Reprodução

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello apareceram juntos em fotos pela primeira vez desde que confirmaram o namoro. O casal está na Itália e foi registrado durante uma visita a uma vinícola na região de Montalcino, na Toscana.

Os registros foram publicados nas redes sociais por um amigo dos dois na noite de terça-feira (1º). Na legenda, ele celebrou a passagem do casal pelo local e chamou Barrichello de “um grande amigo”. Cíntia respondeu à publicação agradecendo pela recepção.

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas faz revisão de regras gramaticais em aula dentro de boate, em BH (foto de 2015) por Reprodução/TV Globo
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
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Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram

A viagem também ajudou a colocar fim aos rumores sobre o relacionamento. Antes da confirmação, Cíntia e Rubinho já haviam compartilhado registros feitos no mesmo destino e até aparecido em uma mesma fotografia, o que despertou a curiosidade dos seguidores.

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O romance foi confirmado pela influenciadora ao portal LeoDias horas antes da divulgação das novas imagens. Questionada sobre a relação com o ex-piloto de Fórmula 1, ela foi direta: “Sim, estamos namorando e muito felizes”.

Desde então, os dois seguem aproveitando a viagem pela Itália. As novas fotos mostram o casal durante o passeio pela vinícola, em um dos primeiros registros públicos da relação após a confirmação.

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