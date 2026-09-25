Cíntia Chagas, namorada de Barrichello, dá conselhos amorosos a seguidora: 'Vida curta pra marido chato'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:41
Cíntia Chagas voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar conselhos amorosos. A educadora e influenciadora, que recentemente assumiu o romance com Rubens Barrichello, abriu espaço para dúvidas dos seguidores no Instagram e usou seu conhecido tom sarcástico para orientar quem vive crises nos relacionamentos.
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento
Ao ser perguntada por uma seguidora que reclamava da falta de iniciativa do companheiro para sair de casa e fazer passeios, a influenciadora foi categórica ao sugerir o término: "Moça, você sabe que eu vou dizer que me separaria. A vida é muito curta para tolerarmos marido chato", disse.
As respostas continuaram quando o tema envolveu finanças e presentes caros. Uma internauta desabafou que o parceiro se recusa a comprar uma bolsa de grife, mesmo tendo boas condições financeiras, por achar um gasto fútil. Cíntia ironizou a postura do rapaz e sugeriu, em tom provocativo, que a mulher procurasse alguém que realmente entendesse os desejos femininos.
A influenciadora também aproveitou para rir do próprio passado amoroso ao responder sobre escolhas da vida pessoal, fazendo piada com seus relacionamentos anteriores. Em outro momento, convocou as mulheres a valorizarem a própria independência para nunca dependerem da validação dos outros.