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Cíntia Chagas, namorada de Barrichello, dá conselhos amorosos a seguidora: 'Vida curta pra marido chato'

Influenciadora abriu a caixinha de perguntas no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:41

Cintia Chagas
Cintia Chagas Crédito: Reprodução/Instagram

Cíntia Chagas voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar conselhos amorosos. A educadora e influenciadora, que recentemente assumiu o romance com Rubens Barrichello, abriu espaço para dúvidas dos seguidores no Instagram e usou seu conhecido tom sarcástico para orientar quem vive crises nos relacionamentos. 

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Rubens Barrichello por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas faz revisão de regras gramaticais em aula dentro de boate, em BH (foto de 2015) por Reprodução/TV Globo
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
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Rubens Barrichello e Cíntia Chagas republicam mesma foto em restaurante por Reprodução/Instagram

Ao ser perguntada por uma seguidora que reclamava da falta de iniciativa do companheiro para sair de casa e fazer passeios, a influenciadora foi categórica ao sugerir o término: "Moça, você sabe que eu vou dizer que me separaria. A vida é muito curta para tolerarmos marido chato", disse. 

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As respostas continuaram quando o tema envolveu finanças e presentes caros. Uma internauta desabafou que o parceiro se recusa a comprar uma bolsa de grife, mesmo tendo boas condições financeiras, por achar um gasto fútil. Cíntia ironizou a postura do rapaz e sugeriu, em tom provocativo, que a mulher procurasse alguém que realmente entendesse os desejos femininos.

A influenciadora também aproveitou para rir do próprio passado amoroso ao responder sobre escolhas da vida pessoal, fazendo piada com seus relacionamentos anteriores. Em outro momento, convocou as mulheres a valorizarem a própria independência para nunca dependerem da validação dos outros.

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Tags:

Cintia Chagas Rubens Barrichello

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