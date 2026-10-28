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Cíntia Chagas responde seguidor sobre elegância e dispara: 'Se eu fosse homem, seria gay'

Influenciadora relembrou declarações recentes sobre solteirice e casamentos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:26

Cintia Chagas desabafou nas redes sociais
Cintia Chagas  Crédito: Reprodução

A influenciadora e professora de português Cíntia Chagas, de 43 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para responder à dúvida de um seguidor sobre comportamento masculino. Questionada se um homem consegue ser elegante sem parecer gay, ela respondeu com bom humor e disse que, se tivesse nascido homem, seria gay.

Cintia Chagas

Cintia Chagas desabafou nas redes sociais por Reprodução
Cíntia Chagas por Reprodução Youtube / Redes Sociais
Cintia Chagas e Sabrina Satto por Divulgação
Lucas Bove e Cintia Chagas por Reprodução / Redes Sociais
Cintia Chagas por Reprodução
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Cintia Chagas desabafou nas redes sociais por Reprodução

No vídeo postado nos Stories do Instagram, Cíntia rebateu a ideia de que a orientação sexual interfere no bom gosto e brincou dizendo que seu gosto por homens continuaria o mesmo se tivesse nascido no corpo de um homem. Ela ainda aproveitou para aconselhar o seguidor a deixar os preconceitos de lado e focar na própria felicidade.

A fala direta é a marca registrada da criadora de conteúdo, que soma mais de 7,5 milhões de seguidores misturando dicas de português e etiqueta. Recentemente, ela deu o que falar ao dizer que o divórcio e a viuvez são os melhores estados civis para uma mulher, defendendo a liberdade de não precisar dar satisfações a ninguém.

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Cíntia já passou por três divórcios e não esconde que não tem paciência para a rotina a dois embaixo do mesmo teto. Em conversas anteriores com o público, ela já havia admitido que não tem perfil de dona de casa e que prefere o silêncio da própria casa e a liberdade de mandar na própria rotina.

Rubens Barrichello e Cintia Chagas curtem viagem de luxo na Itália

Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello surgiram juntos pela primeira vez após assumirem o namoro por Reprodução
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello estão em um relacionamento por Reprodução/Instagram
Cíntia Chagas e Rubens Barrichello por Reprodução | Instagram
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Rubinho Barrichello e Cintia Chagas por Reprodução

  • Fim do namoro com Rubinho Barrichello

As falas sobre a vida a dois chamaram ainda mais atenção por causa do fim recente do namoro com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. O término foi anunciado por Rubinho, que explicou que a separação aconteceu pela falta de tempo nas agendas e por estarem em fases de vida diferentes.

Os dois assumiram o relacionamento em setembro, logo depois de postarem fotos nos mesmos pontos turísticos durante uma viagem à Itália. Assim que a notícia saiu, Cíntia confirmou que estava solteira e fez questão de falar do ex com carinho e respeito.

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