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Cintia Dicker mostra mansão que alugou para morar com a filha após separação de Pedro Scooby; veja fotos

Modelo alugou uma casa de 600 m² no mesmo condomínio de Scooby, próximo à praia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:44

Com aluguel, Cintia Dicker inicia nova fase
Com aluguel, Cintia Dicker inicia nova fase Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Separada há cerca de um mês de Pedro Scooby, Cintia Dicker mostrou detalhes da mansão para onde se mudou com a filha do ex-casal, Aurora, de 3 anos.

A modelo alugou uma casa de 600 m² no mesmo condomínio de Scooby, próximo à praia e ao Posto 12 do Recreio, na Zona Sudoeste do Rio. O imóvel tem piscina, cinco quartos, quatro vagas de garagem, cinco banheiros e churrasqueira.

Cintia alugou o imóvel por R$ 14 mil, além de pagar R$ 1.530 de condomínio, e R$ 1.470 de IPTU.

No mês de setembro, Cintia publicou alguns registros nas redes sociais, e entre eles estavam fotos de seu novo lar, como a sala e o novo quarto de Aurora, fruto de seu relacionamento com Scooby. Antes da separação, ela vivia na mansão de Scooby, que fica no mesmo condomínio onde mora hoje.

Tags:

Mansão Cíntia Dicker

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