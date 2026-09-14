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Cintia Dicker revela status atual da relação com Pedro Scooby após separação

Ex-casal se reencontrou dias após o surfista desmentir boatos de romance com Lívia Andrade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:40

Cintia Dicker e Pedro Scooby
Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

O clima de parceria continua forte entre Pedro Scooby e Cintia Dicker. O ex-casal se reencontrou na quadra do Salgueiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a final que escolheu o samba-enredo da agremiação para o Carnaval 2027.

Pedro Scooby e Cintia Dicker se reencontram no Salgueiro após término

Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker para a final de samba-enredo 2027 por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker para a final de samba-enredo 2027 por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram
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Pedro Scooby e Cíntia Dicker por Reprodução/Instagram

Prestigiando a ex-mulher, que segue como musa da escola de samba, o surfista não escondeu o orgulho ao vê-la com o figurino da noite. Scooby fez questão de exaltar o desempenho de Cintia e garantiu que estará sempre na primeira fila para apoiá-la: "Eu sempre vou prestigiá-la. Sempre", disse o surfista em entrevista à Quem.

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A modelo também abriu o jogo sobre a atual dinâmica da relação: "Meu amigão da minha vida. Melhor amigo, esquece. Estamos juntos sempre". Disse Cintia, definindo Scooby como o seu maior amigo e frisando que os dois continuam unidos, sobretudo na criação da filha Aurora, de três anos.

A aparição aconteceu menos de 24 horas depois de Scooby vir a público desmentir boatos de um suposto affair com Lívia Andrade. O ex-BBB explicou que apenas deu uma carona à apresentadora após um evento na Beija-Flor e garantiu que segue solteiro.

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Cíntia Dicker Pedro Scooby

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