MÃE E FILHO

Cissa Guimarães faz homenagem para filho Rafael, morto por atropelamento, que faria 35 anos hoje; veja

Apresentadora fez homenagem emocionante para o filho

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:55

Cissa Guimarães e o filho Rafael Crédito: Reprodução | Instagram

Cissa Guimarães usou as redes sociais para prestar homenagem ao filho Rafael Mascarenhas, que completaria 35 anos, nesta quinta-feira (24).

A apresentadora reuniu várias lembranças, entre vídeos e fotos, e escreveu uma mensagem emocionada para marcar a data.

Cissa Guimarães 1 de 13

Ao som de “Otherside”, da banda Red Hot Chilli Peppers, Cissa aparece ao lado de Rafael em diferentes fases da vida. Um dos destaques da gravação vai para a apresentadora escrevendo “Obrigada, Rafa”, em grafite numa parede. Rafael era filho de Cissa com o músico Raul Mascarenhas.

“A saudade é imensa, física, doída, mas o amor que você nos deixou é infinitamente maior do que qualquer dor. Obrigada por continuar me ensinando, me guiando e espalhando essa sua luz pura por onde quer que eu vá”, escreveu Cissa Guimarães na legenda.

Cissa ainda abriu o coração sobre a saudade e destacou que o amor pelo filho permanece. “Te amo infinito e além”.

Rafael Mascarenhas morreu aos 18 anos, após ser atropelado enquanto andava de skate na madrugada de 20 de julho de 2010, no Túnel Acústico, extensão do Túnel Zuzu Angel, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.