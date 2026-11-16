FAMOSOS

Clara Moneke entra na brincadeira após cantada de Simaria em Breno Ferreira

Atriz comentou de forma bem-humorada a investida feita pela cantora durante a edição de domingo (15) do "Domingão com Huck"

Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:32

Clara Moneke deixa recado para Simaria após cantada em seu namorado, Breno Ferreira Crédito: Reprodução

A atriz Clara Moneke comentou publicamente a investida da cantora Simaria no ator Breno Ferreira, seu namorado, durante o programa "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (15). A declaração foi feita nas redes sociais, após a repercussão do episódio ocorrido no quadro "Dança dos Famosos".

Convidada para integrar o júri artístico da competição, Simaria elogiou a aparência de Ferreira enquanto avaliava a apresentação dele. “Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino! Eu tô na pista, tu tá também?”, perguntou a cantora.

Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada 1 de 5

Na mesma hora, o apresentador Luciano Huck interveio, lembrando que o participante namora Clara Moneke. Em resposta à Simaria, Breno Ferreira também esclareceu que está em um relacionamento. “Se tem uma coisa que eu não tô é disponível”, afirmou o ator.

Após a cena viralizar na internet, Clara comentou em uma publicação que mostrava o momento da cantada. Utilizando um dos bordões característicos da própria sertaneja, a atriz demonstrou bom humor diante da situação: “Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo”.

Clara Moneke reage com bom humor à cantada de Simaria em Breno Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

Além da participação como jurada, a ida de Simaria ao “Domingão com Huck” marcou o lançamento oficial de sua carreira solo, após o encerramento da dupla com a irmã, Simone Mendes. Na ocasião, a artista apresentou ao público seu novo single, intitulado "Tô Bem".