TELEVISÃO

Clarissa Oliveira se pronuncia após saída da CNN Brasil e rebate boato de bastidores envolvendo Flávio Bolsonaro

Jornalista ironizou imagem usada por veículo que publicou a informação

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:12

Clarissa Oliveira no Live CNN Crédito: Reprodução/CNN Brasil

Clarissa Oliveira se pronunciou após anunciar sua saída da CNN Brasil, onde trabalhou por três anos. Na quarta-feira (14), a jornalista usou as redes sociais para rebater uma informação de que teria sido demitida por causa de um suposto "comentário inadequado". Ela negou o boato e aproveitou a publicação para agradecer aos colegas de trabalho.

"Alerta de fake news. Vamos lá, gente! Não existiu o tal 'comentário inadequado', muito menos este que vem sendo atribuído a mim em alguns canais (que aliás nem combina comigo, né?)", escreveu Clarissa.

Clarissa Oliveira 1 de 6

A fala atribuída à jornalista fazia referência à família de Flávio Bolsonaro (PL) e à disputa pela Presidência da República. "A família do cara nunca fez nada pelo Rio de Janeiro em 30 anos, participava de milícia, mas acreditam que ele será a salvação do Brasil", dizia o comentário que circulou.

Ao rebater a informação, Clarissa também aproveitou para defender o jornalismo profissional e ironizar a imagem utilizada pelo veículo que publicou o conteúdo.

"Deixo aqui mais uma vez minha mensagem de alegria, paz e defesa incontestável do jornalismo profissional. Como disse certa vez uma fonte do meu amigo Ullisses Campbell, pelo menos eu tô bonita na foto!", alfinetou.

A jornalista ainda agradeceu à equipe da CNN Brasil pelo período em que trabalhou no canal e mencionou a revista Marie Claire, que publicou uma das capas do especial "No Front da Notícia" com a foto utilizada na reportagem.

"Obrigada a todo o time da CNN Brasil por esses três anos e à revista Marie Claire, que estampou uma das capas do especial 'No Front da Notícia' com esta foto minha. Ela simboliza a importância do trabalho de todas as mulheres no jornalismo brasileiro", completou. Clarissa também pediu que os seguidores compartilhassem a publicação.

Clarissa Oliveira anuncia saída da CNN Brasil

Clarissa havia comunicado sua saída da CNN Brasil na terça-feira (13), em uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, relembrou os três anos em que acompanhou acontecimentos políticos no país e destacou a importância da apuração responsável.

"Depois de três anos em que o Brasil passou por tudo e mais um pouco, estou de saída da CNN Brasil. Foram anos em que o jornalismo profissional deu provas incontestáveis de sua importância. A informação bem apurada, checada e divulgada com responsabilidade mostrou mais uma vez seu valor", escreveu.

A jornalista também agradeceu aos profissionais com quem dividiu a rotina de trabalho na emissora.

"Deixo uma casa repleta de gente talentosa e que se entrega todos os dias a esta profissão linda. Por isso, faço aqui meu agradecimento imenso a todos os amigos e colegas que dividiram comigo esta jornada", afirmou.

Ao final do anúncio, Clarissa explicou que pretende se dedicar à vida pessoal e à família antes de definir os próximos passos profissionais. "Tiro um tempinho para cuidar da vida e da família. Mas logo espero dar notícias sobre próximos passos!", concluiu.