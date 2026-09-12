RECEITA

Clássico junino: saiba como fazer o bolo de fubá perfeito em casa

Veja como acertar no ponto da massa e confira os segredos para deixar o resultado ainda mais saboroso com goiabada

Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:26

Bolo de fubá Crédito: estudiofcx | Shutterstock

O bolo de fubá já é um clássico das festas juninas pelo país. Para quem quer prepará-lo em casa – seja para levar a uma comemoração temática ou apenas para saborear com um café –, a receita utiliza ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado e conta com um passo a passo muito simples.

Para quem deseja tornar o bolo um pouco mais elaborado, um dos segredos é acrescentar cubos de goiabada na massa ou preparar uma calda da fruta para complementar a receita.

Segredos para um bolo de fubá perfeito 1 de 4

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá;

1 xícara de chá de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó;

3 ovos;

1 xícara de chá de leite;

1 xícara de chá de óleo;

2 xícaras de chá de açúcar.

Modo de Preparo

Com auxílio de uma peneira, coloque o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó em um recipiente. Misture bem para aerar os ingredientes secos e reserve.

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata por alguns minutos até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.

Junte a mistura batida no liquidificador aos ingredientes secos que estavam reservados. Mexa delicadamente até incorporar tudo e formar uma massa lisa.

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e polvilhada com fubá, garantindo que o bolo desenforme com facilidade depois de assado.