Clássico junino: saiba como fazer o bolo de fubá perfeito em casa

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:26
O bolo de fubá já é um clássico das festas juninas pelo país. Para quem quer prepará-lo em casa – seja para levar a uma comemoração temática ou apenas para saborear com um café –, a receita utiliza ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado e conta com um passo a passo muito simples.
Para quem deseja tornar o bolo um pouco mais elaborado, um dos segredos é acrescentar cubos de goiabada na massa ou preparar uma calda da fruta para complementar a receita.
Segredos para um bolo de fubá perfeito
2 xícaras de chá de fubá;
1 xícara de chá de farinha de trigo;
1 colher de sopa de fermento em pó;
3 ovos;
1 xícara de chá de leite;
1 xícara de chá de óleo;
2 xícaras de chá de açúcar.
Com auxílio de uma peneira, coloque o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó em um recipiente. Misture bem para aerar os ingredientes secos e reserve.
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata por alguns minutos até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.
Junte a mistura batida no liquidificador aos ingredientes secos que estavam reservados. Mexa delicadamente até incorporar tudo e formar uma massa lisa.
Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e polvilhada com fubá, garantindo que o bolo desenforme com facilidade depois de assado.
Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que o bolo doure levemente e passe no teste do palito.