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Clássico junino: saiba como fazer o bolo de fubá perfeito em casa

Veja como acertar no ponto da massa e confira os segredos para deixar o resultado ainda mais saboroso com goiabada

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:26

Bolo de fubá
Bolo de fubá Crédito: estudiofcx | Shutterstock

O bolo de fubá já é um clássico das festas juninas pelo país. Para quem quer prepará-lo em casa – seja para levar a uma comemoração temática ou apenas para saborear com um café –, a receita utiliza ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado e conta com um passo a passo muito simples.

Para quem deseja tornar o bolo um pouco mais elaborado, um dos segredos é acrescentar cubos de goiabada na massa ou preparar uma calda da fruta para complementar a receita.

Segredos para um bolo de fubá perfeito

Utilize os ovos e o leite em temperatura ambiente para que a massa emulsione melhor e o bolo cresça de maneira uniforme no forno. por
Um dos segredos para a massa ficar fofinha e homogênea é peneirar os ingredientes secos antes de misturar aos líquidos. por
Para fazer um bolo Romeu e Julieta, passe cubinhos de goiabada por um pouco de farinha de trigo antes de misturá-los à massa; isso evita que afundem e parem no fundo da forma. por
Caso queira acrescentar um toque doce ao bolo, faça uma calda cremosa de goiabada cortando pedaços da fruta em cubos, levando ao fogo baixo com um pouco de água e mexendo constantemente até derreter e atingir uma consistência brilhante e encorpada para regar por cima. por Imagem: Adao | Shutterstock
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Utilize os ovos e o leite em temperatura ambiente para que a massa emulsione melhor e o bolo cresça de maneira uniforme no forno. por

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá;

1 xícara de chá de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó;

3 ovos;

1 xícara de chá de leite;

1 xícara de chá de óleo;

2 xícaras de chá de açúcar.

Modo de Preparo

Com auxílio de uma peneira, coloque o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó em um recipiente. Misture bem para aerar os ingredientes secos e reserve.

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata por alguns minutos até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.

Junte a mistura batida no liquidificador aos ingredientes secos que estavam reservados. Mexa delicadamente até incorporar tudo e formar uma massa lisa.

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e polvilhada com fubá, garantindo que o bolo desenforme com facilidade depois de assado.

Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que o bolo doure levemente e passe no teste do palito.

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Receitas Bolo de Fubá

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