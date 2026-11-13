LUTO

Claudette Soares morre aos 91 anos, na véspera do lançamento de álbum de músicas inéditas

Cantora morreu durante a noite de quinta-feira (12), por causas naturais; disco 'O mundo é ruim para quem não sabe esperar' chegou às plataformas nesta sexta (13)

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:44

Claudette Soares (1935 – 2026) morre aos 91 anos, de causas naturais Crédito: Fábio Audi / Divulgação

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos na noite de quinta-feira (12), em São Paulo, por causas naturais. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (13), justamente no dia em que a artista lançou o álbum de músicas inéditas 'O mundo é ruim para quem não sabe esperar'.

De acordo com o comunicado enviado pela assessoria, Claudette foi dormir e não acordou. A cantora havia se sentido mal ao longo da quinta-feira e chegou a cancelar alguns compromissos relacionados à divulgação do novo trabalho.

Claudette Soares 1 de 9

Idealizado por Marcus Preto, o disco reúne canções inéditas compostas especialmente para a intérprete por nomes como Marcos Valle, Nando Reis, Roberto Menescal, Thalma de Freitas e Zé Renato. O título faz referência a um dos bordões da artista, que também inspirou Zélia Duncan na composição de "Cheguei no ponto", parceria com Ana Costa incluída no álbum.

Na música, Zélia parte da frase de Claudette para celebrar o tempo presente. A cantora dá voz a composições que foram preparadas para ela e que marcam o lançamento de seu último trabalho.

Nascida no Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1935, Claudette começou a carreira ainda criança, na década de 1940, em programas de rádio. Na década seguinte, ganhou de Luiz Gonzaga o apelido de "Princesinha do Baião", em referência à sua ligação com o gênero musical.

A artista, porém, mudou os rumos da carreira ao se aproximar da Bossa Nova. Em 1960, a convite de Ronaldo Bôscoli, participou do espetáculo "A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor", um dos eventos inaugurais do movimento. Ao longo dos anos seguintes, dividiu palcos e experiências musicais com nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano.

Em 1964, lançou o álbum Claudette é Dona da Bossa, que consolidou sua ligação com o movimento e deu origem a outra alcunha pela qual ficou conhecida: "A Dona da Bossa".

A discografia da cantora também passou por diferentes estilos. Além do baião e da Bossa Nova, Claudette explorou o samba, o jazz, a música romântica, a Tropicália, o sambalanço, a Pilantragem e o samba-rock. Nos anos 1970, sua carreira ganhou uma sonoridade mais romântica, especialmente após o sucesso de sua gravação de "De tanto amor", de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

Ao longo de mais de oito décadas de carreira, gravou dezenas de discos e interpretou músicas de compositores como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Claudette também costumava brincar com a própria estatura, de 1,49 metro, e se chamava de "a menor cantora do Brasil".