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Cláudia Leitte, Felca, Rebeca Andrade e mais: famosos aparecem com título de eleitor 'cancelado'

Internautas compartilharam consultas sobre a situação eleitoral de artistas e personalidades nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:36

Cláudia Leitte, Felca e Rebeca Andrade
Cláudia Leitte, Felca e Rebeca Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Cláudia Leitte, os influenciadores Felca e Cellbit, o apresentador Danilo Gentili, a cantora Giulia Be e a ginasta Rebeca Andrade tiveram seus nomes citados nas redes sociais após internautas começarem a compartilhar a situação eleitoral de famosos. Todos estão citados como personalidades que estariam com o título de eleitor na condição de "cancelado". As publicações repercutiram no X, antigo Twitter, e chamaram a atenção às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil.

As consultas foram divulgadas por usuários nas redes sociais. A situação gerou comentários e surpresa entre internautas, que passaram a discutir a condição eleitoral de artistas e influenciadores.

Situação eleitoral de famosos

Situação eleitoral de Claudia Leitte por Reprodução
Situação eleitoral de Danilo Gentili por Reprodução
Situação eleitoral de Giulia Be por Reprodução
Situação eleitoral de Cellbit por Reprodução
Situação eleitoral de Rebeca Andrade por Reprodução
Situação eleitoral de Felca por Reprodução
1 de 6
Situação eleitoral de Claudia Leitte por Reprodução

"Tava fuxicando os títulos de eleitor dos famosos aqui e descobri que a Cláudia Leitte tá com o título cancelado", escreveu um usuário. "Olha o Felca também", falou outra pessoa. "Gentili a mesma coisa", publicou mais um internauta. "Rebeca Andrade também está com título cancelado", acrescentou outra.

O que significa ter o título de eleitor cancelado?

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quem não comparece a três eleições consecutivas sem justificar as ausências e pagar as multas pode ter seu título cancelado. Vale ressaltar que cada turno é considerado uma eleição, logo, faltas em dois turnos de uma mesma eleição são contadas como duas ausências. Estão fora dessa regra menores de 18 e maiores de 70 anos, pessoas não alfabetizadas e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar.

Além do impedimento de votar, as consequências do cancelamento incluem a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte e receber benefícios sociais. 

Para verificar a situação eleitoral, o cidadão pode consultar os canais oficiais da Justiça Eleitoral e buscar orientações sobre os procedimentos necessários para regularizar o título, quando for o caso.

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Tags:

Claudia Leitte Felca Rebeca Andrade

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