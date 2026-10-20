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Cláudia Leitte, Felca, Rebeca Andrade e mais: famosos aparecem com título de eleitor 'cancelado'

Internautas compartilharam consultas sobre a situação eleitoral de artistas e personalidades nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:36

Cláudia Leitte, Felca e Rebeca Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Cláudia Leitte, os influenciadores Felca e Cellbit, o apresentador Danilo Gentili, a cantora Giulia Be e a ginasta Rebeca Andrade tiveram seus nomes citados nas redes sociais após internautas começarem a compartilhar a situação eleitoral de famosos. Todos estão citados como personalidades que estariam com o título de eleitor na condição de "cancelado". As publicações repercutiram no X, antigo Twitter, e chamaram a atenção às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil.

As consultas foram divulgadas por usuários nas redes sociais. A situação gerou comentários e surpresa entre internautas, que passaram a discutir a condição eleitoral de artistas e influenciadores.

Situação eleitoral de famosos 1 de 6

"Tava fuxicando os títulos de eleitor dos famosos aqui e descobri que a Cláudia Leitte tá com o título cancelado", escreveu um usuário. "Olha o Felca também", falou outra pessoa. "Gentili a mesma coisa", publicou mais um internauta. "Rebeca Andrade também está com título cancelado", acrescentou outra.

O que significa ter o título de eleitor cancelado?

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quem não comparece a três eleições consecutivas sem justificar as ausências e pagar as multas pode ter seu título cancelado. Vale ressaltar que cada turno é considerado uma eleição, logo, faltas em dois turnos de uma mesma eleição são contadas como duas ausências. Estão fora dessa regra menores de 18 e maiores de 70 anos, pessoas não alfabetizadas e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar.

Além do impedimento de votar, as consequências do cancelamento incluem a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte e receber benefícios sociais.